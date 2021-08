La diputada Servia Iris Familia condena la forma de operar JetBlue

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La diputada del exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, condenó este jueves la forma con que viene operando la línea aérea JetBlue, la cual mantiene su “impuntualidad excesiva” y “tratamiento inconcebible” para con los usuarios y la cual debe de ser sancionada de forma severa.

La legisladora oficialista dijo, en un comunicado, que se hace urgente que las autoridades competentes ejerzan sus funciones y aplique los correctivos de lugar, de forma compulsiva si fuese necesario, a la mencionada línea aérea, ya que esta de forma reincidente viene operando con un itinerario incumplido que muchas veces raya en lo excesivo ya que en ocasiones superan las seis horas.

Dijo que los rutinarios atrasos en los vuelos de la línea aérea norteamericana causa serios trastornos, físicos, emocionales y económicos a los usuarios que aún utilizan sus servicios, dejando secuela que no son compensadas de ninguna forma por la empresa de servicios aéreos.

La diputada y empresaria ve como incongruente que, a pesar de JetBlue mantenerse como la principal línea aérea en tráfico de pasajeros transportados entre Estados Unidos de Norteamérica y la República Dominicana, mantenga una indisciplina operativa y acelere su impuntualidad e irrespeto a los usuarios dominicanos.

Recordó la dirigente política dominicana que JetBlue incumplió sus promesas de reducir las demoras donde planteó una serie de correctivos para evitar los problemas que vienen sucediendo de forma reiterativa.

“Las autoridades dominicanas deben ponerle freno a JetBlue, no pueden seguir permitiéndole esas inconductas, una línea aérea que no da explicación a sus usuarios, que no compensa por los daños ocasionados y que nos dan la cara en los mementos de surgir los problemas, debe ser plausible de sanciones drásticas que le haga retroceder en sus malas prácticas”, aseveró Servia Iris Familia.

“Los dominicanos merecemos respeto, una línea aérea que le hemos dado el mérito de ser la principal que nos transporte a los Estados Unidos de Norteamérica, no debe pagarnos con un habitual mal trato”, finalizó diciendo la legisladora peremeísta.

