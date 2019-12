La Educación y sus resultados

La educación es la regla general que inicia en casa y nos lleva a descubrir nuevas oportunidades de transferencia de conocimiento para el desarrollo personal y colectivo.

En sociedades subdesarrolladas como la nuestra la educación está relegada al conocimiento que adquieren los niños y niñas en los centros educativos, muchos de los cuales están limitados por la falta estrategia clara, precisa y coherente respecto de los objetivos que deben lograr alumnos y maestro al final de cada período educativo.

Los grandes avances de la sociedad son los resultados de los procesos de planificación del sistema de educación, así como también, los grandes males de la sociedad son los resultados de no planificar el proceso de desarrollo educativo acorde con el desarrollo de las ciudades y el potencial desarrollo humano que le garantice su incorporación al mercado laboral de forma satisfactoria.

Nuestra nación enfrenta los más grandes desafíos que país alguno tenga en materia educativa pues por un lado está la calidad de la educación la cual queda al desnudo cada vez que hacen una evaluación del sistema, por el otro la calidad del gasto educativo y la falta de interés de los padres lo cuales han dejado su rol en mano del estado para la educación de sus hijos cuando el estado es un ente para crear las políticas públicas generales que constituyen la guía para la transferencia del conocimiento.

La lucha del 4% no hay duda de que fue necesaria y probablemente haya que generar una nueva lucha para que nos devuelvan en calidad lo que entregamos en dinero con mucho esfuerzo y sacrificio, sin embargo, no hay tiempo ni espacio para buscar culpables, cada quien ocúpese de educar a los suyos, formarlos y orientarlos mientras el sistema avanza y llega a un punto de inflexión positivo pues, en el camino que vamos no le están dejando otra opción al estado que regular las libertades públicas de los menores de edad y las relaciones padres e hijo como forma de que garantizar una mejor sociedad en el futuro.

Al día de hoy con el 4% invertido en educación deberíamos ir mirando una curva de cambio en la educación no obstante, continuamos contando actos delictivos y mujeres muertas por nuestras violencias y falta de educación pero, estamos a tiempo de cambiar este sistema por un sistema más incluyente, consientes de nuestros desafíos que garantice una formación integral, pensada en la educación del siglo XXI, que por lo mínimo garantice el aprendizaje de dos idiomas, tecnología y una formación técnico profesional acorde con la demanda del mercado laboral nuestro y de la región pues, bien lo dijo el filósofo Pitágoras “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”

Por Arquimedes De Jesús

