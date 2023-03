La energía de la gente

En 1997 entré por sólo 3 minutos a una casa de clase media de la zona oriental, hoy Santo Domingo Este, a recoger unos “t-shirts” donde vivía un amigo a quien le servía de vendedor en mi esfuerzo adolescente por encontrar la independencia económica, y quedé impactado por la paz que había en su hogar.

Cuando entré a dicha vivienda, cuya dueña era la madre de mi amigo, experimenté una tranquilidad sobrecogedora como nunca había tenido.

Aquello era un nirvana de paz donde no existían preocupaciones y toda la ansiedad y anhelos del momento se desvanecían de inmediato. Experimenté una suficiencia absoluta, como si no necesitara más nada para sentirme bien.

La experiencia fue tan pacífica que sosegó mi atribulada mente de rebelde sin causa y aluciné con la tranquilidad que durante esos tres minutos me embargó, al punto que no quise irme, pero para mí buena suerte, tenía que salir, pues la brevedad del momento era lo que lo iba a ser memorable.

Recuerdo que sucedió a las 3 de la tarde de un día del caluroso mes de agosto, con ese sol en su buena y la calle ardiendo, más dentro de la morada había un frescor reconfortante, una temperatura agradable por demás, gracias en parte, a las matas ornamentales y orquídeas que tenía dentro la casa, pero sobre todo, a la buena vibra de la madre de mi amigo, que a mi llegada no tardó en prodigarme sus mejores atenciones brindándome agua, jugo y café.

Aquella no era una casa con lujos, sino una bien básica, sencilla, tan simple como cualquier otra de clase media de la época, y quizás como la paz reposa en la sencillez, esa misma sencillez que tenía, contribuía en darle ese halo de tranquilidad que me hace hoy recordarla.

Recuerdo que también había un no sé qué indescriptible en el ambiente, como si algo bueno habitara o sucediera allí, o ambas cosas a la vez, cosa que todavía no se descifrar y que 26 años después me ha movido a escribir sobre ese pequeño momento que a nadie he contado, pero que guardo como un referente de bienestar en mi memoria.

De modo que de un tiempo hacia acá me propuse construir un espacio que irradiara tanta tranquilidad y suficiencia espiritual como el de La Casa de la avenida Sabana Larga, como en mi mente la bauticé para recordarla, y en mi esfuerzo por reproducir ese solaz espacio, descubrí que el bienestar no radica en la decoración que tenga la casa, ni la casa misma en sí, sino en la energía de la gente que la habita.

Debo decir que nunca más regresé a aquel lugar, creo que en parte porque en la adolescencia no se entiende mucho de paz y bienestar, sin embargo, es con el paso de los años, y después de atravesar muchas tormentas, que valoré aquel momento tan especial.

Y todo esto viene a cuento a razón de que alguien que admiro mucho y quiero, me habló sobre su capacidad para percibir la energía y las vibraciones de la gente, y recordando esa conversación, fue que me llegó a la mente mi episodio en La Casa de La Sabana Larga.

Ello me hizo entender que así como nuestro olor se queda en la ropa, lugar y ambiente donde nos desenvolvemos, de igual forma se queda nuestra energía impregnada en los lugares que habitamos y hasta en las personas que rozamos, y todo el que por allí pasa, percibe nuestra vibración espiritual.

Eso explica por qué cuando entras a lugares o espacios que están en armonía sientes tranquilidad y a la inversa, cuando llegas a un espacio donde hay tensión, preocupación y estrés, lo percibes en el ambiente, por la energía de la gente que habita transita o trabaja allí.

Así mismo sucede cuando conoces a alguien y te transmite confianza o desconfianza en función de lo que tu instinto te indica, por la energía que percibes, que es lo que los entendidos llaman discernimiento.

Por eso cuando viendo una película llamada “Cuarto de Guerra”, uno de los actores entró en la habitación destinada a la oración y sin saber preguntó “aquí lo que se hace es que se ora, ¿cierto?”.

Pues el personaje al entrar en el aposento sintió la agradable energía propia de los lugares donde se derrama el buen amor y la benignidad de la oración.

No es coincidencia que los lugares cercanos a las iglesias donde se ora con fervor ya sean católicas o protestantes, en su alrededor se siente una energía de bienestar y una tranquilidad diferenciadora. Por lo menos a mi me pasó mientras vivía cerca de la iglesia San Juan Bosco, y ahora que vivo por los predios del Buen Pastor por igual, o cuando visito la Iglesia Bautista Internacional (IBI) y la misma Más que Vencedores, ya que son lugares con centros permanentes de oración y de adoración respectivamente.

Es por ello que concluyo afirmando que la oración es energía que limpia y sana, la cual está científicamente comprobada, por cuanto constituye una de las mejores herramientas para preservar y recuperar la salud mental.

Por Alfredo García

@alfreditogarciapr

