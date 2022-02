La esquina

Señores:

Departamento de Biología

de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

(PUCMM) de Santiago de los Caballeros

Santiago, República Dominicana.

Estimados Señores:

Esta es la historia del horrible asunto que aconteció en Valle Indio. Una historia extraordinaria, quizás la más extraordinaria jamás conocida, en que el horror fue grande e inusual. Lo ocurrido sigue siendo poco, muy poco conocido. Lo narro a través de este escrito para despertar el específico interés de ustedes en ese Departamento de Biología y para que, finalmente, las gentes comunes algún día sepan lo acontecido.

Me dedico apasionadamente al estudio y a la investigación de los pueblos abandonados, fantasmas. Por ello tengo la inclinación, morbosa de seguro la etiquetarán los psiquiatras y los psicólogos, de visitar pueblos muertos. Así como numerosas gentes tienen por pasión el coleccionar equis tipo de cosas, lo mío es visitar pueblos fantasmas, desaparecidos. A lo largo de mi vida descubrí que esa proclividad no era algo exclusivo mío; hice amigas y amigos que compartían esta pasión y con el tiempo terminamos visitando en conjunto cada pueblo fantasma del que teníamos noticia. Así surgió la visita a Valle Indio.

Valle Indio era un pueblo vecino al pueblo de Imbert, en la Provincia de Puerto Plata; a él se llegaba pasando por Imbert e introduciéndose por un pequeño camino montañés hacia el Este.

Valle Indio desapareció totalmente hace cosa de unos diez (10) años atrás, más o menos, y su desaparición fue el producto, a su vez, de la inexplicable desaparición física sucesiva de una gran multiplicidad de personas. Esas desapariciones no sólo fueron muchas, sino que también contribuyeron a la despoblación por la migración que el pánico causó al este cundir entre sus lugareños. Dichos habitantes estaban asustados, se recogían temprano en sus casas. Las calles se hicieron solitarias y silenciosas. Al no poder la policía local resolver ni uno solo de esos numerosos casos de desapariciones las gentes aquilataban la falta de garantías para seguir viviendo allí y optaban por irse en avalancha totalmente atemorizadas. Hasta numerosos miembros de la policía de esa localidad también desaparecieron y eso fue la gota que rebosó el vaso produciéndose una aceleración enorme de la fuga de sus pobladores hacia otros pueblos vecinos y hacia diferentes partes de la República Dominicana.

Al enterarme del caso de Valle Indio pude saber que siempre se sospechó que alguna banda se dedicaba a secuestrar personas para extraerles órganos para venderlos y que la única pista que existió sobre aquellas desapariciones sistemáticas fue la expresión de un muy conocido borracho de la localidad en estado de total borrachera que dijo:

-¡En el cocotero!…¡En el cocotero de la esquina de la calle Maguá con Guacanagarix , ahí fue que pasó, ahí fue que pasó…!

Lamentablemente tras sus borracheras el borracho en cuestión acostumbraba no recordarse de lo que veía o escuchaba durante las mismas. Fueron numerosos los intentos de las autoridades por sacarle información sobre el particular al borracho, pero él no se recordaba siquiera de haber dicho esa expresión que dijo. Hasta se le hicieron reiteradas promesas de regalarle todas las botellas de ron que él quisiera si decía qué cosa fue concretamente lo que vio, pero él respondía que él no sabía de qué era de lo que se le estaba hablando, que él no recordaba haber dicho esa expresión. Nadie fuera de él vio o escuchó algo.

Para el principal investigador policial del caso de las desapariciones alguna conexión con estas debía de tener eso que dijo el consuetudinario borracho, aunque sus expresiones eran claramente vagas. A pesar de la inexpugnable cerrazón del bebedor el investigador policíal confiaba en que efectivamente hubiera alguna conexión y en que quizás él podría encontrarla si se esmeraba.

