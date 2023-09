La desesperación del líder

“El hábito de la desesperación es peor que la desesperación misma.” Albert Camus

Al observar el desarrollo del proselitismo con miras al torneo electoral del 2024, para el cual, tan solo faltan algunos meses ya con el agonizante año 2023, casi culminado con la cercanía de las festividades navideñas. No ha pasado desapercibido, el accionar díscolo del expresidente Leonel Fernández, algo fuera de lo común en su ejercicio político, su prudencia conocida en su tan dilatada vida pública, hoy brilla por su ausencia.

Un hombre de Estado, que ha ostentado la primea magistratura de la República en tres ocasiones, único expresidente vivo en tres ocasiones distintas de la nación con la marcha al misterio de Joaquín Balaguer que ostento dicha posición en cinco ocasiones y en la actualidad Leonel Fernández busca en medio de la vorágine electoral su cuarto mandato presidencial, pero en esta ocasión luce una desesperación ante la realidad que evidencian las diferentes firmas encuestadoras de prestigio que en su pasado repleto de glorias y triunfos las catalogó de certeras y hoy las acusa de poco creíbles.

En su más reciente libro, El manejo del poder del maestro Leonte Brea, explica a la perfección al citar una de las observaciones de Maquiavelo en su obra cumbre El Príncipe, esa que dio paso a la conformación del concepto del Estado moderno, al plantear que la frustración de los líderes se manifiesta cuando se empecinan en utilizar métodos que funcionaron en los triunfos del pasado y en el presente son parte de la derrota. Se podría decir que hay más gloria en un retiro a tiempo que en la tozuda insistencia de aferrarse a un imposible.

Podemos ver que el expresidente Fernández en el año 2011, al hacerse de conocimiento público los aprestos reeleccionistas en medio del desarrollo del proceso interno del PLD, para elegir su candidato para los comicios del año 2012, que el ungido termino siendo Danilo Medina; pero el Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la sazón Félix Bautista, manifestó públicamente la recolección de firmas para que Leonel Fernández optará por un tercer mandato consecutivo y cuarto en total, contrario a lo consagrado por la Constitución promulgada el 26 de enero del año 2010.

La cantidad de firmas, fue anunciada y entregada al expresidente en un acto ostentoso y a todas luces electoral, sin embargo, Leonel Fernández declinó ante las dos millones quinientas mil firmas que solicitaban su permanencia al frente de los destinos nacionales. Fue desalojado de la casa de gobierno en el año 2012 por su otrora compañero de partido, Danilo Medina.

Desde ese momento se dio inicio formal, a la destrucción del PLD, en medio de la lucha fratricida entre ambos líderes del partido morado. En el año 2015, iniciaron los vientos en busca del regreso de Leonel Fernández a la presidencia, sin embargo, dichos vientos que empezaron con la fuerza de un huracán devinieron a duras penas a ventarrones anémicos ante la reelección presidencial de Danilo Medina en el año 2016.

Igual que en el 2011, desde el año 2018 al 2019 con la crisis partidaria en su momento más difícil, el expresidente y presidente del PLD en ese momento, Leonel Fernández anuncia nuevamente la recolección de dos millones de firmas en apoyo a su retorno. Todos conocemos bien lo sucedido, consumada las primarias del PLD de octubre del 2019, no hay necesidad de abundar al respecto. Esto evidencia que han utilizado en reiteradas ocasiones el ardid de los 2 millones de firmas, sin exhibir éxito alguno y continúan al parecer por no conectar con la sociedad actual.

Nuevamente en pleno año 2023, continúan con dicha estrategia que sin lugar a dudas ha sido la antesala de los fracasos desde la salida del expresidente del Poder Ejecutivo en el 2012, sin todavía exhibir ganancias políticas.

Pero sorprendentemente, vemos al expresidente y hoy presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), reaccionar airado con ataques contras sus adversarios y por demás, asumiendo posturas incongruentes ante temas de nación como es la crisis haitiana como fue denunciar que el país estaba deportando mujeres nacionales haitianas en medio de labor de parto, sin prueba alguna y recientemente con el tema del canal del río masacre donde su partido no ha asumido una posición oficial y ha dado rienda suelta a sus altos dirigentes a asumir posturas en contra del país, en el entendido que apuestan al fracaso del gobierno y están partiendo desde una concepción errada contra el país y el propio Leonel Fernández ha asumido alrededor de cuatro posturas distintas entre sí, respecto al tema.

Ver una respuesta del expresidente ante una afirmación del presidente Luis Abinader, respecto que el profesor Juan Bosch de estar vivo apoyaría a la transparencia que es luz y no a la oscuridad del pasado, dicha réplica evidencia que no es el mismo candidato que obtuvo los triunfos en el 1996, 2004 y 2008, ese que afirmó que no debatía con sus contrarios porque no conceptualizaban.

Algo ha cambiado, no luce ser el mismo hombre de Estado, que mantuvo la calma ante el ataque vil del quirinazo, su mundo derrumbándose y mantuvo la serenidad, exhibiendo una inteligencia emocional en todo el sentido de la palabra, dominio de si mismo ante tan duro golpe.

Ahora vemos un cambio en su línea comunicacional, la cual primero fue de negar la alianza con los que él denominó engreídos de palacio y ahora sus principales voceros anuncian que la alianza será ampliada, cosa que el PLD niega y su principal aliado, José Francisco Peña Guaba del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), lanza acusaciones contra Danilo Medina y Abel Martínez de boicotear el acuerdo, parecería ser que la alianza del rescate no tiene quien la salve de Danilo Medina y que los números de la FP, no son los pregonados por Leonel Fernández.

Todo esto, se define partiendo de la premisa del libro de Leonte Brea a la que nos referimos con anterioridad en este trabajo, la desesperación de que los métodos que fueron garantías de los triunfos del pasado no funcionan en una nación que no ha detenido la constante del cambio en la vida en sociedad y las estrategias que funcionaron en medio la política análoga, ya no funcionan en la era digital.

La frase de Catelyn Stark, personaje de la laureada serie, Juego de Tronos, es perfecta para concluir, cito: “Las pruebas del mañana me preocupan más que los triunfos del ayer.”

Por Jesús M. Guerrero hijo