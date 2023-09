«La delincuencia exhibe su mayor fuerza», afirma comunicador

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Ángel Paulino consideró que los hechos delictivos concernientes a robos, heridos y homicidios que se han registrado en los últimos días evidencian que la delincuencia en República Dominicana está exhibiendo sus mayores fuerzas.

“La delincuencia está tomando las calles, la delincuencia está exhibiendo sus mayores fuerzas. La inseguridad ciudadana no es un mito, no es una percepción, no es un dicho que simplemente se escucha entre voces, es una realidad, señor presidente y tememos al salir por nuestras puertas”, comentó.

Paulino externó sus valoraciones durante la conducción del programa “Agenda Ciudadana”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese tenor, expuso que no están rindiendo frutos las reuniones semanales sostenidas por el primer mandatario Luis Abinader, en el Palacio de la Policía Nacional (PN) para coordinar estrategias que mejoren la seguridad ciudadana.

Precisó que el alto índice de delincuencia que impera en el territorio nacional solo le demuestra al presidente que “su ministro de Interior y Policía es un fiasco” y que los preceptos que ha tomado para combatir este flagelo no han servido de nada.

“Señor presidente, la delincuencia le ha demostrado que usted llegó sin preparación alguna, le ha demostrado que su ministro de Interior y Policía es un fiasco, le ha demostrado que usted falla cada día, falla porque no es posible”, expresó.