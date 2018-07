La enemistad entre abogado y juez como causal de recusación

Cuando un abogado representa a una parte en el proceso, la enemistad que exista entre ese abogado y el juez se va a reflejar contra esa parte representada por ese abogado como si la enemistad de ese juez fuese con o contra esa parte, pues el abogado representa a dicha parte, y quien va a estar frente al Juez es el abogado; de ahí que por hacerle daño a éste le va a hacer daño a la parte que representa fallando en contra de ésta.

Sería una ingenuidad pensar que esa enemistad entre un juez y un abogado de una de las partes va a ser pasada por alto por el juez en cuestión. “El Derecho lo puede todo, menos negar la realidad“: dicen los Maestros del Derecho ante situaciones como esta.

En el Código de Procedimiento Civil no hay nada de donde se desprenda que las causales de recusación del Artículo 378 son limitativas. Dicho artículo no menciona esta situación como causa de recusación, pero ello no es motivo para creer que dicha enumeración es limitativa.

Al interpretarse una disposición legal lo que se busca es establecer cuál es su “ratio legis“, es decir, la razón de su creación, su objetivo. Establecido este, entonces se procede a determinar cuál es el tipo de interpretación a usarse: si la interpretación restrictiva o, por el contrario, la interpretación extensiva.

¿Qué persigue la ley con poner al alcance de una parte la posibilidad de apartar del conocimiento de un caso a un juez, es decir, permitiendo que se pueda recusar a éste? La respuesta es: garantizar que el caso en cuestión se conozca en condiciones de imparcialidad. Si ese es el objeto de la disposición del Artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, como en efecto lo es, es obvio que entonces esas causas que menciona no son ni pueden ser jamás limitativas.

Esas causas que prevé el Artículo 378 no son las únicas que pueden generar parcialidad. Es harto conocida la frase de que el legislador no puede preverlo todo. Es decir, que, en definitiva, y por todo ello, el tipo de interpretación a usarse respecto del Artículo 378 del Código de Procedimiento Civil es la interpretación extensiva.

“La interpretación es extensiva cuando amplía el natural y obvio alcance de la ley, de manera que por encima de su tenor literal aparezca su verdadero espíritu; en esta eventualidad la ley dixis minus quam voluit. Adviértase que en esta clase de interpretación no se pretende sobrepasar los límites de la voluntad de la ley; lo que se busca es no detenerse más acá de esos límites; la interpretación extensiva no procura cosa distinta de la de reintegrar la verdadera mens et voluntas de la ley.“ (Reyes Echandía, Alfonso: Derecho Penal, reimpresión de la undécima edición, Editorial Temis, página No. 57)

“Minus dixit quam voluit“ traduce: “Dice menos de lo que quiere“.

El Artículo 378 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“Art. 378.- Todo juez puede ser recusado en razón de cualquiera de las causas siguientes: 1º. por ser pariente o afín de las partes; o de una de ellas, hasta el grado de primo hermano inclusive; 2º. por ser la mujer del juez pariente o afín de la mujer de una de las partes, o ser el juez pariente o afín de la mujer de una de las partes, dentro del grado referido, cuando la mujer estuviere viva, o si, habiendo muerto, existiesen hijos; si hubiere muerto, y no quedaren hijos, ni el suegro, ni el yerno, ni los cuñados, podrán ser jueces. La disposición relativa a la mujer ya muerta se aplicará a la mujer separada personalmente, si existieren hijos del matrimonio suspendido; 3º. si el juez, su mujer, sus ascendientes y descendientes, o afines en la misma línea, tienen una contienda sobre cuestión análoga a aquella que se discuta entre las partes; 4º. por tener un proceso en su propio nombre ante un tribunal en que una de las partes sea juez; si fueren acreedores o deudores de una de las partes; 5º. si en el curso de los cinco años precedentes a la recusación, ha habido proceso criminal entre ellos y una de las partes, o su cónyuge, o sus parientes o afines en línea recta; 6º. porque exista proceso civil entre el juez, su mujer, sus ascendientes y descendientes, o afines en la misma línea, y una de las partes, con tal que este proceso, caso de haberlo iniciado la parte, hubiere sido antes de la instancia en la cual se propusiera la recusación; o si habiéndose terminado este proceso, se concluyó solamente dentro de los seis meses precedentes a la recusación; 7mo. cuando el juez sea tutor, protutor o comensal de una de las partes; si fuere administrador de algún establecimiento, sociedad o dirección, que sean parte en la causa; si una de las partes fuere su presunta heredera; 8º. cuando el juez hubiere dado consulta, alegado o escrito sobre el asunto debatido; si hubiere conocido de él precedentemente como juez o como árbitro; si hubiere solicitado, recomendado o provisto a los gastos del proceso; si hubiere declarado como testigo; si desde el principio del proceso, hubiere bebido o comido con una u otra parte en la respectiva casa de estas, o recibido presentes de cualquiera de ellas; 9º. cuando hubiere enemistad capital entre el juez y una de las partes; como si hubieren ocurrido agresiones, injurias o amenazas hechas por el juez verbalmente o por escrito, después de la instancia, o en los seis meses precedentes a la recusación propuesta.“

