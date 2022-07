La divulgación científica y la ética

¿Es pertinente decir que el cerebro nos engaña si nuestras percepciones se corresponden con los límites y posibilidades que impone nuestra naturaleza? ¿Deberían los científicos afirmar que nuestro cerebro crea la realidad sin explicarle al público que nuestra percepción visual es de apenas el 0,0035 por ciento de la realidad y que algo semejante ocurre con los demás sentidos? ¿Acaso no están conscientes los científicos de las consecuencias de divulgar distorsiones o falacias?

Elegí tres videos que abordan la temática del funcionamiento del cerebro humano. El primero se titula ¿Por qué nos engaña el cerebro?, realizado por T+ de la Casa de América/ /2016 /20:28 minutos. El segundo documento se titula Manipular el cerebro, realizado por Redes-RTVE.es y dirigido por Edward Punset /2013 /25:12 minutos. El tercer documento se titula El cerebro construye la realidad, realizado por Redes-RTVE.es y dirigido por Edward Punset /2012 /27:43 minutos. Elegí este tema porque entiendo pertinente reflexionar en las implicaciones éticas y sociales que se derivan del estudio del cerebro y por la forma en que, en los documentos seleccionados, se enuncian los hallazgos.

En ¿Por qué nos engaña el cerebro?, conferencia dictada por la Dra. Susana Martínez-Conde, directora del Laboratorio de Neurociencia Integrada de State University of New York (SUNY), la Dra. Martínez-Conde afirma que: «Nunca experimentamos el mundo directamente. Cada pensamiento, cada sensación, cada sentimiento está mediado por nuestro hardware y nuestro software neural. Pero en realidad el cerebro no intenta reconstruir la realidad tal como es». Y añade: «Tenemos recursos cognitivos limitados, tenemos recursos neurales limitados a todos los niveles. (…). Entonces, no tenemos los recursos, la capacidad de interpretar la realidad tal como es». El cerebro usa mecanismos, atajos neurales para interpretar la realidad. Y estos son: Rellenado de huecos (corrige el «punto ciego», incluso a nivel cognitivo); búsqueda de estructuras (procura poner orden donde no lo hay) y mejora narrativa (procura dar sentido a los eventos, como en la «ceguera de elección»). Las percepciones persisten aunque reconozcamos su naturaleza, como lo demuestra el espejismo. Actuamos sin pensar y luego justificamos lo que hacemos. Nuestros límites neuronales y el contexto determinan nuestra percepción de la realidad.

El documento Manipular el cerebro es una entrevista al Dr. Álvaro Pascual Leone, neurólogo en Harvard Medical School. El video inicia con un epígrafe que reza: «El entorno moldea continuamente el entramado de las neuronas. La neurociencia procura aprovechar esa plasticidad para la terapia y el perfecto funcionamiento del cerebro humano». La idea central del documento es que ya se están haciendo experimentos para manipular el cerebro mediante lo que el Dr. Pascual Leone denominó: Estimulación Magnética Transcraneal. Es una técnica no invasiva que consiste en colocar un dispositivo electromagnético cerca de la cabeza del paciente y sobre la zona que se desea estimular. El impulso electromagnético modifica el patrón de descarga de las neuronas en una parte específica del cerebro. El Dr. Pascual Leone lo probó con su anfitrión, el señor Punset. Le dijo que le colocaría el dispositivo próximo a un área específica e induciría el movimiento de la mano izquierda. Y así ocurrió. El Dr. Pascual Leone pasó a explicar que las neuronas no cambian fácilmente, pero los circuitos que forman cuando interactúan son flexibles y se pueden modificar y guiar en cuestión de horas. La idea, explica el doctor, es que mediante la estimulación magnética se puede cambiar el comportamiento humano, crear mentes a medida, modificar la capacidad de la gente de tomar decisiones.

El tercer documento, El cerebro construye la realidad, es una entrevista a la Dra. Kía Nobre, profesora de neurociencia cognitiva en la Universidad de Oxford. Inicia con una frase de la Dra. Nobre: «No cabe duda de que la realidad es distinta de como la vemos.» La Dra. Nobre explica que nuestra atención es selectiva y amplifica o filtra la información que le llega del mundo exterior conforme a nuestros propósitos y deseos, creando hipótesis del mundo, que junto a las memorias que retenemos en nuestro interior, guían y manipulan la información sensorial para crear nuestra realidad particular. La Dra. Nobre afirma que la eterna pregunta sigue aún sin respuesta: ¿Conocemos la realidad o solamente pensamos en ella? Nuestra mente es el umbral entre el mundo físico y nuestro particular mundo de pensamiento. La Dra. Nobre hace una afirmación singular: «Diría que existe un mundo ahí afuera, pero no creo que pueda probártelo».

