“La EntreViú”, cortometraje de dominicanos compite en el festival de Amazon Prime

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de ganar importantes premios nacionales e internacionales, el cortometraje “La EntreViú”, escrito, producido y dirigido por talentos dominicanos radicados en la ciudad de New York tiene un nuevo reto.

El corto que tiene como tema principal la inmigración y cómo dos personas se preparan para una entrevista migratoria, compite en el primer festival de cortometrajes de la plataforma de Amazon Prime, “All Voices Short Film Competition”.

“La EntreViú”, producido por Beto Cruz, es una idea de la destacada actriz dominicana Maite Bonilla, quien a su vez es la directora y coescritora del corto e interpreta a “Sandra”. También participa el destacado actor puertoplateño radicado en Estados Unidos, Antonio Rubio, quien personifica a “Chú”. Ambos asumen los roles protagónicos en la trama.

El equipo de trabajo reúne a este grupo de artistas dominicanos entre los que se citan, detrás de cámara, Víctor Yanik, Bethania Rivera, Juan Pujols, Lenin Comprés, Angie Regina, y Waddys Jáquez como colaborador en la dirección.

También se destaca la música del maestro puertoplateño Nathanael González y parte de la línea gráfica y animación realizadas entre las ciudades de Santiago y Puerto Plata. En representación de la integración extranjera están la actriz californiana Rebekah Jordaan como Ms. White y el actor puertorriqueño Jerry Soto quien interpreta a Martin. Soto además es la voz en español para la cadena WWE.

La EntreViú ha llegado a miles de personas en audiencia, presentándose en festivales de cine en todos los Estados Unidos y la República Dominicana. En verano de 2018 ganó el tercer lugar en el Dominican Film Festival of New York, luego obtuvo el premio como el Mejor Corto para la Audiencia en el Official Latino Film Festival celebrado en las ciudades de New York y Coachella, California. En la reciente edición del festival Femujer en la ciudad de Santo Domingo, fue reconocido con los galardones, 2do. Lugar al Mejor Cortometraje, Mejor Guion y Mejor Actriz para la estelar y directora del mismo, Maite Bonilla.

Beto Cruz, productor y coescritor del filme, indicó que los usuarios de Amazon Prime pueden ver el cortometraje “La EntreViú” totalmente gratis, y con sus comentarios votar por el mismo. “Este festival puede significar el futuro de este proyecto, porque además de exponernos en una escala universal, puede proporcionar los fondos necesarios para su desarrollo, ya que se presta para realizar una serie o un largometraje. Una plataforma tan amplia y donde solo necesitamos que la gente vea el corto y le dé una calificación de manera gratuita, es el tipo de exposición que este proyecto necesitaba”, expresó.

“El éxito de La EntreViú, a mi entender, es que nosotros logramos hacer reír al público con un tema tan serio, sin caer en la comedia corriente y con un guión que más bien identifica a la audiencia con las situaciones, a través de las buenas interpretaciones de destacados personajes como Chú y Sandy. Yo no podía contar con mejor equipo de trabajo y estos artistas que solo pusieron su corazón en el proyecto”, sostuvo.

La EntreViú compite en el All Voices Film Festival de Amazon Prime y todas las reproducciones y calificaciones son válidas del 3 al 24 del mes de junio. Los 10 cortometrajes con mayor reproducción y calificación serán llevados a los jueces, quienes luego tomarán en cuenta los temas expuestos en los cortometrajes y el trabajo realizado.

Anuncios

Relacionado