Y los Artículos 183 y 33 del Código Penal disponen respectivamente:

“Art. 183.- El juez o árbitro que, por amistad u odio, provea, en pro o en contra, los negocios que se someten a su decisión, será reo de prevaricación, y, como a tal se le impondrá la pena de la degradación cívica.“

“Art. 33.- Siempre que la degradación cívica se pronuncie como pena principal, podrá acompañarse con la de encarcelamiento, cuya duración fijada por la sentencia de condenación, no podrá exceder de cinco años. Si el culpable fuere un extranjero, o un dominicano que hubiere perdido su nacionalidad, la pena del encarcelamiento debe pronunciarse siempre.“

Es decir, el Artículo 183 prevé la enemistad como causa de prevaricación al decidir. El odio es la sensación propia de la enemistad: sólo se odia al enemigo.

El Artículo 183 no distingue entre: a) enemistad entre parte y juez; o b) enemistad entre abogado y juez. Ya lo decían los romanos: “Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus“, es decir, “donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir“.

El Artículo 183 del Código Penal crea un crimen: la infracción penal más grave de nuestro ordenamiento jurídico (obviamente se sabe que un crimen es más grave que un delito y que una contravención).

Es decir, que si la enemistad entre un abogado y un juez genera que éste haya decidido contra la parte que representa dicho abogado por odio a éste, esa decisión configura el Crimen de Prevaricación previsto por el Artículo 183 del Código Penal.

Sería ilógico, incongruente, a todas luces que si el Artículo 183 del Código Penal sanciona como crimen el decidir producto del odio (recuérdese que el odio es el halo natural de la enemistad), que, entonces, no se pueda recusar al juez sobre la base de la enemistad que hace previsible el sentido que tendrá el fallo a evacuarse. Por lo tanto, si nuestro Derecho reprime el que se decida por odio, es evidente que nuestro Derecho no puede cerrarle la puerta a una recusación fundada en la enemistad (que es precisamente lo mismo que decir en el odio) existente entre un juez y un abogado.

“En el sentido de esta grande unidad, que nosotros llamamos Derecho, una disidencia interior no es concebible. El ordenamiento jurídico no puede consentir, en sus vísceras, la guerra interna entre las normas particulares que le constituyen, de tal modo que una prohíba lo que otra manda, o mande lo que otra prohíbe, o bien prohíba o mande lo que otra consiente hacer o no hacer, respectivamente“. (Rocco, Arturo: El objeto en la Antijuridicidad, página No. 527)

En esa forma o con esas expresiones el Maestro Rocco alude al `Principio de la Armonía entre las diferentes ramas del Derecho`. El Derecho en su conjunto, vale decir, todas sus ramas tienen un carácter armónico, de orden sin discordancia.

El Código de Procedimiento Civil fue promulgado en Francia en el año 1806. En tanto que, por el contrario, el Código Penal fue promulgado en ese país en 1810. “…: tras el Código civil fueron promulgados sucesivamente, el Código de Procedimiento Civil en 1806,…, el Código penal en 1810.“ (Henri, León y Jean Mazeaud: Lecciones de Derecho Civil, parte primera, volumen I, página No. 73) Es decir, la enemistad como causa de una decisión es prevista en forma expresa por una pieza legal posterior en el tiempo a aquella que habla sobre la recusación.

