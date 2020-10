La emotiva carta de Chrissy Teigen tras la perdida de su bebé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- A principios de mes, la modelo Chrissy Teigen reveló que sufrió la pérdida de su tercer embarazo luego de una hospitalización reciente por “sangrado excesivo”.

La modelo y también autora de libros de cocina, compartió la noticia con sus seguidores a través de Instagram, escribiendo: “Estamos conmocionados y en el tipo de dolor profundo del que solo escuchas, el tipo de dolor que nunca hemos sentido antes. Nunca pudimos detener el sangrado y dar nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y las bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente”.

Ahora la modelo reapareció nueva vez en su cuenta de Instagram con una emotiva carta y explicando las razones de las explícitas fotografías que publicó y que revelaban el profundo dolor que sintió tras la perdida de bebé.

“Realmente no sabía cómo comenzaría esto, sin importar la habitación o el estado en el que me encontrara, pero se siente bien comenzar con un agradecimiento. Durante semanas, nuestros suelos han estado cubiertos de flores de bondad. Después de que perdimos a Jack por primera vez, me sentí increíblemente preocupado por no poder agradecer a todos por su extrema amabilidad. Quería agradecer a todos, compartir nuestra historia con cada persona”, inició la estadounidense de 34 años un extenso ensayo.

Teigen relató los duros momentos que vivió tras conocer el destino de Jack, quien debía salir de su cuerpo o ella misma corría el riesgo de morir en el intento.

“Me pondrían una epidural y me inducirían a dar a luz a nuestro hijo de 20 semanas, un niño que nunca habría sobrevivido en mi vientre. Estuve en reposo durante más de un mes en cama, solo tratando de que el pequeño llegara a las 28 semanas, una zona ‘más segura’ para el feto. Mis médicos me diagnosticaron desprendimiento parcial de placenta. Siempre había tenido problemas con la placenta”, contó en el sentido ensayo.

“Finalmente, tuve una noche bastante mala en la cama, después de una ecografía no tan buena, donde estaba sangrando un poco más que mi cantidad anormal. Mi sangrado se estaba volviendo cada vez más intenso”.

“El fluido alrededor de Jack se había vuelto muy bajo, apenas podía flotar. En algunos momentos, juré que estaba tan bajo que podía acostarme de espaldas y sentir sus brazos y piernas desde fuera de mi vientre”, agregó sobre la angustia que sintió en ese momento.

“Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era hora de decir adiós. Él simplemente no sobreviviría a esto, y si continuaba, yo tampoco podría. Habíamos probado bolsas y bolsas de transfusiones de sangre, cada una de las cuales me atravesó como si no hubiéramos hecho nada en absoluto. Una noche, tarde, me dijeron que sería hora de dejarlo ir por la mañana”, precisó.

De su lado, John Legend a través de su arte expresó su dolor cuando le dedicó un homenaje a su esposa y a su bebé en su presentación durante la celebración de los Billboard Music Award.

Teigen y su esposo John Legend revelaron que estaban esperando su tercer hijo en el video musical de la canción “Wild”, estrenada hace un mes. El anuncio fue una sorpresa para la pareja, ya que la modelo previamente concibió a sus dos hijos, Luna y Miles , a través de tratamientos de FIV.

La modelo declaró que su médico de cabecera le indicó que debía mantener reposo pues estaba llevando un embarazo de alto riesgo. Luego, dos semanas de reposo en cama se convirtieron en tres y finalmente fue hospitalizada debido a un sangrado excesivo que mantenía a los doctores en velo, como compartió en Instagram el 28 de septiembre.