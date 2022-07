La estrella de rock Randy Bachman se reunió con su querida guitarra robada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TOKIO. — La larga búsqueda de la leyenda del rock canadiense Randy Bachman llegó a su fin el viernes cuando se reunió en Tokio con una preciada guitarra 45 años después de que fuera robada de un hotel de Toronto.

“Mi novia está justo ahí”, dijo Bachman, de 78 años, ex miembro de The Guess Who y Bachman-Turner Overdrive, cuando un músico japonés le entregó la guitarra Gretsch en la que escribió “American Woman” y otros éxitos. lo había comprado en una tienda de Tokio en 2014 sin conocer su historia.

Dijo que todas las guitarras son especiales, pero la Gretsch 6120 Chet Atkins naranja de 1957 que compró cuando era adolescente era excepcional. Trabajó en varios trabajos para ahorrar dinero para comprar la guitarra de $400, su primera compra de un instrumento costoso, dijo.

“Hizo toda mi vida. Era mi martillo y una herramienta para escribir canciones, hacer música y ganar dinero”, dijo Bachman a The Associated Press antes de la entrega en la embajada de Canadá en Tokio.

Cuando me lo robaron del hotel de Toronto en 1977, “lloré durante tres días. Era parte de mí”, dijo. “Fue muy, muy molesto”. Terminó comprando alrededor de 300 guitarras en intentos fallidos de reemplazarla, dijo.

Bachman habló con frecuencia sobre la guitarra desaparecida en entrevistas y programas de radio, y más recientemente en programas de YouTube en los que actuó con su hijo, Tal.

En 2020, un fanático canadiense que escuchó la historia de la guitarra inició una búsqueda en Internet y la localizó con éxito en Tokio en dos semanas.

El fanático, William Long, usó una pequeña mancha en la veta de la madera de la guitarra visible en imágenes antiguas como una “huella digital” y rastreó el instrumento hasta una tienda de guitarras antiguas en Tokio. Una búsqueda adicional lo llevó a un video de YouTube que muestra el instrumento tocado por un músico japonés, TAKESHI, en diciembre de 2019.

Después de recibir la noticia de Long, Bachman contactó a TAKESHI de inmediato y reconoció la guitarra en un chat de video que tenían.

“Estaba llorando”, dijo Bachman. “La guitarra casi me habla en el video, como, ‘Oye, voy a volver a casa’”.

TAKESHI accedió a dárselo a Bachman a cambio de uno muy parecido. Así que Bachman buscó y encontró a la “hermana” de la guitarra, fabricada durante la misma semana, con un número de serie cercano, sin modificaciones ni reparaciones.

“Encontrar mi guitarra nuevamente fue un milagro, encontrar a su hermana gemela fue otro milagro”, dijo Bachman.

TAKESHI dijo que decidió devolver la guitarra porque, como guitarrista, podía imaginar cuánto la extrañaba Bachman.

“Lo tuve y lo jugué durante solo ocho años y estoy muy triste por devolverlo ahora. Pero se ha sentido triste durante 46 años y es hora de que alguien más se sienta triste”, dijo TAKESHI. “Sentí pena por esta leyenda”.

Dijo que se sintió bien después de devolver la guitarra a su legítimo propietario, pero que puede llevarle un tiempo amar a su nueva Gretsch tanto como a esa.

“Es una guitarra y tiene alma. Entonces, incluso si tiene la misma forma, no puedo decir con certeza si puedo amar a un reemplazo de la misma manera que amé este”, dijo. “No hay duda de que Randy pensó en mí y buscó arduamente (al reemplazo), por lo que gradualmente desarrollaré un afecto por él, pero puede llevar tiempo”.

Bachman dijo que él y TAKESHI ahora son como hermanos que poseen guitarras que son “hermanas gemelas”. Están participando en un documental sobre la guitarra en la que planean interpretar una canción, “Lost and Found”, juntos.

También interpretaron varias canciones en la entrega del viernes, incluida “American Woman”.

Bachman dijo que guardará la guitarra bajo llave en su casa para no volver a perderla nunca más. “Nunca más lo voy a sacar de mi casa”, dijo.