“…, lo que interesa no es lo que pretendieren las personas que intervinieron en la redacción de la ley. Lo que interesa determinar es la voluntad de la ley,…Una vez que la ley entre en vigencia, se independiza de su pasado, y muchas veces dice actualmente algo muy distinto de lo que quisieron significar aquellas personas que le dieron vida a esa ley, en virtud de cambios sociales, políticos, éticos, etc. que se produjeron entre el momento inicial y el momento en que esa ley se va a aplicar. La meta de la interpretación es la voluntad de la ley, es decir, es la voluntad objetivada. Lo que interesa es el sentido que tiene ahora y no el que tenía cuando entró en vigencia. Lo que interesa es el sentido que tiene ahora…“ (Grisanti Aveledo, Hernando: Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Sexta Edición, 1989, página No. 45)

Si los que en 1806 desconocían las reglas esenciales de la interpretación de la ley tenían alguna duda sobre si la enemistad entre un abogado y un juez puede ser causa de recusación de dicho juez, el hecho de que cuatro (4) años más tarde el Código Penal promulgado en 1810 viniera a punir, a castigar al juez que decida por odio, vino a despejar toda duda al respecto.

Pero, inclusive, aún suponiendo que cuatro años más tarde (1810) no se hubiese creado la figura jurídica del crimen de decidir por odio, aún así nada hay en el Código de Procedimiento Civil de donde se desprenda que esas causales de recusación son limitativas: las reglas esenciales de la interpretación de la ley bastaban para disipar toda duda al respecto.

Hay otro aspecto dentro de la interpretación que igualmente confirma cuanto hasta aquí se ha venido probando; veamos. El Artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, como se vio, enuncia varias causas de recusación. Y el Artículo inmediatamente posterior al 378, es decir, el 379 prescribe lo siguiente: “Art. 379.- No habrá lugar a recusación en los casos en que el juez sea pariente del tutor o del curador de una de las partes, o de los miembros o administradores de un establecimiento, sociedad, dirección o unión, que fueren parte en la causa, a menos que dichos tutores, administradores o interesados tengan un interés distinto o personal.“

El Artículo 379, como se puede apreciar, traza una prohibición, es decir, prohíbe recusar en las situaciones que el mismo plantea. El Artículo 379 contiene, pues, una disposición prohibitiva que, por ser tal, es de interpretación restrictiva. De las disposiciones combinadas de los Artículos 378 y 379 del Código de Procedimiento Civil se desprende que esa limitación que contiene dicho Artículo 379 es `la única limitación` en materia de recusación; lo que es lo mismo que decir que toda vez que exista una situación como cualquiera de las previstas por el Artículo 378 que permita deducir fundadamente parcialidad, esa situación análoga es causa de recusación.

Una muestra o ejemplo de una enumeración de carácter limitativo lo era la disposición del Artículo 156 del hoy derogado Código de Procedimiento Criminal; veamos:

“Artículo 156.- Los ascendientes, descendientes, hermanos del procesado y sus afines en el mismo grado, su cónyuge, aunque medie separación personal o de bienes, no serán llamados ni admitidos a deponer en juicio. …“

Fijémonos en la redacción: “…no serán llamados ni admitidos a deponer en juicio. …“

La Corte de Casación dominicana al interpretar dicho Artículo 156 del Código de Procedimiento Criminal expresó: “La enunciación de las personas que no pueden ser llamadas ni admitidas a deponer en juicio contra el procesado, es limitativa,…“ (14 de Octubre 1938, B.J. 339, pág. 594)

Esa redacción del Artículo 156 del hoy derogado Código de Procedimiento Criminal es idéntica a la del Artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, este, en efecto, dice: “No habrá lugar a recusación en los casos en que…“

Como se puede ver dichas dos disposiciones citadas contienen prohibiciones. ¿Contiene el Artículo 378 del Código de Procedimiento Civil alguna disposición que prohíba la admisión de otra causal de impugnación o cuestionamiento de la imparcialidad de un juez? De su lectura resulta evidente que no, que no contiene prohibición alguna en ese sentido.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

