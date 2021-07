(VIDEO) La dominicana María Moronta pierde en cuartos de final ante Oshae Jones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La boxeadora dominicana María Moronta se quedó a un paso de asegurar la medalla de bronce, al caer en los cuartos de final en la división wélter (64 – 69 kilogramos) del boxeo olímpico en Tokio 2020.

Moronta cayó por puntos ante la estadounidense Oshae Jones, quien fue favorecida con cuatro de las cinco tarjetas de los jueces (30-27, 29-28, 30-27, 29-28), mientras que el otro juez puntualizó como empate (28-28).

En los dos primeros rounds, ambos púgiles se enfrascaron en un tórrido intercambio de golpes, pero Jones puso de manifiesto su experiencia boxística ante la dominicana, la cual no cesaba de atacar en busca de conectar un fuerte puñetazo. Pese al toma y daca los primeros asaltos fueron ligeramente para la campeona Panamericana.

Toledo's own O'Shae Jones wins her quarterfinal #Boxing match at the #TokyoOlympics. She'll now head to the semifinals and will be the third American female boxer to medal. pic.twitter.com/Br2bfftKnZ

— KinG Roshawn Jones (@Roshawn_Jones) July 30, 2021