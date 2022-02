La esposa del presidente está enfermita. ¡No tiene voz!

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¡Atención! La señora Raquel Arbaje, esposa del presidente Luis Abinader y primera dama de la República, ha informado este martes que tiene faringitis y no tiene voz.

Lo dijo en un tuit matutino que reproducimos de inmediato:

“Señores, la edad no perdona; si no me sienten en estos días es que llegué luego de tormentas de nieve, de ver a mis hijas y estoy sin voz. Por eso he puesto en pausa algunas actividades para recuperarme de la faringitis. Aún en casa no me detengo en ver todo lo que podemos avanzar”.

Señores la edad no perdona, sino me sienten es estos días es que llegué luego de tormentas de nieve de ver a mis hijas y estoy sin voz. Por eso he puesto en pausa algunas actividades para recuperarme de la faringitis. Aún en casa no me detengo en ver todo lo que podamos avanzar🇩🇴 — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) February 22, 2022

En esa misma red social felicitó al expresidente Hipólito Mejía por cumplir 81 años de vida. Lo hizo con mucho respeto, en un tono familiar y de gran confianza.

Inclusive, el tuit está acompañado de una foto donde los dos se aprietan fuertes, confundidos en un hondo abrazo.

“Nuestro querido don Hipólito (@llegopapa), le deseamos muchos años de vida en salud, junto a los suyos. Gracias por el afecto, sinceridad y sus consejos de vida tan prácticos. Es nuestro más sincero anhelo, de parte de la familia Abinader Arbaje”, expresó.

https://twitter.com/raquelarbaje/status/1496144582937096193/photo/1.

Relacionado