Creyendo pertinente montar una vigilia esa noche en la esquina de la calle Maguá con Guacanagarix para desvelar aunque fuese la más mínima pista del misterio de estas desapariciones que tenían aterrorizadas a la población de Valle Indio, dicho investigador policial procedió a dicha diligencia. Llegó en su pequeño vehículo, un Patito Feo francés del año mil novecientos setenta (1970), a la esquina referida a eso de las doce de la noche. Veía desde el vehículo, hablaba por la radio policial, salía del carro y se apostaba en la esquina recostándose del cocotero a la espera de poder ver algo que pudiese ser alguna pista que orientase hacia la solución de las desapariciones. El cocotero aludido por el borracho tenía un grueso máximo de unos cuatro pies en el área del tallo bajo la cual se ubican las raíces y un grueso mínimo de unos dos (2) pies y algo en el área en la cual se produce el brote de las ramas y su altura o largo era de unos ochenta y cinco (85) pies.

Al otro día sólo amaneció en dicha esquina el vehículo del investigador policial: jamás se supo de él. Sus compañeros estaban furiosos, apreciaban aquello como una burla.

Ello dio lugar a que su asistente en la investigación, junto con el representante del Ministerio Público y casi todos los policías del destacamento policial al que él pertenecía sospecharan de los habitantes de las casas de las cuadras de esas calles, por lo que se obtuvieron las autorizaciones judiciales para visitar y registrar cada una de dichas casas. Dichas autoridades acudieron afanosas de saber la suerte de su compañero desaparecido… Las pesquisas fueron tan meticulosas como infructuosas: no se obtuvo ni una pizca de pista al respecto.

Las desapariciones siguieron incrementándose hasta producir una estampida masiva, una larga serie de mudanzas de los habitantes locales hacia otras localidades vecinas y hacia otros puntos del país.

El pueblo se fue vaciando por el miedo hasta que sólo quedaron las autoridades y estas, al no haber ingresos locales al Fisco que permitieran sostenerlas, fueron suprimidas y quienes fueron sus titulares tuvieron que emigrar para buscar trabajo en otras localidades. El pueblo devino así en un pueblo fantasma, olvidado casi totalmente: sólo se le recordaba por el misterio de las numerosas desapariciones.

Al enterarme hace un (1) año de la existencia de aquel pueblo fantasma quise comprobarlo y recorrerlo completo. No emergió en mí miedo alguno a consecuencia de las tantas desapariciones debido a que ya habían transcurrido nueve (9) años de eso y sobre el particular sólo razoné que de seguro los que estaban implicados en eso salieron de ahí junto con alguno de los grupos de los últimos pobladores, mezclados con éstos. Por lo que elegí un día de fin de semana para ello y ese día llegué allí en mi vehículo. Era notorio que el polvo y el sucio se habían apoderado de aquel pueblo, de sus calles y de sus casas. Lo recorrí entero, tomé muchas fotos y apuntes y me apoderé de algunas cosillas que me sirvieran de recuerdos o souvenirs de esa visita mía a ese lugar.

Cuando el primer asomo de obscuridad empezó a percibirse yo estaba frente a la famosa esquina de la desaparición de aquél investigador. Le tomé una foto al cocotero, el cual tenía en sus ramas un color marrón pronunciado, y tomé una buena serie de fotos a todos los alrededores.

Decidí pernoctar en la casa del frente inmediato a dicha esquina y entré a dicha casa, la cual, como todas las casas, era fácil de penetrar porque no había persona alguna que lo impidiese.

Durante la noche, como a eso de las dos y treinta de la madrugada (2:30 AM), sentí el sonido de ramas que parecían estar siendo estremecidas por el viento, parecía como si el viento moviera y remeneara ramas de un árbol, pero no había viento.

Aquello que fue la única señal de actividad que sentí en aquel pueblo fantasma me despertó. Volví a la cama, dormí tranquilo y al otro día abordé mi vehículo y regresé a mi pueblo.

Fue un tour que, como es natural, comenté con mis colegas y amigos de hobby, a los cuales se les despertó el interés por también conocer el pueblo fantasma. Acordamos ir juntos dentro de un mes y seleccionamos la fecha exacta para ello.

Regresé a Valle Indio, esta vez junto con éstos otros amantes de los pueblos fantasmas. Llegamos como a eso de las seis y algunos minutos de la tarde.

Ví hacia el cocotero y noté que aquel color marrón predominante que había observado en sus ramas cuando la primera vez posé mi atención sobre él había desaparecido y en su lugar había un verde vivo total, casi resplandeciente podría decirse, que parecía denotar una buena salud del árbol.

