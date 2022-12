La desaparición de Servio Tulio Castaños Espaillat: Humillación de Trujillo a la intelectualidad honesta

Servio Tulio Castaños Espaillat, siendo un intelectual que daba demostraciones de ser muy talentoso si no le cabía lo de genio (máxima potencia creadora) cuando apenas contaba con menos de 25 años de los 36 que se supone nada más vivió, pues la dictadura trujillista lo dio por desaparecido en su postrimería el día 11 de noviembre de 1959. Había nacido el 9 de septiembre de 1923, siendo sus padres León de Jesús Castaños Pérez y Dilia Espaillat, el primero de los murió el 24 de diciembre de la amargura por la desaparición de su hijo, nunca creyó lo del suicidio y que sí creía que había sido asesinado y no le entregaron el cadáver; cuando no había cumplido aún los 20 años, a Servio Tulio le nació primer hijo Tulio Salvador Castaños Vélez el 24 de enero de 1943. Para ese entonces Servio Tulio Castaños Espaillat, quien era hermano Julio Cesar Castaños Espaillat y Blanca Ligia Castaños Espaillat, vivía en Nagua, donde llegaría ser profesor de escuela y fundó un plantel educativo.

Él y sus hermanos nacieron en la muy bucólica Moca de los años de las primeras tres décadas del siglo pasado, pero posteriormente sus padres migrarían a La Capital al igual que ellos. Servio Tulio escribió en los diarios El Caribe y La Nación. En las páginas de El Caribe se plasmaron sus artículos sobre varios temas desde los primeros meses de 1948, año en que se fundó este diario matutino de la República Dominicana.

Después de ingresar a mediados de la década de 1940 en la Universidad de Santo Domingo, en la cual solo tuvo que pagar su derecho de admisión cuando llegó, debido a su excelencia en el rendimiento académico; se graduó de Doctor en Derecho en 1949. ¿Por qué Trujillo asesinó o desapareció a varias personas de prestigio, profesionales y/o intelectuales, algunos de los cuales llegaron a ser funcionarios de su gobierno que dieron demostraciones de seriedad? Algunos de los desaparecidos o asesinados tuvieron ese trágico destino a principios o a mediados de la dictadura, como fueron los casos de Virgilio Martínez Reyna, Sergio Bencosme y Rafael Estrella Ureña, entre otros, pero la mayoría de esos se puede decir que no llegaron a ser funcionarios de la burocracia de la dictadura trujillista.

Sin embargo, en la postrimería de su régimen desaparecieron o fueron asesinadas personas de mucho prestigio, algunas de las cuales fueron funcionarios en el tren burocrático que habían dado muestra de seriedad y honestidad, entre ellos Jesús de Galíndez Juan Morales González y Servio Tulio Castaños Espaillat. Después de la Invasión de 1959 se evidenciaba que la dictadura fue perdiendo fuerza y la gente en el país fue perdiendo el miedo, sobre todo después de enero de 1960, cuando la jerarquía de la Iglesia Católica emite públicamente su Carta Pastoral. Aquello de que el factor económico o la estructura económica es determinante en última instancia del comportamiento de la estructura jurídico-política y de la estructura ideológica no es un mito, es una realidad, porque como pasa casi siempre la dictadura se volvió más débil e iría dejando de tener el control absoluto en la población cuando la economía no andaba bien, lo que se iniciaría a partir de 1956 luego de la celebración de la Feria de La Paz en que se gastaron muchos millones de pesos, pero sobre todo desde 1960 con las sanciones de la OEA y al no comprar Estados Unidos el azúcar dominicano.

Dejó la dictadura de tener el control absoluto en la población y lo comenzó a perder desde que llegaron los patriotas de Junio de 1959, pese a que casi todo fueron víctimas del aparato militar y represivo del régimen, pero sobre todo fue más a partir de 1960 que se fue perdiendo el control absoluto en la población, cuando con el ejemplo de esos héroes de Junio se funda el Movimiento Clandestino 14 de Junio y el Clero Católico emite su Carta Pastoral. El magnicidio contra Trujillo se produciría de alguna manera, salvo que Trujillo saliera huyendo, aunque no fueran los Héroes del 30 de Mayo los protagonistas, porque las condiciones se estaban incubando y el estado de conciencia social en la población llamaba a la rebeldía de muchos.

Debe tenerse en cuenta que en un magnicidio o atentado contra un jefe de Estado participa un grupo pequeño de personas, siendo éstos individuos muy aguerridos o de mucho arrojo. El otro detonante que incitó a cientos de jóvenes a perder el miedo a la dictadura y a expresarse en algunos lugares en contra de ella fue el horrible asesinato de las Hermanas Mirabal. Ahora bien, poco se ha hablado de Servio Tulio Castaños Espaillat, una de las víctimas de la cruenta tiranía, cuando ya esta se agotaba y llegaba a su fin, dado por desaparecido el 11 de noviembre de 1959.

El crimen que debió haberse cometido por la dictadura trujillista en la persona de Servio Tulio, calificado como un antitrujillista honesto por Roberto Cassá, debe ser esclarecido, sobre todo tratándose de una persona cargada de grandes valores humanos. En la UASD estuvo como profesor desde el inicio del año 1958 hasta el día de su desaparición el 11 de noviembre de 1959, el 9 septiembre de ese año había cumplido con apenas 36 años.

