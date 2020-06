La extensión de la medida fue lo mejor que le pudo pasar a la oposición, a pesar de…

El Poder Ejecutivo acaba de lograr una extensión más, del estado de excepción modalidad estado de emergencia. Esta vez de diecisiete días, cinco más que la última.

¿Por qué aseguró en el título que esto ha sido lo mejor para oposición, a pesar de…

Lo que pudiere haber sucedido, si el Congreso no aprobaba, era más beneficioso para el oficialismo, que los diecisiete días conseguidos.

Te aclaro. Si no se hubiere aprobado la extensión de la medida de excepción, el Presidente tendría que finalizarlo este sábado 13 de junio. Tendría que levantar la medida, porque de lo contrario caería en una ilegalidad; más que eso, en una inconstitucionalidad.

¿Y entonces…, qué es lo que sucedería, sucede y sucederá?

Bien…, sobre lo que hubiese sucedido; hoy cualquiera que lo aborde, cae en el campo de la especulación, pero, con alto grado de posibilidad lo que hubiese ocurrido seria que una vez levantado el período, no se tomará ninguna medida adicional para protección de la población. Simple y llanamente se levanta, o así lo entenderá la gente y caminará y actuará como” “Pedro por su casa” playa, juerga, jolgorio, parranda, chercha, fiesta y gallo. Y el Covid como el espagueti aquel, creciendo y creciendo con el ingrediente psicológico del ministro de Salud Sánchez Cárdenas alarmando real y abultadamente.

Sí, así es la vida y mucho más la política.

El Miércoles o Viernes de la semana siguiente una alocución del Presidente al país, en donde explica que, frente a irresponsabilidades de algunos legisladores y la inobservancia de las normas establecidas, el Poder Ejecutivo tenía que tomar medidas para evitar que el país colapse ante el inminente crecimiento… Resultados en ese discurso anunciaría la medida de excepción y el llamado al Congreso a sesionar, para su aprobación o rechazo.

El mandatario justificaría la medida alegando las disposiciones de los artículos 265 y 266 de la constitución, o sea, como no está sesionando el Congreso. Él tiene la facultad de pronunciarlo y remitir.

Eso era todo, bastaba con eso y convenientemente se introduciría la medida por la Cámara de Diputados.

¿Por qué o para que, por la Cámara de Diputados? Porque el Presidente de la República no tendría prisa en que el Congreso lo discuta. La medida se mantendría y cuantas más dificultades en la discusión congresual mejor. Si no hay acuerdo en el Congreso sobre levantarla o continuarla se queda vigente.

La oposición debe saber que con esto del estado de emergencia el gobierno los tiene por donde diría Hipólito. No hay forma de zafarse.

Ahora a echar suerte, nadie tiene nada seguro y el gobierno sirviéndose con la cuchara grande que por la cantidad y la calidad de la comida más el ejercicio necesario, más que grasa echará músculos. ¿Se oye o no se oye?

Siendo, así las cosas, y teniendo el gobierno todo el tiempo del mundo, mas todos los cuartos del mismo sitio, terminará de posicionar a su candidato en un país donde la diferencia para ganar se consigue por la conciencia que nace de un estómago que se llena momentáneamente.

Ahora pudiéramos estar casi seguros que por guardar las apariencias y por las cercanías de las elecciones si es que finalmente se celebran; ya el Ejecutivo no perdería mas prórroga. Pues como diría una tía, ya ida” si pide más es un gandido”

En este escenario la oposición encontrará un horno que no estará para galletitas, que muy probablemente, sea lo que tenga que meter a hornear la oposición precisamente.

“Papeleta mato a menudo” “en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira todo el según el color del cristal con que se mira”. “El que dice que todo el mundo se ha vendido o está en venta, también se incluye”. “El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía”.”

Los pueblos tienen los gobiernos que merecen”. “Una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo apareja”, “Lo que ta pa ti, aunque te quite y lo que no ta, aunque te pongas”. “El dominicano compra candado después que le roban”, “el que me engaña una vez sinvergüenza es, ahora, si me engaña dos, sinvergüenza soy yo”, “de la suerte y la muerte nadie se escapa”. “Quítate tú, pa ponerme yo”.

“No, busca la tuya que ya está está ocupada”. “Quien se fue a Villa perdió su silla”, “perro huevero, aunque le quemen la boca”. “A lo que poco nos cuesta hagámosle fiesta”. “Fiesta y mañana gallos”. “No hay mal que por bien no venga.” “No hay nada absolutamente malo que no tenga algo bueno”. “La novia del cadete no necesariamente será la esposa del oficial”

“Come y bebe dice el abogado, que los presos pagan” “En un mundo que es un drama y sin conciencia; la democracia es una tragedia”. “Quítale lo moral y lo ético y tendremos monstruosidades y algo más”. “El político fía al insolvente porque está seguro cobrará en mayo”.

“El político toma agua del río Lete cuando sube por eso olvida las promesas y tomas las del Mnemosine cuando baja por eso recuerda los que olvidó en el camino de ida” “Un buen químico, con poca ética se hace millonario en un dos por tres encubando huevos de piojos” “El poder no le pertenece a nadie, sino al que sabe conquistarlo y retenerlo” “La soberanía nunca ha sido del pueblo, esa es una leyenda urbana” Ahora te toca a ti poner el tuyo.

Hasta la próxima.

Por Darío Nin