Jordy, uno de los cuatro con vehículos propios dentro del grupo, parqueó su vehículo exactamente en la esquina del cocotero y los otros tres vehículos los parqueamos al frente de dicha esquina, es decir, paralelo a la casa que usé allí para pernoctar la primera vez que visité el pueblo abandonado y que usaba nuevamente para lo mismo. Todos nos hospedamos en esa misma casa. Limpiamos la casa, preparamos algo de cenar, jugamos ajedrez y parché deportivo, oímos algo de música y después nos fuimos a las respectivas habitaciones que nos habíamos dividido previo acuerdo tras entrar a la casa. Yo me quedé con la misma habitación de mi primera visita.

En horas de la madrugada sentí que alguien dentro de la casa había bajado al primer piso y abierto la puerta, reconocí el sonido de la alarma del vehículo de Jordy al sonar, supuse que algo se le había quedado en el mismo y que por eso había salido; recuperé el sueño de inmediato. Pero al otro día, cuando todos nos juntamos en la mesa de la primera planta para desayunar Jordy no estaba y los demás me dijeron que no lo habían visto. Fui a su vehículo al frente y pude darme cuenta de que este tenía la puerta del conductor abierta en la esquina. Percibí una presencia inquietante, tuve la sensación de que alguien me estaba observando: tenía la acendrada sensación de que alguien me estaba viendo.

Creyendo que Jordy debía de estar próximo vociferé varias veces su nombre y no se escuchó respuesta alguna. Los demás salieron, les expliqué que yo había encontrado así como estaba, abierta, la puerta del conductor del vehículo de Jordy y que por eso supuse que él debía estar cerca, pero que no respondía a mis llamados.

Entonces ellos también empezaron a vociferar llamando a Jordy y nos alejamos cada uno alrededor de unas dos a tres cuadras vociferando su nombre. El temor a algo fuera de lo normal me llevó a tener y proponer la idea precautoria de que nos juntáramos todos para hacer una búsqueda conjunta. Resolvimos montarnos en los otros tres (3) vehículos y a una velocidad súper lenta uno detrás del otro recorrimos todas las calles de aquel pequeño pueblo tratando de ver algún rastro o señal de Jordy. Recorrimos cada una de las calles del pueblo vociferando el nombre de Jordy. Los intentos fueron inútiles: Jordy no daba la más mínima respuesta.

Un miedo indescriptible se apoderó de todos nosotros en el grupo, que ya conocía la historia de las desapariciones de las gentes en ese pueblo, miedo de terminar ser todos nosotros también víctimas, de también ser nosotros los próximos desaparecidos.

Rápidamente volvimos al interior de la casa, la cerramos bien, de tal suerte que fuera imposible penetrar a la misma por quien fuera que estuviese o por quienes fueran que estuviesen rondando por allí, al parecer nuevamente.

Llegamos a razonar que posiblemente alguna banda de secuestradores estaba detrás de todo esto y que quizás nuestra imprudencia de visitar aquel lugar les había permitido vernos y que por eso nos estaban acechando.

Dentro de la casa subimos todos a la galería de la segunda planta que da al frente de la esquina esperando ver nuevamente a Jordy, permanecimos allí hablando sobre su extraña desaparición, la cual fue tan misteriosa como todas las demás anteriores que desde antes de nueve (9) años atrás se produjeron en ese pueblo.

No había el menor atisbo o señal de Jordy. La noche comenzó a caer. Cansados ya de la espera decidimos contactar a la policía del pueblo más cercano. Por suerte una de las muchachas del grupo tenía entre sus cosas un viejo teléfono de línea con su cordón que acostumbraba llevar por previsión de emergencias por si necesitábamos establecer algún contacto con alguna localidad próxima. Ella instaló el teléfono a la línea y la línea afortunadamente estaba viva. Le informé de lo acontecido al oficial que habló conmigo por teléfono y éste se sorprendió de que nosotros estuviéramos en ese pueblo abandonado y dijo que al otro día temprano iría una patrulla a comenzar la investigación de la desaparición de Jordy. Cerramos la vitrina de cristal de la galería y nos fuimos a dormir embargados de preocupación por la suerte de Jordy.

