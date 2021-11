La directora Jatahy recurre a Von Trier para criticar al Gobierno brasileño

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GERONA, ESPAÑA.- La directora brasileña de teatro Christiane Jatahy presentó este jueves la pieza “Entre chien et lou” (Entre perro y lobo), la primera de una trilogía en la que recurre a la fábula “Dogville” de Lars von Trier para criticar al Gobierno de su país y que estará los dos próximos días en el festival Temporada Alta de la ciudad española de Gerona.

Jatahy, una habitual de esta cita, explicó que el reto del montaje es “hablar del fascismo” y de lo que define como “su máscara, que hace que no se le vea”.

“En Brasil me ha impresionado que no vimos al monstruo porque no trae cara de monstruo, son las personas y una idea que confunde derechos con privilegios”, precisó.

La directora relató que la trilogía la inspira el actual Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro porque se sintió obligada como artista “a reaccionar”.

Christiane Jatahy utiliza, como es habitual en ella, una mezcla de teatro y cine que en este caso, ejecuta de la mano de actores francófonos al ser una producción suiza, con la excepción del papel principal de la brasileña Julia Bernat.

“Es todo un trabajo artístico, pero también político”, concluyó Jatahy, que pone a Bernat en el papel de una joven de clase privilegiada que se exilia de Brasil para escapar del Gobierno.

“Entre chien et loup” forma parte del ciclo Conexión Iberoamérica del Temporada Alta, que la incluye en un proyecto de cooperación territorial de la Unión Europea, el Pyrenart.

