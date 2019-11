La escuela ABRSM de Inglaterra certifica estudios de jóvenes músicos dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. El ministro de Cultura, Eduardo Selman y el embajador de Inglaterra en República Dominicana, Chris Campbel, presidieron la entrega de certificados para 147 estudiantes que participaron en el curso de Exámenes y Teoría relativo al 5to. Nivel del programa de Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM).

Junto al ministro Selman y a Campbel, ocuparon la mesa de honor del acto el viceministro de Creatividad y Participación Popular, Cayo Claudio Espinal; el maestro musical, Alberto Rincón, director del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, y la señora Mía Vidal, representante de ABRSM. El acto se efectuó en la sede del Ministerio de Cultura.

Durante sus palabras, el ministro Selman expresó su gratitud al gobierno de Inglaterra por la generosidad de avalar los conocimientos impartidos en el adiestramiento de los jóvenes dominicanos.

También felicitó a los jóvenes que aprovecharon la oportunidad y manifestó el interés de que la embajada de Inglaterra mantenga la colaboración en este tipo de programa.

El funcionario aprovechó el momento para referirse a la gira recientemente realizada por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, perteneciente al Ministerio de Cultura, a las ciudades de Hamburgo, Lubeck y Berlín, en Alemania, y Sens y Nemours, en Francia, donde ofrecieron seis conciertos.

Durante el acto habló también el maestro Alberto Rincón, quien recordó que en 2018 sostuvo conversaciones con la ABRSM para certificar los conocimientos adquiridos en las instituciones musicales de un numeroso grupo de estudiantes de nivel medio y superior del sistema que dirige.

Rincón dijo que el ministro de Cultura acogió con beneplácito la propuesta de costear los exámenes para los 147 estudiantes, y que, además, dispuso la contratación de cuatro profesoras especialistas. Los contratados fueron Sonia de Piña, Laurina Vásquez, Youdeli de Agustine y Patricia Logroño.

Luego, habló el embajador de Inglaterra, Chris Campbel, quien manifestó que era un gran honor participar de la ceremonia de graduación de los 147 estudiantes y de ser partícipe de la felicidad de cada uno de los educandos, junto al orgullo de sus padres por llegar a este momento.

Agradeció al Ministerio de Cultura por el empeño puesto a favor de los graduandos. Valoró la importancia de los convenios que permite certificar a maestros de música, que es una hermosa forma de estrechar las relaciones.

Concluidos los discursos, Mía Vidal, representante de ABRSM, procedió a la entrega de los diplomas a los jóvenes que pertenecen tanto al Conservatorio Nacional de Música como a academias privadas, para cerrar el acto con la foto grupal.

Anuncios

Relacionado