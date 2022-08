La “espíritu” Zoila Puello: “Al que desprecias hoy, mañana es tu jefe”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La veterana periodista Zoila Puello, manifestó que ha dejado a sus hijos un legado para toda la vida, de hacer el bien siempre sin tener que hacer daño, ya que esto da muchas vueltas y al que hoy deprecias, mañana puede ser tu jefe.

“El mundo da muchas vueltas y hoy el que tú despreciaste, mañana es tu jefe, porque esto es este país, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí es así”, dijo la “espíritu” al ser entrevistada por Bolívar Valera, “El Boli”, en su segmento “Mis Influencers”.

Aseveró que aunque fue una madre, que a pesar de sus compromisos siempre estuvo atenta a todo lo que pasaba con sus hijos, ya que siempre fue ayudara por sus familiares, especialmente su hermana Mayra, su sobrina María Victoria y su esposo don Víctor Araujo.

“Antes no había manejo de redes entonces, yo hacía mis notas a mano, Mayra se las llevaba al digitador para que la digitara, mientras eso pasaba Pachico me buscaba las fotos que iban, porque había que buscarla para diseñar la página. Entonces, llevaba los muchachos al médico cuando le tocaban o los llevaba a Arcada, los cumpleaños o cuando había reunión en el colegio trataba de estar”, puntualizó Puello.

Agregó que es muy bueno tener siempre una persona que ayude cuando uno tiene muchos compromisos, manifestando que para ella su esposo Víctor Araujo ha sido un sostén excelente dentro de su familia y un padre excepcional.

“Es muy bueno cuando una persona pública tiene tantos compromisos, que la pareja ayude eso es vital. En eso le doy un 100 a Víctor porque me pudo ayudar”, enfatizó.

Puello dijo que cuando le tocaba viajar, siempre llamaba a su hogar para avisar que había llegado, estando siempre atenta de lo pasaba, sin nunca tener a su familia a un lado.

Los hijos de la “espíritu” se sienten muy orgullosos, de quien es una trayectoria impecable ha hecho que estos al llegar a cualquier lugar puedan recibir de parte de las personas una crítica positiva de su progenitora.

La relación con sus hijos

Ante la relación con sus hijos, la conductora de “TV Revista”, explicó que ha sido muy buena, ya que sus hijos han podido llegar con esfuerzo y trabajo a donde se han propuesto, destacándose en lo que hacen.

Recalcó que inculcó en ellos siempre los valores que le enseñaron en su familia, que se sale hasta fuera de su núcleo familiar, ya que es considerada como “Mamá Pollito” hasta en los medios tanto de periodistas, como de artistas emergentes.

“A Vian cuando le hacen alguna propuesta me consulta, Marielle por igual. Le enseñé eso hacer el bien y no mirar a quien, le enseñé a respetar, sobre todo”, puntualizó Zoila mientras conversaba con el Boli.

Agregó que el respeto, el amor y la solidaridad es el legado en valores que quiere dejar para sus hijos y las nuevas generaciones.

El respeto en los medios

“Hasta el día de hoy, no he descubierto un artista que diga Zoila me ha hecho daño con tal cosa”, señaló la “Espíritu”.

Puntualizó que trata siempre de cuidarse al momento de dar una información acerca de algún famoso, por eso se ha ganado el privilegio de siempre estar al día con todo lo que sucede en el medio, siendo hasta localizada por los artistas para recibir un consejo o anunciarle algo.

“Esas informaciones yo las doy cuando salga el comunicado del divorcio o de algo”, dijo.

Manifestó que artistas como Olga Lara, Nany Peña, Nashla Bogaert, entre otros; le han confiado sus secretos y que ha esperado siempre las indicaciones para poder darlas a conocer al público.

“Todo periodista tiene que tener ética profesional porque hay fuentes y cosas que se saben que no se pueden decir en un momento determinado, hay otras que sí. El manejo es importante”, sostuvo.

35 años de TV Revista

Este año el programa “TV Revista”, que Zoila Puello conduce con Ramón Almánzar, editor de espectáculos del Listín Diario, cumple 35 años en el aire transmitiéndose de lunes a viernes de 1:30 pm a 2:30 pm de la tarde.

El espacio salió al aire en octubre de 1988 y en principio se definía como un programa de variedades conducido por los periodistas Joseph Cáceres, Emely Tueni, Miguel Ángel Herrera y Zoila Puello.

En esa época, Reyes Guzmán hacía los reportajes en la calle hasta que pasó al estudio. Luego Feliz Vinicio Lora lo sustituyó en esas labores y el veterano comunicador pasó a ser la pareja televisiva del “Espíritu”.

Zoila y Reyes se convirtieron en las figuras del programa durante muchos años, hasta que el comunicador decidió en 2005 asumir su propio proyecto y ella buscó a Ramón Almánzar como nuevo talento.

Relacionado