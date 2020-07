La diplomacia debe jugar un buen rol en el gobierno del cambio

El presidente electo Luis Abinader, recientemente designo como Ministro de Relaciones Exteriores al licenciado Roberto Álvarez, funciones que desempeñará a partir del 16 de agosto, este es un gran profesional, que se ha destacado en el campo de los Derechos Humanos, y en este rol ha representado dignamente nuestro país en organismos internacionales; ahora ha sido señalado para dirigir la política del nuevo gobierno, en el mundo de las relaciones con los demás Estados.

El pueblo dominicano está esperanzado, que en el gobierno que a partir de agosto dirigirá Luis Abinader, la diplomacia de nuestro país; no solo sirva para el dispendio de pago de salario en dólares, con dietas y otros privilegios, con lo que se complace a burócratas políticos, a hombres y mujeres del arte, o amigos de las elites, que muchos ni salen del país a los lugares donde son designados.

Estamos esperanzados en que el Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo sirva tampoco para designar a ciudadanos y ciudadanas, que muchas veces solo tienen el merito, de que ya fueron en el pasado embajadores o funcionarios del cuerpo diplomático, pero que nunca realizaron en sus funciones, ningún aporte positivo para nuestra nación; sí en muchas ocasiones, con su accionar perjudicaron nuestro país o quizás a naciones vecinas.

En junio del 2017 realicé junto a mi esposa y dos hijas, un viaje de paseo a la ciudad de New York, con el objetivo de visitar algunos de los lugares icónico de aquella gran urbe. Conté con la asistencia de una amiga de la familia, la licenciada Roberta Feliz, hermosa joven oriunda de Barahona, esta joven es graduada en literatura y labora en la Biblioteca estatal de aquella ciudad, la joven coordinó nuestra visita, a la sede de Organización de las Naciones Unidas ONU, donde nos mostró en un recorrido las instalaciones de ese prestigioso centro mundial.

En la sede de la ONU, en su recorrido observamos una fotografía, de una pequeña ensenada del Parque Nacional de los Haítises. En ese momento pensé, porque en este magno recinto que es la cara del mundo, no podemos exhibir otras cosas importantes de los maravillosos recursos naturales, con los que la madre naturaleza bendijo nuestra nación, como bahía de las Águilas, o la bahía de Samaná con sus ballenas jorobadas. Allí puede exhibirse, algún mensaje de uno de nuestros más afanados artistas plásticos o escultórico; o porque no puede mostrarse una copia de uno de los primeros Acuerdos internacionales, como es el primer acuerdo de extradición, firmado con Estados Unidos a principio del siglo XX.

Otro día visitamos el Museo Metropolitano del Arte de New York, el cual describí en un artículo anterior; allí no vi ninguna representación de la cultura dominicana ¡Qué lástima!, a pesar de nuestra patria tener el legado de nuestra gran cultura taina. Los taínos fueron los pobladores pre- colombinos, que habitaron nuestra isla y donde desarrollaron una gran organización político administrativa, dividiendo el territorio de la Isla de Santo Domingo en cinco Cacicazgos. Los taínos también tuvieron una elegante orfebrería, elaborada en barro que hoy exhibimos con orgullo en nuestros museos; es importante señalar que nuestros nativos no desarrollaron el arte de los metales.

En América pre- colombina existieron tres grandes culturas, estas fueron : las de los Mayas que vivieron en Centro América, y en el sur de México en la Península de Yucatán, los Aztecas que vivieron en la llanura de Anahuac en el Centro de México y los Incas que se desarrollaron en Perú, Ecuador y Bolivia.

Los Mayas desarrollaron una de las mayores muestras de arte arquitectónico del mundo, ejemplo de ello son las ciudades de Copán, Mayapán, Chichen Itza y Tical. La cultura Azteca, también desarrolló grandemente la arquitectura, con la construcción de maravillosas ciudades, con templos, puentes y terrazas como lo fue Tecnotitlán. Los Incas por su lado, con su arquitectura con caminos hechos de piedras y ciudades asombrosas como Machu Pichu, todavía hoy ante los ojos que la contemplamos se presenta enigmática. De los grandes imperios aborígenes ya mencionados, si vi representación; así también de los pueblos Chitchas colombianos, que exponen en un área especial sus finos trabajos en oro.

Nuestra cultura taína, a pesar de que no tuvo un desarrollo notable en la arquitectura como los imperios anteriormente mencionados; pues su arquitectura se limitó a la construcción de aldeas, con casas fabricadas de maderas en forma de bohíos, no perdurable en el tiempo, pero sí su civilización a igual que las de los Incas, diferente a las de los Aztecas y a las de los Mayas, no realizaron sacrificios humanos, nota importante para resaltar. De los taínos también podemos mostrar su avance organizacional administrativo al dividir como ya afirmamos el territorio de la Isla en cinco Cacicazgos que a su vez eran sub dividido en Nitainatos. Estos avances son dignos de exponer en un Museo como el del Arte de New York.

En estos momentos nuestro país y todas las naciones del mundo, en mayor o menor medida están siendo diezmadas por la Pandemia del Covid-19, nos gustaría ven en la actualidad, o con los representantes del país que van a ser designados a partir del 16 de agosto, por el nuevo gobierno en las representaciones diplomáticas, observarlo realizar gestiones, con los gobiernos y laboratorios que en naciones como: China, el Reino Unido, Israel y Estados Unidos, para lograr la obtención en el futuro próximo, de la posible vacuna contra el flagelo que nos embate.

Manejando informaciones del mundo científico y diplomático, nos damos cuenta que hay países como EEUU, que están tratando de acaparar, la mayor cantidad de posibles vacunas, para beneficio de su población. Es por esto que se puede prever, que los países que usen mejor sus relaciones diplomáticas, podrán conseguir más rápido, las posibles vacunas del Covid-19; de ahí es que sea previsible, que económicamente no podremos competir con las naciones más poderosas.

Estoy seguro que si los representantes diplomáticos dominicanos, realizan una labor con una estrategia elaborada, podemos beneficiarnos de la vacuna que están más avanzadas, en el proceso de validación que hará lo Organización Mundial de la Salud; algunas ya han dado buenos resultados, al neutralizar los efectos del Covid-19. Hemos visto, como Brasil ya ha tenido estos beneficios, aún en el proceso de validación de las vacunas de China y la de la Universidad de Oxford en Inglaterra, vacunando a millares de personas, en las labores de pruebas y validación.

El pueblo dominicano, reconocerá con buenos elogios la designación de un Cuerpo diplomático, compuesto por personas honestas y capaces, proactivas, que representen nuestro país con dignidad. Profesionales que puedan pronunciar conferencias y charlas, en centros educativos, recreativos y culturales de naciones hermanas. Dominicanos y dominicanas que puedan y quieran promocionar nuestro turismo, que expandan nuestras potencialidades comerciales, educativas y culturales.

AUTOR: ANGELITO MANZUETA

