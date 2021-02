La discusión entre Antonio Marte y Pedro Botello en redes sociales por 30% AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte y el diputado por La Romana, Pedro Botello, se vieron envueltos en una discusión este viernes en Twitter por la demanda de la entrega del 30% de las AFP.

En senador Marte desmintió unas declaraciones de Botello en un espacio radial “respecto a que nos pusimos de acuerdo con las AFP para negociar la entrega de los fondos de pensiones”.

“Pueden buscar en mi histórico de publicaciones y declaraciones que desde marzo 2020 estoy luchando por la entrega del 30% y seguiré luchando. Mi próxima lucha luego de la extensión de la ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo será retomar esta”, agregó Marte.

“Esta lucha no significa de ninguna manera que apoyo o apoyaré actos vandálicos en la sede del Congreso Nacional. De manera pacífica se pueden hacer las cosas”, agregó.

Tras esto, Botello manifestó que hubo manipulación de sus declaraciones. “Simplemente informe lo tú me dijiste: que las AFP habían ido al Senado y se reunieron oficina por oficina con los senadores; el país me escuchó no te deje provocar por los patrocinados AFP”, sostuvo el legislador.

“De manera querido hermano que yo no mentí porque esa no fueron mis declaraciones, se trató de una vil mentira de quienes manipularon lo que yo si dije: AFP oficina por oficina con senadores, nada más. ¿A qué? A lo mejor yo no sé”, concluyó Botello.

