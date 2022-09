La estadounidense Laura Poitras, séptima mujer con el León de Oro veneciano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, VENECIA (ITALIA).-La directora estadounidense Laura Poitras se convirtió hoy en la séptima mujer en ganar el famoso León de Oro del Festival de Venecia a lo lago de sus 79 ediciones por su documental “All the Beauty and the Bloodshed”.

Se trata del tercer año consecutivo en el que el máximo galardón del certamen internacional de cine más antiguo del mundo recae en una mujer, tras la francesa Audrey Diwan por “L’Évenement” y la estadounidense Chloé Zhao por “Nomadland” (2020).

“All the Beauty and the Bloodshed”, la obra que ha conquistado al jurado este año, recuerda la historia épica de la artista y activista estadounidense Nan Goldin a través de diapositivas, diálogos íntimos, fotografías y grabaciones inéditas, para tratar sobre la crisis de opioides en Estados Unidos.

De este modo, Poitras se convierte en la séptima mujer con este reconocimiento de un festival con 79 ediciones y que este año alcanza el noventa aniversario de su fundación en 1932 (algunas ediciones no se celebró por la guerra y otras causas).

La primera con el León de ORo fue la alemana Margarethe von Trotta, por “Die bleierne Zeit” (1981); seguida por la francesa Agnès Varda con “Sans toit ni loi” (1985); la india Mira Nair con “Monsoon Wedding” (2001); la estadounidense Sofia Coppola por “Somewhere” (2010) y su compatriota Chloé Zaho, de origen chino, el año pasado por “Nomadland” (2020).

Los restantes 72 “Leones de Oro” acabaron en manos de hombres como Akira Kurosawa (1951); Roberto Rossellini (1959); Michelangelo Antonioni (1964); Luchino Visconti (1965); Luis Buñuel (1967) o Jean-Luc Godard (1983), entre muchos otros.

En 2015 el venezolano Lorenzo Vigas fue el primer latinoamericano en conquistarlo con “Desde Allá”, seguido por “La forma del agua”, del mexicano Guillermo del Toro (2017) y por “Roma” de su compatriota Alfonso Cuarón (2018).

Relacionado