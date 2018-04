La escritora Valentina Peguero: “me siento altamente agradecida con este reconocimiento”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.–La 21ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018 rindió un merecido homenaje, este domingo, a la escritora, maestra e investigadora Valentina Peguero, en el marco de un amplio programa de actividades que inició con la dedicatoria de una de las calles de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

“Me siento altamente agradecida con este reconocimiento que me hace el Ministerio de Cultura, lograr esto en este tiempo, que se me honre, siempre fue un sueño para mí, y en este lugar, la Plaza de la Cultura”, expresó.

La escritora definió la organización de la FILSD como: “impresionante. He visto todo lo que se está haciendo y los programas que hay en el desarrollo de la cultura”.

Aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a las nuevas generaciones para que tengan siempre un libro en la mano, “que lean”.

La escrito y maestra Valentina Peguero recibió el pergamino de la mano del viceministro de Cultura, Carlos Santos, en representación del ministro de Cultura, Pedro Vergés, en compañía de Valentín Amaro, miembro del consejo ejecutivo de la Feria Internacional del Libro. Familiares, amigos y allegados también se dieron cita al recinto ferial para ser parte de este reconocimiento.

La destacada escritora completará su día de homenaje con un interesante conversatorio en el Pabellón de Autores Dominicanos, frente a estudiantes y miembros de talleres literarios, para luego pasar al Pabellón Libro Cocina, a degustar de la gastronomía marca país, junto a sus familiares.

Como parte del programa de agasajo que se le realiza a la intelectual, en el Bar Café de las Letra, los visitantes tendrán la oportunidad de tomarse un café con Valentina Peguero, y conversar de la experiencia de su vida literaria.

Además, la homenajeada del día, Valentina Peguero, tendrá a su cargo la conferencia: “Mujeres pioneras de la República Dominicana”.

La FILSD 2018 es organizada por el Ministerio de Cultura (MINC) y sus puertas estarán abiertas hasta el 30 de abril; está dedicada a Lupe Hernández Rueda y tiene a Guatemala como País invitado de Honor.

La semblanza fue leída por Katherine Gutiérrez, del taller Pedro Henríquez Ureña. Durante el acto, los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visuales pintaron el retrato de la homenajeada del día, bajo la dirección del profesor Jimmy Verdecía. Pintura que se le entregará al escritor finalizado el día.

Perfil de la escritora:

Valentina Peguero nació en Dajabón. Licenciada en Educación en la PUCMM, con una maestría en Artes y Educación en la Universidad de Ball State, Muncie, Indiana. Realizó otra maestría en Filosofía y un Doctorado en Historia en la Universidad de Columbia, en New York. Ha sido profesora en importantes universidades de Estados Unidos. Entre sus libros figuran: Visión general de la historia dominicana, un reconocido texto escrito conjuntamente con Danilo de los Santos en 1978. Además, ha publicado: Peña y Reynoso y Amantes de la Luz, The Militarization of Culture in the Dominican Republic, from the Captains General to General Trujillo. Otras publicaciones suyas son: Colonización y política: Los japoneses y otros inmigrantes en la República Dominicana, Immigration and Politics in the Caribbean: Japanese and Other Immigrants in the Dominican Republic, Mujeres pioneras dominicanas (Datos biográficos y bibliográficos).