Si tomamos una muestra de los títulos de artículos que escribió hacia 1948, año en que se funda El Caribe, con la variedad de temas que trataba, nos damos cuenta de la gran capacidad de este joven intelectual cuando aún no contaba con 25 años y no había todavía completado el grado de Doctor en Derecho, porque para un joven de provincia muchas veces era mucho sacrificio. Entre esos artículos tenemos: 25,000 Toneladas de Frutas Exportó el País en el 1947 (01/junio/1948), En 10 Años se Duplica el Transporte Automovilístico (06/julio/1948), Angulo Financiero: Las Operaciones de los Bancos en la República (04/agosto/1948), 21 Millones en Balanza Comercial 1er Semestre (01/agosto de 1948), El Pasado y el Presente de Moca, Tierra de Heroísmo y de Trabajo (14/abril/1948), Cámara de Distrito Impulsa Comercio Dominico-Italiano (03/junio/1948), Gobierno Abriga Propósitos Mejorar los Ferrocarriles (no se pudo anotar fecha), Aumentan Capital, Empresas, Ventas y Obreros Zapaterías (19/junio/1948), En 1947 Ciudad Trujillo Fue Puerto de Mayor Recaudación (31/mayo/1948), Exportación a Países de Asia Sobrepasan Pre-Guerra (24/mayo/1948) y El Volumen de Operaciones Del Banco Agrícola Aumenta (13/agosto/1948). Al parecer, en la Universidad de Santo Domingo le llamarían el Samuelson dominicano. ¿Por qué siendo abogado llegó a ensenar economía? No sería nada raro porque la cátedra de economía política nació en la Facultad de Derecho, recordemos que si no fue el Dr. José Horacio Rodríguez Vásquez el primero ensenarla año, sería el segundo, hacia 1949.

No sólo debe ser esclarecida misteriosa desaparición en 1959 de Servio Tulio Castaños Espaillat, es decir, debe saberse que pasó, si fue torturado y luego incinerado, o si paso otra cosa, si lo mataron en el baño de La Universidad (de la hoy Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) y que hicieron luego con el mismo. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de honrar su memoria.

Víctor Gómez Bergés escribió en la página 29 del primer Tomo I de su obra: Balaguer y Yo- la historia, que finca de Juan (Juancito) Rodríguez García en Barranca, La Vega, tenía un área de 16,154 tareas. Según testimonio que me dio uno de sus nietos, el 75 por ciento de esas tierras no fueron recuperadas por los familiares del padre de José Horacio Rodríguez y de iste, después de la muerte de Trujillo. En los primeros tiempos y hasta bien avanzada la tiranía de 31 años Trujillo les quitaba parte de las tierras o todas tierras a algunas, acumulación originaria clásica, al igual que como muchos de estos se las quitaban a los campesinos, pero Trujillo a algunos terratenientes y empresarios no los tocaba, el caso de sobre todo de los burgueses de Santiago. Ahora bien, en los últimos años de su régimen las expropiaciones eran de dinero y pobre del funcionario honesto que denunciara algo que Trujillo estuviera haciendo, como por ejemplo 30 millones de dólares que Trujillo se había robado que Fulgencio Batista trajo de Cuba y que supuestamente Servio Tulio se lo dijo a periodistas puertorriqueños.

Datos Anexos de Algunas Fuentes Consultadas

En la página 663 de la Memoria de la Secretaria de Estado de Educación y Bellas Artes de 1947, impresa en el año de 1949 por Imprenta “Arte y Cine”, se da cuenta de que el premio “Francisco J. Peynado” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, correspondiente al año de 1947, fue otorgado al estudiante Servio Tulio Castaños Espaillat, por el trabajo de su autoría, el que presentó con el título: “La Evolución del Problema Fronterizo Dominico-Haitiano en su Aspecto Jurídico Social”.

En el expediente de Servio Tulio Castaños Espaillat que guarda el Archivo Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aparece Servio T. Castaños E. con el Numero 41701 serie 19 de Cédula de Identidad. Aparece registrado como casado en el expediente de la Universidad de Santo Domingo y con la fecha de nacimiento 9 de septiembre de 1923, aunque su hijo dice que fue 19 de septiembre de ese año.

La dirección de su residencia aparece en el expediente como Padre Billini # 156 Altos, Santo Domingo. Parece que ahí vivía con su hijo Tulio Salvador, pues parece que no estaba viviendo cohabitando con su esposa La fecha de su fallecimiento o deceso que se registra en ese expediente es 12 de noviembre de 1959, aunque en realidad sus familiares los dejaron de ver, según relato al periódico Hoy su hijo Tulio Salvador Castaños Vélez la familiares dejaron de verlo la tarde o noche del 11 de noviembre de ese mismo año. No hay mención sobre la causa de su muerte, pero tampoco se habla de su cadáver, porque según lo que se colige de las declaraciones de Tulio Salvador Castaños fue su caso fue el de una desaparición, no el de un asesinato en el que el cadáver del occiso aparece en algún lugar. Lo que si hubo aparentemente fue una simulación de un suicidio, pero su cadáver jamás apareció. El periódico El Caribe reseñó la información de su “suicidio”, próximo a los arrecifes del Mar Caribe, a cuyas aguas se lanzaría, se encontró un papel en que supuestamente daba cuenta de porqué tomaba la decisión de poner fin a su vida.

Su hermano Julio Cesar buscaría una excusa para salir del país, por consejo de un amigo suyo; pocos dias después pierde la vida en un accidente Fernando Tavárez, gran amigo de Servio Tulio.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

