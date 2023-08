Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “La doctrina del diezmo en el Nuevo Testamento”, esperando les sea de orientación, enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que muchas congregaciones cristianas se han mantenido económicamente a través de los años con la enseñanza de la doctrina del diezmo y las ofrendas para que sus miembros los aporten con la finalidad de mantener la obra de Dios y sus colaboradores, en su modus vivendi.

Ahora bien, en cuanto al diezmo no hay un registro, ni una constancia en el Nuevo Testamento que sustente que la iglesia primitiva o la iglesia cristiana de los primeros siglos estableciera este mecanismo como sostén de la obra de Dios en el Nuevo Pacto, ninguna de las cartas apostólicas expresan alguna enseñanza acerca del diezmo como medio económico para los cristianos mantener los predicadores u pastores, y mucho menos los mobiliarios o inmobiliarios que usaba la iglesia al principio del cristianismo. Esto es en cuanto al diezmo, no así en cuanto a las ofrendas que sí hay registro en el libro de los Hechos de los Apóstoles y otras cartas del apóstol Pablo, donde sí se enseña y se manda a ofrendar para las necesidades de la iglesia llámese sus miembros, su transporte, comida o local, donde se reuniese… Alábalo si puede…

En este mismo orden de enseñanza, el diezmo es la décima parte de todo lo que pueda producir una persona económicamente hablando, pero la ofrenda es la contribución voluntaria que una persona quiera aportar, sea menos o más que el diezmo en cantidad, ya que la ofrenda no establece límites, cosa que muchos cristianos hicieron al principio de la fundación de la iglesia cristiana y más viendo las necesidades existentes de la obra de Dios y sus miembros, donde vendían sus propiedades (casas, tierras, prendas) para aportarlos a los apóstoles para resolver los problemas socio-económicos de los miembros de la iglesia, de acuerdo a la necesidad, no al antojo o al deseo de nadie, sino de acuerdo a su situación de escasez…, según la cita bíblica siguiente: “Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles”, Hechos 4:34 al 37.

Mis queridos hermanos y amigos, en el primer siglo de la era cristiana, los miembros de las iglesias se reunían en las casas de cualquiera de los miembros, en los templos existente en el momento y la época, y lugares alquilados por los ancianos o líderes establecidos por los apóstoles para dirigirlos…, según la cita siguiente: “Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados”, Hechos 2:46 y 47.

Adora…

Hermanos y amigos, durante el Ministerio del Señor Jesucristo hoy escrito en los primero 4 libros del Nuevo Testamento, conocidos como Mateo, Lucas, Marcos y Juan no se registra que ninguno de los primeros discípulos del Señor o sus apóstoles tuvieran que aportar un diezmo para mantener el ministerio del Hijo de Dios y su obra evangelística, lo que sí se registra es que personas aportaron ofrendas voluntarias para dicha obra del Hijo de Dios y no solo en moneda, sino en aportes como el aposento alto, (una casa para reunirse en un segundo piso), la tumba temporal del Señor, invitación a comidas y cenas donde el señor participó, el derramamiento de perfume y especias aromáticas como era costumbre enterrar a los muertos judíos, una barca a remo para trasladarse en el mar de una aldea a otra, un burro para entrar en Jerusalén, etc., etc., todo de acuerdo a la necesidad del momento… Lucas 8:1 al 3; Lucas 10:39 al 42; Mateo 27:57 al 61; Mateo 21:1 al 4; etc., etc.

Hermanos y amigos, de acuerdo a la necesidad de la obra de Dios han habido personas que no han aportado un diezmo, sino más que un diezmo al aportar terrenos, animales, comida, dinero, mobiliarios para equipar los locales de reunión con los asientos, los abanicos o el aire acondicionado, material para la construcción del local, equipos de sonidos, u donaciones de medicinas y alimentos para los enfermos y necesitados, cosas que muchas veces un diezmo de determinado grupo de miembros no lograría cubrir, por la limitación en la cantidad, siendo la ofrenda sin límites como no lo es el diezmo.

Por otro lado, se ha caído en el error de reprimir, amonestar, acusar, discriminar y hasta disciplinar a personas que no aportan el diezmo en sus respectivas congregaciones de hoy, porque consideran este aporte como una doctrina fundamental en el Nuevo Testamento, algo que no tiene apoyo bíblico, desde el Evangelio según Mateo hasta el Libro de Apocalipsis, al menos quien suscribe no encuentra esas citas que lo avalen y he leído la Biblia más de 30 veces en todos los años que tengo como seguidor de Jesucristo, desde luego acostumbro a diezmar y ofrendar y lo he hecho hasta ahora a pesar de entender todo esto… Alábalo si puede.. Ahora, el no diezmar no le quita la salvación a nadie como muchas veces han aparecidos ciertos predicadores enseñando esto…

Hermanos y amigos, ¿Acaso el Señor Jesucristo era de la Tribu de Levi, encargada de recibir los diezmos en el Antiguo Testamento?, ¿Sabía usted que hubo un cambio de sacerdocio con el Nuevo Testamento, realizado mediante el sacrificio del Hijo de Dios y que los aportes ahora son por amor, y no por obligación y que Cristo vino de la Tribu de Judá, de la cual ninguno servía el altar en el Antiguo Pacto? Hebreos Cap. 7 y 8.

Concluyendo, el Señor Jesucristo habló del diezmo en 2 ocasiones en todas sus enseñanzas sólo como referencia y no como mandamiento cuando dijo acerca del diezmo: “Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello”, refiriéndose al diezmo como algo del pasado, y no del presente ni del futuro, era necesario, no que es necesario o que será necesario. Alábalo si puede… Y en la parábola del Publicano y el Fariseo, símbolo de la Ley y la Gracia a la hora de orar delante de Dios, dando entender que sólo a través de él era la salvación y no de las obras de la Ley… Mateo 23:23; Lucas 18:9 al 14.

Así que, a la luz de los 27 libros del Nuevo Testamento, el diezmo está abolido, no así la ofrenda voluntaria como aporte para la obra de Dios, ahora quien quiera aportar diezmo que lo haga, esto no quita, ni da la salvación del alma, y el que no lo aporte por lo menos que ofrende sea más o menos que el diezmo de acuerdo a sus posibilidades y voluntad como enseña el apóstol Pablo en la 2da. Carta a los Corintios, Caps. 9 al 11…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.