Yo creí que, a pesar de la desaparición de Jordy, podría dormir algo, pero duré varias horas sin que ello se produjese; por mi mente empezó a pasar todo, como una película, desde mi primera visita hasta esa mi segunda visita. Algo en mi pensamiento se detuvo en un pequeño, más bien en un insignificante detalle: la postura del cocotero parecía un poco doblada y un poco inclinada hacia el vehículo de Jordy y yo creí recordar que hacía un mes y al momento en que regresé por segunda vez el cocotero tenía una posición erecta totalmente.

Si algo se había producido creí que aquello podía haber sido lo único, y ni siquiera estaba seguro sobre ello, pues todo lo otro lucía igual que la primera vez.

Me debatía internamente sobre si semejante cosa podía ser algo importante o no. Pensé dejar de pensar en semejante observación, pero movido por una intuición extraña me levanté de la cama, encendí la luz de mi linterna grande y busqué en mi mochila la pequeña caja en que coloqué las fotos de mi anterior visita y procedí a ver con detenimiento la foto que había sacado de aquel cocotero y ví que en dicha foto el cocotero tenía una inclinación hacia la parte Sur que reafirmaba que cuando volví la segunda vez lo había visto también así; pero ahora, en esos momentos en que descubrimos la desaparición de Jordy el árbol lucía con otra posición, casi imperceptible pero en definitiva otra posición.

Unido ese dato en mi mente con los datos que conocía del reporte del borracho y de lo que le había pasado al investigador policial cuando quiso amanecer en vigilia en esa esquina, pensé que podía estarme poniendo loco por la sospecha extraña que se despertó en mí.

Apagué la luz de la linterna y desde una esquina de la ventana empecé a ver hacia el árbol con calma, con mucha calma. Había luna llena y la ligera luz blanquecina de esta bañaba todo. Ello me facilitó echar un vistazo hacia lo que de repente se había convertido en un punto de mi atención, así como también en todo el alrededor visible.

Instintivamente sostuve la respiración -hasta yo mismo me sorprendía de esa tendencia instintiva mía- y agucé el oído. A través de la ventana de cristal de la habitación ví hacia el cocotero y lo vi tranquilo, sin el más mínimo movimiento ocasionado por viento alguno. Nada se movía.

Mientras escudriñaba viendo en todas las direcciones que me permitía la ventana, se empezó a escuchar una manada de cerdos, que obviamente se habían hecho montaraces en aquel pueblo abandonado, mientras avanzaban por la calle que estaba frente a la habitación que ocupaba. Yo no alcanzaba a ver a ninguno de los cerdos, pero sus gruñidos se escuchaban claramente y en la medida que se aproximaban se escuchaban cada vez más y más fuerte.

Al dejarse ver varios de ellos y uno de mediano tamaño colocarse en la esquina próxima, al frente de la cual estaba la esquina del cocotero y al lado de la cual estaba el vehículo de Jordy, de repente algo cayó sobre aquel cerdo, el cual emitió unos gruñidos-chillidos de susto y de dolor. Yo creí que era que el cocotero se había venido a pique cayéndole encima al cerdo. Todo ocurrió rápidamente tras yo posar mi vista sobre el cerdo en cuestión.

En menos de un pestañar las ramas del cocotero se habían colocado sobre el cerdo y el largo tallo de dicho cocotero se veía doblado, inclinado sobre el punto de donde manaban los chillidos del cerdo.

Un extraño y horrible batir de lo que se suponía eran las ramas del cocotero se extendió desde aquella esquina. ¿Algo se estaba moviendo allí o eran tan sólo simples imaginaciones mías?

Los desgarradores gruñidos-chillidos que se filtraban a través de los dientes del cerdo me indicaban que no eran imaginaciones mías. Todo ocurrió de manera tan repentina que no alcanzaba a precisar qué era lo que había ocurrido.

Me encontré con lo inesperado, con lo totalmente inesperado, con lo jamás esperado. Con algo tan sorprendente como inquietante, con algo tan sorprendente como horroroso.

Todavía me resistía a creer lo que mis ojos veían. Forzaba al máximo la vista para distinguir y precisar los rasgos de todo cuanto estaba frente a mi vista.

El cocotero había tumbado al suelo al cerdo y luchaba contra él y sobre él.

