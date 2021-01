La estrepitosa despedida de Trump: Pésimo ejemplo político

“El respeto a la institucionalidad, al sistema democrático, a la buena gobernanza y el apego a la continuidad del Estado que, por más de doscientos años, nos presentan a los EE.UU. como ejemplo paradigmático para el mundo y, en particular, para los países tercermundistas, podría “caer en el zafacón de la historia”.

“La preocupación anterior se visualiza a través de la actitud política anti-histórica que está exhibiendo el saliente presidente Donald Trump con respecto a los resultados de las elecciones que se efectuaron el pasado 3 de noviembre.”

Con esos dos párrafos iniciamos la reflexión “Actitud política anti-histórica de Trump, un mal ejemplo”, que publicamos el 15-11-20.

“Nos veremos en Washington, en enero 6, no se lo pueden perder.” “El Gran Rally de Protesta en Washington tendrá lugar el día 6 de enero.” “¡Estén presentes, será salvaje!.” “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certifican previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!.”

Mediante esos twitters y el discurso que pronunció en la concentración frente al capitolio, el presidente Trump, arengó a sus seguidores, pretendiendo impedir que la certificación de los resultados de la voluntad popular que favoreció a los demócratas Joe Biden-Kamala Harris, reconfirman nuestra preocupación política, publicada el pasado 15 de noviembre.

Luego de los fallidos resultados de la violenta ocupación del capitolio EE.UU., y como consecuencia del amplio repudio de la comunidad internacional, el presidente Trump, aceptando, por primera vez, la derrota, colgó estos dos twitters:

“El Congreso ha certificado los resultados electorales, una nueva Administración tomará posesión el 20 de enero.” “A todos quienes que me han preguntado, no iré a la juramentación.”

Así, con ese resentimiento, se despide el presidente Trump del gobierno norteamericano, con lo cual envió un pésimo ejemplo al liderazgo político mundial, demostrando que no estuvo a las alturas de un verdadero estadista y que su paso por la presidencia fue un adefesio histórico.

A los decepcionantes hechos que sustentan la estrepitosa despedida del presidente Trump del gobierno norteamericano, se agregan estos lamentables episodios:

a) Durante su gestión le renunciaron muchos de los miembros del gabinete y asesores, por estar inconforme con la megalomanía, petulancia y peculiar estilo del presidente Trump. b) Fueron desconcertantes sus acciones frente a la pandemia del coronavirus. c) Los alegatos de fraudes sin pruebas fueron rechazados por 60 diferentes instancias judiciales. d) En Georgia, el 5 de enero, le propinaron otra importante derrota con la elección de los dos senadores demócratas, con lo cual los republicanos perdieron el control del Senado. e) El vicepresidente Mike Pence rechazó las instrucciones e inconducta política del presidente Trump. Inclusive, confirmó que participará en la juramentación. f) En repudio al errático comportamiento político de Trump, otros cinco miembros del gabinete acaban de presentar inmediatas renuncias del gobierno. g) Varios legisladores de su partido también rechazaron, públicamente y en el congreso, la actitud política del presidente Trump. h) En documento sin precedente en la historia EE.UU., varios ex Secretarios de Estado (incluidos 5 republicanos) cuestionaron la actitud del presidente Trump ante los resultados de las pasadas elecciones. i) Las redes sociales (Facebook, instegran y twitter) suspendieron las cuentas del presidente Trump por considerar que a través de ellas se incitaba a la violencia. j) La tropelía contra el capitolio ejecutada por los fanáticos trumpistas, los 5 muertos, incluido un policía, varios apresados y el deterioro de la imagen de la legendaria democracia EE.UU. caen sobre los hombres del presidente Trump, lo cual podría tener consecuencias judiciales y políticas.

Como se ve, el liderazgo del presidente Trump, influyente en un importante sector social norteamericano (obtuvo más de 74 millones de votos), quedará maltrecho por las negativas actuaciones postelectorales que afectarían su futuro político de cara al 2024.

Desde el inicio de su gestión, el presidente Trump reflejó una actitud agresiva, conflictiva y soberbia: En forma ácida trató y enfrentó a los medios de comunicación, a los presidentes del G-20, a gobernantes de la Unión Europea, a varios líderes políticos norteamericanos, a deportistas y artistas.

Las relaciones comerciales con China y Canadá fueron deterioradas. También maltrató con palabras hirientes a los pueblos de México, Puerto Rico y Haití. Es decir, el Presidente Trump siempre estuvo “subido en un ring peleando contra todo y todos”.

El presidente Trump, con su arrogancia y embriaguez de poder, está terminando aislado porque olvidó “que los gobernantes son pasajeros” y que “lo más importante no es como se empieza, sino el cómo se termina”.

Esa conflictiva gestión del presidente Trump y la forma como se está despidiendo del gobierno es una negativa referencia política para presentes y futuros gobernantes y un pésimo ejemplo para los líderes políticos democráticos.

Por Juan López