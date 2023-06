La degradación, un manifiesto provocado por las grietas eternas en la Educación

La afirmación de que los estudiantes no aprenden ni siquiera lo básico, es una conjetura conocida desde hace más de 20 años, quedándose rezagado en el tiempo y ocasionando que en el proceso se formaran cráteres perjudiciales para nuestra sociedad, como son: Los antivalores, la incapacidad para razonar de manera crítica y la debilidad en el conocimiento.

Sin lugar a dudas, esta sociedad de la información y el conocimiento, tiene más de información que de conocimiento… testimonio que confirmamos a diario y que debería encender el botón del pánico, sin embargo, siempre nos quedamos en declaraciones y dejamos que las acciones no regresen del recreo; ha sonado el timbre, sonó fuerte, pero las ganas aún están de vacaciones y regresar al aula ya no tiene el mismo entusiasmo ¡Algo pasa! ¿Acaso se agotó el modelo y no lo informaron en Alofoke radio?

Durante mucho tiempo, los procesos cognitivos han sido implementado de manera vertical y repetitivo, haciendo que el adolescente no pueda construir un juicio propio, conceptualizar o realizar algún análisis de nada. Esto se agrava por lo que hemos dicho anteriormente, la carga de sobre información, esto, es como llevar a nuestros soldados a un campo minado sin ninguna advertencia o protección. En otro plano, también tenemos las obsoletas municiones pedagógicas, que rehúyen a la idea de que nuestros jóvenes son nativos digitales y que les resulta difícil comprender el modelo inmortal de lo análogo. Hay que examinar la neuroeducación como proceso de enseñanza y aprendizaje desde una mirada holística, aprovechar la era digital y el mundo tecnológico que rodea a los adolescentes para que puedan sacar provecho, tanto ellos como la nación.

Los estudiantes deben tener ventanas de esperanza que permitan saber que pasará a través de lo aprendido, de este modo quizás podamos enfrentar los caminos fáciles que están en la otra esquina contraria a la escuela. Es por esta razón, que debemos encaminarnos a buscar los cerebros mejores amueblados para incentivarlos, aquellos que tengan deseo de superación y quieran servir al país, ya que luego de encender esta brecha de ilusión no habrá duda de que los demás secundarán y seguirán a estos verdaderos influencers. Para este objetivo, se hace necesario tener una planificación y no seguir cayendo como paracaidista sin paracaídas, debemos conocer el escenario y la visión educativa a desarrollar; ya no son necesarias las sombrillas amarillas, hay recursos por pipá, ahora es momento de llevar los cerebros a pensar alto, prepararlos para volar ante un futuro desafiante que atenta siempre con las ráfagas de la degradación.

Para ti estudiante:

“Usted puede convertirse en lo que quiera. Usted que está vivo, escoja bien su vida”. Frase de la película, (El último vagón).

Por José Rafael Vargas