Lo que se suponía eran simples ramas de un cocotero hacían la función de miembros baqueteadores y retenedores: producían un cerco y ejercían golpes y presión sobre el cerdo para tratar de inmovilizarlo apabullándolo sobre el piso de la calle mientras la boca de aquel extrañísimo cocotero le pegaba dentelladas. ¡El cocotero tenía dientes! ¡Un cocotero con dientes! Y lo que se suponía debía de ser un grueso tallo cuya estructura fibrosa debía de estar rota en algún punto por semejante inclinación, de rota no tenía ninguna rotura, estaba armoniosamente doblado como si la rigidez fuera algo totalmente ajeno a su estructura.

Aquello era una escena pavorosa.

Un espanto indecible se había materializado frente a mí. Y ese espanto era portador de una crueldad increíble e inaceptable: mi mente se resistía a procesar y a asimilar la terrible imagen que estaba registrando. …¡Mi mente era un verdadero torbellino de pura confusión!…

El cerdo dejó de chillar e inmediatamente el cocotero -o lo que yo creía, como lo hubiera creído cualquiera, que era un simple cocotero- a seguida procedió a recuperar su posición erguida con una rapidez inaudita. En una parte de donde salían lo que parecían ser ramas aquello tenía una pequeña protuberancia ovalada que asemejaba la mitad de un coco que parece ser era la cabeza, supongo que en esa pequeña protuberancia estaban los ojos de aquel fenómeno; y a muy poca distancia de ella se apreciaba una boca llena de enormes dientes puntiagudos con los cuales tenía atrapado al cerdo al cual tenía a su altura habitual y procedía a masticarlo y devorarlo. El cuerpo triturado del cerdo ingresó con una facilidad enorme al interior de aquel extraño árbol. Al terminar con el cerdo el cocotero siniestro hizo unas ligeras sacudidas con pequeñas dobladuras que me pareció era una forma de empujar hacia sus adentros el cuerpo triturado por sus enormes dientes y colmillos y luego procedió a permanecer sin movimiento en la posición normal que conocemos tienen los cocoteros. ¡Todo como si no hubiera pasado nada de lo que recién había ocurrido!

Mi raciocinio trazó no vagamente aquella extraña monstruosidad gracias a los rayos de la Luna que lo inundaban todo.

Lo que yo había visto era horroroso: los movimientos del cocotero eran propios de un animal salvaje que luego de abalanzarse sobre su presa logra capturarla; los movimientos eran los característicos de una serpiente: parecía una serpiente con un ratón en la boca; la flexibilidad de ese cuerpo grueso y la rapidez de ese movimiento sólo lo he visto en las serpientes y su cuerpo distaba mucho de presentar la rigidez característica del cuerpo de un cocotero: de rígido aparente pasó a presentar la característica del movimiento del cuerpo de una serpiente y luego volvió a recuperar la rigidez habitual de un cocotero. ¡Aquella silente forma de naturaleza real e infinitamente horrible era una verdadera monstruosidad!

-¡He ahí al demonio causante de las desapariciones que despoblaron a este pueblo! -me dije a mí mismo-.

La solución de los casos de las desapariciones increíblemente la tenía frente a mí. La explicación de que aquel pueblo se convirtió en fantasma era que aquello se había estado alimentando de seres humanos y por eso la desaparición misteriosa de tantas personas en aquel pueblo. Con razón los lugareños víctimas eran vistas por última vez en las proximidades de aquella esquina o en los alrededores de esa esquina. No produjo simples desapariciones (si es que las desapariciones acaso pudiesen ser calificadas de “simples“), sino que claramente produjo una matanza espantosa de seres humanos en aquel pueblo. Ese monstruo vegetal había sido la causa del deplorable fin de aquel pueblo. ¡Un árbol con vida como un animal!…

En su posición de rigidez parecía estar mirando inexpresivo como cualquier cocotero ordinario o cocos nucifera.

