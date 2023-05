La democracia en los partidos

La democracia de verdad requiere para su funcionamiento del sistema de partidos.

El sistema de partidos incluye también las agrupaciones y los movimientos políticos.

Pero el sistema de partidos no es posible sin los partidos, las agrupaciones y los movimientos políticos.

La democracia requiere para su reproducción que haya democracia, verdadera democracia, en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

La democracia, la verdadera democracia, tiene que darse de manera permanente y explicar y consustanciarse con la vida y el funcionamiento diario de los partidos políticos.

Lo que significa que los partidos políticos no deben decidir ni definir nada al margen de la democracia.

Los partidos políticos no deberían reproducir los vicios y defectos morales y materiales de las sociedades en que existen y funcionan.

El proyecto de transformación de la sociedad que asumen algunos partidos políticos no puede darse si no hay democracia y si no hay respeto y observancia de la ética y la moral.

Los partidos hacen o ejecutan desde el poder el proyecto de vida que encarnan.

Eso significa que los partidos tienen que plantearse y asumir seriamente la superación los vicios y defectos de las clases, sectores de clase y de las sociedades en las que existen.

La responsabilidad mayor corre por cuenta del liderazgo de los partidos políticos.

Pero es responsabilidad del liderazgo mayor y de los organismos de los partidos superar esos vicios y defectos éticos y morales que existen a nivel de la sociedad y de las clases y sectores de clase.

Por eso los partidos políticos están obligados a asumir con carácter permanente un programa de educación política y ético-moral en sus organismos y estructuras.

El apóstol y eterno maestro de la política y de la moral, el Prof. Juan Bosch, ha sido el único líder político dominicano que ha asumido un programa de educación en el PRD y luego en el PLD, partido éste que fundó en noviembre de 1973.

Y ese programa de educación que asumió y defendió siempre el Prof. Juan Bosch lo hizo en función de su visión e interpretación de la historia dominicana y de la historia universal.

Tenemos que asumir y defender siempre el modelo histórico del Prof. Juan Bosch.

El modelo histórico del Prof. Juan Bosch tiene que asumirlo también la Fuerza del Pueblo.

Leonel Fernández fue y sigue siendo el discípulo más aventajado y connotado del Prof. Juan Bosch.

AUTOR: DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA

*El autor es economista, abogado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP).

