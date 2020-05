La explicación del por qué Isiah Thomas quedó fuera del Dream Team

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El documental The Last Dance está avivando viejas controversias de la NBA. Si recientemente era el arquitecto del Dream Team el que reconocía que Michael Jordan no fue quien dejó a Isiah Thomas fuera del Dream Team de 1992, el exjugador de los San Antonio Spurs, David Robinson, ha querido explicar los motivos de la ausencia del entonces base estrella de los Detroit Pistons.

“Si tienes esa reputación y te enorgulleces de esa reputación de Bad Boy, significa que a la gente no le gustará. ¿Realmente te sorprende cuando no quieren jugar contigo?”, admitió Robinson a NBC Sports Chicago, cita recogido por NBAmania.com.

“Cuando hablas de formar un equipo, la química importa mucho. No puedes actuar como si no fuera importante y para ese equipo era una condición imprescindible”, explicó.

Robinson reconoce que admiraba el juego de Isiah Thomas, pero la situación de aquellos Pistons y su condición de “chicos malos” de la NBA pudo dejarle fuera del combinado norteamericano, que apostó por otros integrantes para el puesto de base, tales como John Stockton, de Utah Jazz, y Magic Johnson, de Los Angeles Lakers.