Pero la posición de rigidez adquirida nuevamente por el cocotero no duró mucho: al escucharse los sonidos de los otros cerdos mientras permanecían en la otra esquina de la misma calle donde está la esquina a la que me refiero, el cocotero nuevamente se movió, se movió con la agilidad propia de una serpiente en combate y volvió a desenvolverse como una serpiente y orientó su cuerpo hacia aquella otra esquina como si dirigiera un radar para percibir lo que había en esa otra esquina: pareció confirmar que los cerdos permanecían en ella y entonces ocurrió una extensión del espanto: la parte baja del supuesto cocotero empezó a hacer un claro esfuerzo por salir del sitio de la tierra donde se supone estaba lo que igualmente se supone debía de ser su raíz; parecía ser un cangrejo marino ermitaño que luchaba por salir de su caracola o concha de caracol y tras el esfuerzo de aquel árbol carnívoro y abominable empezaron a ir saliendo de debajo de la tierra no raíces, sino unos gruesos, unos masivos tentáculos: ocho (8) tentáculos en total y una vez salidos todos dichos tentáculos el espantoso árbol aumentó su altura a unos ciento cinco (105) pies en total y empezó a correr desaforadamente hacia los cerdos del mismo modo que lo hace un pulpo en tierra cuando sale a ella desde el mar huyendo de un depredador como un tiburón; y se movía como yo nunca había visto ningún ser vivo jamás moverse. Aquello parecía una gruesa serpiente gigantesca corriendo sobre ocho (8) tentáculos gruesos.

¡Una planta de coco, un cocotero, que se había estado alimentando de seres humanos! Con raíces que eran en realidad su medio de locomoción y que consistían en tentáculos capaces de matar a cualquier criatura, pues dichos tentáculos eran bastante gruesos y con la evidente fuerza para lograr ese cometido.

En aquella otra esquina el cocotero siniestro logró capturar al cerdo más grande y gordo de la manada que se había estado paseando por aquella calle de aquel pueblo abandonado.

Aunque con grande y profundo temor me atreví a salir a la galería de la segunda planta de la casa y desde allí pude observar la corrida del cocotero y que tras devorar a ese cerdo procedió a seguir corriendo tras los otros cerdos.

Aquello no era un cocotero, al menos no era un cocotero como nosotros conocemos que son los cocoteros. Aquello no era un árbol, al menos no era un árbol como nosotros conocemos que son los árboles. Parecía más bien ser un animal que tenía la forma de un árbol o que simulaba ser un árbol. En esos momentos estaba seguro de que aquello no podía ser una planta, de que aquello en realidad era un animal, para mí que no podía ser otra cosa…

En ningún momento escuché que aquello produjera sonido, ruido o ruidito alguno ni amenazante ni no amenazante. Aparentemente era un ser enteramente silencioso, lo cual creo que lo hacía todavía más peligroso.

Esa noche había desvelado al menos una gran parte del misterio que rodeaba las desapariciones masivas que causaron la desaparición de la población de Valle Indio.

Esa noche de horror desveló con una claridad horrible una especie de vida desconocida, sanguinaria y horrorosa perfectamente adaptada a la vida entre los humanos. Aquella horrible noche se descubrió lo que yo creo el más extraño de todos los monstruos que cualquiera de nosotros hubiera contemplado. Dentro de las formas terribles de vida que conocía hasta ese momento aquello era extraño en exceso, con una cualidad extranatural, al menos totalmente fuera de lo natural que hasta ese momento habíamos conocido los humanos.

Cualquiera contemplaría su forma y ese ser le hubiera pasado desapercibido. Desde entonces comprendí que la obscuridad y la confusión pueden plegarse entre sí: las desapariciones y el monstruo resultaron estar indisolublemente ligados. Jordy, pues, fue el último humano desaparecido y consumido por aquel extraño y abominable monstruo.

¡Shhhh! -les siseé en la oscuridad a los demás miembros de nuestro pequeño grupo al yo ir a sus respectivas habitaciones y explicarles lo que estaba ocurriendo, les pedí que con el mayor sigilo aseguráramos nuevamente la casa, que verificáramos que efectivamente estuviera cerrado todo, todo sin la más mínima excepción para evitar que la horrorosa anormalidad andante pudiera convertirnos en sus próximos objetivos después de los cerdos-.

Pude comunicarme por teléfono con la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata y aunque al principio se mostraban reticentes a creerme finalmente me concedieron el beneficio de la duda y enviaron militares con todo lo que yo les había pedido que los enviaran.

