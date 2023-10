La depresión: Una enfermedad silenciosa pero bastante letal para el ser humano

Por: Yamelle Hernández

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –A casi nadie le gusta hablar sobre lo que sienten, a muchos incluso les cuesta expresarse y por eso prefieren sufrir en silencio. No necesariamente por tener vergüenza a abrirse, sino por medio a ser juzgados por los demás y ser considerados exagerados o invalidar lo que están sintiendo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión o trastorno depresivo como un trastorno mental común, el cual implica un estado de ánimo deprimido o que comprende la pérdida del placer o el interés por las actividades durante largos períodos de tiempo. Básicamente, la depresión se trata de una enfermedad mental que se caracteriza por afectar las emociones de los individuos, haciéndoles sentir pocos o nulos deseos por seguir adelante con su existencia.

A pesar de que este padecimiento se asocie bastante con la tristeza, su impacto recorre un camino mucho más extenso. Según Mayo Clinic, la depresión puede causar distintos síntomas, los cuales no se producen una vez, sino que provocan episodios o crisis. La sensación de vacío, ganas incontrolables de llorar (aunque no se tenga una razón en específica), la carencia de esperanza o la falta de interés por los pasatiempos y actividades comunes del día a día, tienden a ser las señales más usuales.

Sin embargo, al prestar más atención también se pueden notar detalles como las alteraciones del sueño (ya sea insomnio o dormir demasiado), cansancio ante tareas sencillas que no requieren de un gran gasto de energía, desequilibrio alimenticio (muchos antojos junto con aumento de peso o falta de apetito sumado al adelgazamiento), ansiedad, ralentizamiento al pensar o actuar, sentimiento de inutilidad y culpa con concentraciones de fracasos en el pasado, asintomatizaciones físicas- que es cuando aquellas afecciones, que en este caso son tanto mentales como emocionales, pasan a manifestarse en lo físico- y, cuando la situación sobrepasa en extremos los límites, comienzan los pensamientos relacionados a la muerte o sino que intentos del tipo suicida (como las auto lesiones) hasta lograr acabar con la vida.

En base a los datos y cifras arrojados por la OMS en su sitio web, existe una estimación de que, a nivel global, el 5 % de los adultos padecen depresión y que la misma afecta más a las mujeres que a los hombres en un 50 %. En cuanto a la escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión y cada año son más de 700, 000 las personas que deciden recurrir al suicidio, llegando a catalogarse este último como la cuarta causa de muerte entre individuos que oscilan las edades de 15 a 29 años de edad. No todo el mundo puede tener acceso a tratamientos pese a que los haya, puesto que solamente más del 75 % de aquellos que padecen la enfermedad tienen bajos y medianos ingresos, lo cual no da abasto para costearlos.

A penas en el 2017, la República Dominicana había reportado que unas 50,000 personas sufren de depresión en el país, según los datos aportados por Francisco Neftalí Vásquez, quien es viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud.

De acuerdo al documento sobre el Plan Nacional de Salud Mental República Dominicana 2019-2022, en el Análisis de Situación de Salud llevado a cabo por el MSP en el 2014, aproximadamente un 20 % de la población dominicana sufre de trastornos mentales y que en cuanto a la depresión se refiere, se reportó un total de 464.164 casos atendidos (4,7 % a nivel general). No obstante, la ansiedad sigue siendo el trastorno mental más presente en la población dominicana llegando a frecuentarse casos de un total de 570.312, es decir el 5,7 %.

Según el mismo documento y en base a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre los años del 2000 y el 2014, lo que vendría siendo la tasa de suicidio presentó un aumento de casi el 32 %, sobrepasando el hecho de que antes solo se realizaban 5 suicidios por cada cien mil habitantes mayores de 5 años y que en el 2014 pasó a convertirse en 7, haciendo que desde el 2015 al 2017 dicha tasa superara el 5,5 % para convertirse en un 6,3 %.

A pesar de que el sexo femenino sea el más propenso a padecer de depresión, el masculino es el que mayormente frecuenta al suicidio, lo que en términos estadísticos sería que la tasa de suicidio por mujeres es del 17 % y el de los hombres es del 83 %. El grupo de edad más afectado fueron jóvenes adultos de 21 a 30 años, en los que la depresión se encontró asociada en un 31,5 % de los casos (Departamento de Salud Mental, 2017).

La depresión puede ser causada por situaciones que provocan algún trauma, proveniente de agentes sociales, psicológicos y biológicos. Un despido, problemas económicos, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, disturbios familiares y cualquier evento perturbador pueden ser algunos de los tantos factores que hacen desarrollar la depresión en un individuo.

Esta enfermedad puede crear confusión, estrés e impotencia debido a que sus episodios o recaídas son imprevistas y no siempre tienen una razón de existir. Una persona puede estar presentando síntomas sin saber el porqué de su comportamiento y es desesperante.

No solo se trata de estar triste. La salud mental es un problema real que también afecta el bienestar físico de alguien. A veces puede ser difícil hablar y es constante la sensación de sentirse solo aún estando rodeado de personas, por ello es importante entender que está bien no estar bien. El ser humano no está obligado a ser feliz todo el tiempo y es absolutamente normal tener “bajones” o no tener ni las ganas de levantarse de la cama; no hay que sentir culpa por eso ni dejar que los demás la hagan sentir.

No permitir que la pena, el desanimo o la irritación te consuman es lo esencial. Salir, tomar aire, meditar, hacer ejercicio y parar lo que sea que estés haciendo en el momento con tal de salvar tu paz y tu mundo, son acciones que te ayudarían a nadar hacia la orilla, lejos del mar que te ahoga.

Buscar el apoyo de familiares, amigos y profesionales, compartir con ellos lo que sientes y desahogarte, aunque sea llorando mientras te dan palabras de aliento o simplemente se quedan callados abrazándote, es de lo más restaurador y sano que puedes sentir en un momento de desesperación.

Recuerda que no estás solo y que, al final, todo va a estar bien. Busca ayuda de expertos.