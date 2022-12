(VIDEO) La defensa de los Heat desorienta a los Lakers

EL NUEVO DIARIO, MIAMI, EE.UU.- Los Miami Heat ganaron este miércoles a Los Ángeles Lakers (112-98) en un partido muy completo en defensa que provocó 24 pérdidas de balón a los visitantes, lo que hipotecó así las opciones de victoria de los angelinos.

Fue un paso adelante de Miami, que llegaba a este encuentro como el peor ataque de toda la NBA con 108.1 puntos por partido, y sin elevar la anotación en exceso, se apoyaron en los regresos de Bam Adebayo y Jimmy Butler, ausentes en la última cita ante Minnesota.

Adebayo completó un doble-doble con 23 puntos y 14 rebotes. Junto a él, Jimmy Butler fue quien más sumó con 27 tantos y otros tres jugadores cerraron la noche con dobles dígitos en anotación.

