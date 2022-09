La deserción escolar, fracaso de todos

Por Julia Muñiz Suberví

La deserción escolar es un problema existente desde siempre, pero agudizado por el COVID-19, y que ha generado la necesidad de estudio y análisis para conceptualizarlo, medir su impacto económico y social para los Estados con el objetivo de buscar la solución a este dilema social que afecta el desarrollo y la calidad de vida del individuo.

En República Dominicana, estudios han sobrado, generando data tan dispersa como confusa que arrojan un muchos diagnósticos complejos pero pocas soluciones que exponen, a modo general el problema, sus múltiples causales y sus respectivas variables, presentándonos más confusión que claridad, en principio por la debilidad de nuestro país en la recolección de data creíble , siendo los estimados o promedios el sustento estadístico, resaltando la inoperancia en la implementación de acciones para mitigar los cáusales.

De acuerdo con el estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2016, uno de cada cinco jóvenes dominicanos no van a clases ni trabajan, en edades entre 15 y 24 años. Hoy, post pandemia, sin una data certera, diferentes organismos estiman que unos 900,000 jóvenes dominicanos o no trabajan o no estudian o son los denominados “ninis”, ni estudian, ni trabajan.

Según datos del Ministerio de Educación, unos 684 mil estudiantes del ciclo 2019-2020 no se inscribieron para el año escolar 2020-2021, mientras que datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), presentados en julio 2020, proyectaba que para el año escolar 2020-2021 habría un incremento de la inasistencia escolar pasando de un 9% a un 13.2%, pudiendo duplicar esa o asistencia del año anterior, es decir, que la deserción escolar se situaría entre 237,000 y 322,200 estudiantes. Afectando en mayor proporción a la niñez y adolescencia que provienen de los estratos más vulnerables con menor acceso a la tecnología, ampliando la brecha educativa que alimenta el círculo de la pobreza y marginalidad, más aún, si partimos de un déficit de aprendizaje que se arrastran desde hace décadas.

En relación al año escolar 2022-2023 la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) señala que unos 400,000 estudiantes quedarían fuera del sistema educativo, estimando los 300,000 que no regresaron post pandemia y unos 100,000 más por carencia de cupo en las escuelas, declaraciones que fortalecen la teoría de que la deserción escolar es un tipo de fracaso escolar atribuible al sistema educativo y no al alumno, pues en principio, se origina por factores externos vinculados a problemas sociales como el embarazo en adolescentes, el trabajo infantil o la pobreza.

Lo cierto es que la deserción es una forma de exclusión social temprana y la solución demanda una visión sistemática y global. Asumiendo el órgano regulador la realidad como un todo e invirtiendo en recursos humanos y económicos en la mejora de la oferta académica, que hoy en día exige colocar como eje central del proceso educativo al individuo y la garantía del cumplimiento de sus derechos básicos, pues ha quedado evidenciado que nos cuesta más como sociedad un estudiante fuera del aula que dentro de ella.

Este es un desafío impostergable que inicia dejando en el pasado la construcción y ejecución de políticas educativas circunscritas a una producción en masa, encasillada en la teoría de “la igualdad”, que lo único que ha generado es mayor inequidad y menos oportunidades, convirtiéndose en un obstáculo en la consecución de los objetivos educativos nacionales.

