“La Falacia” asegura no se quería entregar porque como quiera lo matarán

“No me quería entregar, me van a matar como quiera, confié en mi mi hermana y me traicionaron, yo confié en ellos”, dijo Lambert bajo sollozos cuando fue preguntado por periodistas.

Solicitó de las autoridades que no abusen de él, que “lo envíen para donde quieran”, pero que no le hagan daño. Reveló que tiene tres hijos, el último de apenas días de nacido.

Mientras, el portavoz de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán Mejía, le garantizó a Lambert que su seguridad física no corría peligro en manos de las autoridades, tal y como ha ocurrido con Lisa Marina Elías García, que también participó en el ataque contra el mayor Domingo García Sugilio, de 51 años.

García Sugilio fue herido de tres disparos que le mantienen internado en el hospital de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando se resistió a ser asaltado por Lambert, Elías García y Osmil Eduardo García Lambert (Tiki Tiki), quien murió en un presunto intercambio de disparos con agentes policiales.

El suceso ocurrió el jueves pasado en el sector Alma Rosa II, Santo Domingo Este, mientras que la muerte de Tiki Tiki dos días después en Guachupita, Distrito Nacional.

Este lunes, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva contra Lisa Marina Elías García, quien fue condenada a 10 años de prisión por asesinato, de los cuales cumplió cinco por su buen comportamiento en la cárcel.

De acuerdo a las leyes penales vigentes, de comprobarse su participación en el intento de asalto al mayor García, tendrá que cumplir la totalidad de la pena de 10 años, pues gozaba de libertad condicional.

Además, enfrentará la pena que le impongan los tribunales por su implicación en el suceso del jueves pasado.