(VIDEO) La defensa de los Bucks frustra las ambiciones de los Cavaliers

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – Los Milwaukee Bucks derrotaron el lunes a los Cavaliers de Ricky Rubio por 112-104 en un partido en el que los actuales campeones de la NBA impusieron su intensidad defensiva para frustrar el ataque de los de Cleveland, uno de los equipos revelación de esta temporada., informaron este martes medios deportivos.

Aunque los Bucks estuvieron al frente del marcador en todo momento desde el inicio del segundo periodo, y se llegaron a poner 13 puntos por delante en el tercer periodo, los Cavs se acercaron a sólo 1 punto de los de Milwaukee cuando faltaban 9 minutos para el final del partido.

Pero cuando parecía que los Cavs estaban a punto de resucitar, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton y Jrue Holiday apretaron el acelerador e impusieron su sello ganador para sentenciar el partido.

Watch the 2nd Quarter Highlights from Milwaukee Bucks vs. Cleveland Cavaliers, 12/06/2021 pic.twitter.com/eSxRMNbm6r

— Arie Gellman (@ArieGellman) December 7, 2021