La Dra. Martínez-Conde dice que el cerebro nos engaña, aunque no intenta reconstruir la realidad tal como es. Sin embargo, más adelante pasa a decir que tenemos recursos cognitivos y neurales limitados. Entonces, no se trata de que el cerebro «no intenta reconstruir la realidad tal como es». La cuestión es que no puede hacerlo. Por ejemplo, la estructura de nuestros ojos, sus células y la parte correspondiente de nuestro cerebro responsable de interpretar la información luminosa, puede percibir un rango muy pequeño del espectro. Y la forma en que percibimos es sumamente inesperada. Si la superficie que vemos no absorbe los colores, entonces la vemos blanca. Y si la superficie absorbe todos los colores, la vemos negra. Entonces, no se trata de que el cerebro nos engañe, pues no se trata de otra persona ajena a nosotros. El problema es usar las imágenes de la comunicación coloquial para comunicar las conclusiones y hallazgos de la ciencia. La doctora explica de manera pertinente que nuestros recursos para aprehender la realidad son limitados, pero luego vuelve a llamar a las estrategias vitales del cerebro que nos han permitido llegar hasta aquí, engaños. Y no hay tales engaños. Lamentablemente, no todos los científicos comunican con la corrección y belleza de Isaac Asimov.

La Dra. Kía Nobre, en cambio, se coloca en la zona en que ciencia y filosofía colindan, y al afirmar, sin aclaraciones, que el cerebro crea la realidad parece estar diciendo lo esperado, lo políticamente correcto para complacer a los sectores de poder que manejan la prensa. Sin embargo, en su conversación con el señor Punset ella dice que la realidad es distinta de como la vemos y que el cerebro crea nuestra realidad particular. La doctora no se da cuenta de sus contradicciones. Entiendo la concepción de la vida social como una construcción que nace de la dinámica entre lo personal y lo colectivo y del mismo modo, entiendo que la científica debió hablar con la propiedad necesaria y establecer la diferencia, pero la cámara de filmación, el saber que ese documento se difundiría y podría verse en todo el planeta, probablemente le indujeron a responder de la forma esperada. Y para hacer la conversación interesante para el gran público, como sin querer, coquetea con el absurdo cuando dice: «Diría que existe un mundo ahí afuera, pero no creo que pueda probártelo».

Según estas expertas en neurociencias, el cerebro nos engaña y construye la realidad. Esas son las ideas que procuran dejar en la mente de la gente los realizadores, pues de no ser así, hubiesen elegido otros títulos y hubiesen resaltado las ideas con las que debe quedarse el público. Pero la manipulación a la que estamos sometidos no nos alcanza a todos por igual, por ahora. Y tal parece que para nivelar el alcance de la manipulación, las neurociencias son la pieza que faltaba. El Dr. Pascual Leone lo dejó claro. Ese podría ser el uso final de la Estimulación Magnética Transcraneal. Inicialmente, la usarán con personas enfermas. ¿Quién lo duda? Pero luego la usarán de forma generalizada. El Dr. Pascual Leone no dejó lugar para la duda cuando dijo: «es que mediante la estimulación magnética se puede cambiar el comportamiento humano, crear mentes a medida, modificar la capacidad de la gente de tomar decisiones».

La filosofía nos invita a reflexionar. Y a propósito del alcance que pueden llegar a tener las falacias que se divulgan como verdades de la ciencia, me viene a la memoria el caso de Emile Ratelband, publicado por El país, el 05 de diciembre de 2018. Se trata de un hombre de 69 años a quien la justicia holandesa le negó el derecho a quitarse años, pues él afirma sentirse de 49. Y Presentó sus pruebas ante los tribunales. El tribunal argumentó: «La edad implica una serie de responsabilidades y derechos que deben ajustarse a la realidad». El señor Ratelban considera una mala idea «que la justicia no le equipare a los transexuales –que sí pueden cambiar sus datos en el registro– para evitar la discriminación que padece».

A mí no me cabe duda de, que lo del señor Ratelban, es una burla ante las cínicas incoherencias del poder. No hay que argumentar para demostrar que el cambio de género tiene más consecuencias sociales que la edad. Pero el cerebro de los jueces construye verdades a medida, sin que todavía se generalice el uso de la Estimulación Magnética Transcraneal.

El estar conscientes de la necesidad de apegarnos a la ética nos protege contra la inclinación que nos lleva a poner por delante el ego, la búsqueda de fama, dinero y prestigio. La ciencia, lo sabemos, le sirve al poder. Sin embargo, siempre es posible enaltecer con nuestros actos la memoria de mujeres y hombres que, como Hipócrates, han sabido poner por encima de ellos mismos la seguridad y el bienestar de la mayoría. La ciencia necesita de hombres y mujeres valientes, mujeres y hombres que estén dispuestos a no ser políticamente correctos si eso implica validar las falacias con las que se pretende legitimar las nuevas mentiras.

Por Gerardo Castillo Javier*

