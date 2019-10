Las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dejan muchas enseñanzas para los que seguimos el acontecer político nacional. Es evidente que los dominicanos siguen cumpliendo con su deber cívico de elegir sus autoridades; y también que la elección del formato abierto con elección universal y además que la junta central electoral, haya sido el árbitro del proceso fue la mejor iniciativa que se pudo configurar.

Los dominicanos fueron a votar de manera masiva a elecciones primarias de un partido , donde hacía mucho tiempo la democracia lloraba por su ausencia y donde el acta mataba el voto y un 10 se convertía en 100 y hasta en 1000 , aparecían “palitos” y ceros como por arte de magia .

Asimismo se puede afirmar que ayer domingo se vivió una fiesta de la democracia, donde el pueblo escogió de modo directo el destino del candidato presidencial del PLD: Gonzalo Castillo, quién diría que en tan sólo 66 días el exministro de obras públicas, pudiera derrotar a un dios del Olimpo del pasado como Leonel Fernández, alguien con todo el poder del mundo, tres veces presidente de la República; un individuo en campaña permanente desde su salida del poder en el año 2012.

Aún recuerdo su vallas: “Hasta pronto presidente”; “Soplan los vientos”; “E pal 20 que vamos”; “La fuerza del pueblo”. La derrota del Leonel sólo tiene una explicación , luchó contra la estructura danilista , la maquinaria política más poderosa de la República Dominicana ; conformada por hombres y mujeres que además de tener un acentuado sentido del poder , poseen una disciplina envidiable y son trabajadores políticos incansables , son muchos pero entre ellos puedo mencionar a: Danilo Medina , Claudio de Los Santos , Claudia Franchesca de Los Santos , Alejandro Montas , José Ramón Peralta , Francisco Javier , Francisco Domínguez Brito , Rubén Bichara , Andrés Navarro, Miguel Medina , Miriam Cabral , el propio Gonzalo Castillo con virtudes sobradas para ser presidente (No creo que muchos hombres en este país aguanten una agenda como los últimos 66 días del señor Castillo) , Omar Guevara , entre muchos otros más . Gracias al apoyo de este último, pudo Rafael Paz derrotar a un titán como Roberto Salcedo y como no, a las muchas virtudes que tiene el joven, ya candidato a senador por el Distrito Nacional del PLD, a quien aprovecho para felicitar.

Las Traiciones: No se pueden olvidar las traiciones, las cuales espero que el general que dirige la tropa las tenga en cuenta en los próximos días con sus consecuencias correspondientes. La derrota debió ser con más contundencia, pero la traición aparece hasta en las mejores familias.

La despedida: Leonel no pudo despedirse de una peor manera, justificando su derrota en un “amaño” de la junta central electoral (JCE)… ¡Así NO profesor! ¡Así NO! entonces dirá también que Luis Abinader no ganó legítimamente. Buscar justificar una derrota poniendo en duda el trabajo del juez del proceso , no es bueno para usted señor Fernández , tampoco es bueno para su partido y mucho menos es saludable para nuestra democracia en eterna construcción .

Usted perdió porque sencillamente se enfrentó a la maquinaria política más poderosa de la República Dominicana. ¿Lo derrotó el software de la junta señor Fernández? Lo próximo que le espera a Leonel es la soledad, lo dejarán solo; perdió toda su fuerza legislativa y municipal además.

A los traidores de la estructura danilista en este proceso, a los ocultos y a los que lo hicieron a la franca, quiero despedirme de ellos con esta frase de Tácito, que dice así: “Los hombres prefieren pagar un perjuicio a un beneficio, porque la gratitud es una carga, y la venganza, un placer”.

Por: Pedro René Almonte Mejía