Un pequeño equipo militar táctico especialmente adiestrado para la infiltración y el mimetismo fue la avanzada que llegó allí siendo su prioridad el contactarnos para rescatarnos de la posibilidad temida por nosotros de que también nuestro grupo fuese víctima del monstruo obviamente amo y señor de Valle Indio. Después de sacarnos con gran sigilo de aquel pueblo muerto los militares procedieron a tenderle una trampa a aquella anormalidad: amarraron tres cerdos grandes en la proximidad inmediata de aquella esquina hacia la cual la ví correr sobre sus gruesos tentáculos; al sentir a los cerdos desplazándose en ese mismo punto la anormalidad salió del mismo modo que lo hizo anteriormente y mientras estaba concentrada en los tres cerdos un grupo de militares rellenaba con cemento -que expelía un camión cargado del mismo- el hoyo donde el monstruo normalmente hacía descansar sus tentáculos y simulaba ser un simple e inocuo árbol terrestre. El relleno se hizo para que el monstruo no tuviera lugar donde esconderse como lo había logrado hacer durante años muertos sin que alguien se pudiera dar cuenta de su existencia. Y tras hacerse aquella ciega de dicho profundo hoyo, otro grupo de militares portando lanzallamas procedió a acorralar a aquella extrañísima criatura viviente y a lanzarle chorros de llamas que terminaron acabando con la vida de la extrañísima criatura vegetal carnívora en cuestión.

Los militares habían ido preparado de esta manera porque al yo ver al monstruo corriendo en forma idéntica a cómo lo hace un pulpo fuera del agua se me ocurrió la idea de pedirles a los militares que trajeran ayuda que vinieran con material de mezclado de cemento y con lanzallamas quizás como las únicas formas de enfrentar a esto que se había manifestado ya desembozadamente.

A mí y a los demás del grupo, un equipo integrado por militares y por civiles nos interrogó exhaustivamente y dichos interrogatorios fueron grabados en video y en audio.

El cuerpo del ser monstruoso o, mejor, lo calcinado y lo no calcinado que quedó de él, supe que fue enviado a otro país para fines de estudio, no me especificaron a cuál país pero de seguro que lo enviaron a los Estados Unidos (EE.UU.).

¿Qué era aquello? Parecía no existir trazada una línea de separación que explicara la existencia de ese ser, que se tornaba muy difícil lograr una nítida diferenciación entre las características de la anormalidad objeto de la presente narración. ¿Era realmente un ser vegetal o, por el contrario, era un ser animal que se mimetizaba como un ser vegetal? ¿Era aquello enteramente vegetal o era enteramente animal o era una cruza, un puente bien tendido y logrado entre ambos reinos de la vida?

Yo no puedo afirmar categóricamente -¡jamás!- ni una cosa ni la otra ni la tercera opción: sólo puedo afirmar lo que yo ví, y lo que parecía ser, lo que estos ojos se llevarán a la tumba junto con el cuerpo al que pertenecen los mismos. Sólo sé que ese fenómeno horroroso entonces recientemente descubierto se hallaba en contradicción con lo conocido.

¿Y de dónde había salido eso que tenía la inofensiva apariencia de un cocotero? ¿De dónde salió esa “especie“ de “cocotero“? ¿Cómo llegó a Valle Indio? ¿Quién la llevó allá? ¿Cómo se había instalado allí, en esa esquina del pueblo de Valle Indio?

Después de estos hechos que narro a través de la presente, en medio de la investigación y de lo que me filtraron de la misma se supo que un habitante de la localidad lo recibió de un hijo suyo que vive en el extranjero, específicamente en la parte Sur de la remota selva brasileña, en una zona donde acostumbran caer meteoritos con bastante frecuencia; y que el lugareño se lo regaló al ayuntamiento local de Valle Indio y un funcionario de ornato de este dispuso su siembra en aquella esquina. Se estableció en firme el dato de que aquella “planta“ nunca tuvo frutos, de que los lugareños la tildaban de estéril. Todo apunta en la dirección de que aquella extrañísima manifestación de vida llegó de esa manera a este mundo, sabrá quién de qué parte del Universo, pasando de forma totalmente inadvertida hasta que su imagen real fue vista por primera vez precisamente por mí en ocasión de esa andanza mía como visitador de pueblos muertos.

Aquel regalo de lo que parecía ser una inofensiva planta había venido trayendo consigo el horror, un horror enorme.

Luis Valdez Román

Empleado privado y visitador de pueblos abandonados.

Domiciliado en el Apto. No. 2-B del

edificio No. 25 de la Avenida Gral Luperón,

ciudad de Puerto Plata, República Dominicana.

Por Gregory Castellanos Ruano

