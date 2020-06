La decisión de Ramfis D. Trujillo 

“Una flecha puede ser disparada solamente si es jalada hacia atrás. Así que cuando sientas que la vida te arrastre hacia atrás con dificultad significa que vas a ser lanzado hacia algo grande. Entonces, solo concéntrate y mantén tu vista en la dirección deseada”. Anónimo.

La encuesta Gallup expuso que Ramfis D. Trujillo tiene un 5.8% de preferencia electoral, lo que ha generado ofertas atractivas de todos los partidos políticos para asegurar su apoyo. Este está considerando a quién apoyar o no en las próximas elecciones presidenciales. La expectativa sobre esta decisión ha generado varios rumores, especulaciones y chismes dentro y fuera del proyecto ramfísta.

La confirmación más certera de que Dios anda de la mano de un proyecto de vida, se valida sólo con los retos que se hacen cada vez más grandes y fuertes para realizar su voluntad. La lealtad a los ideales de rescatar el país de la mano de los políticos tradicionales que se han enriquecido de la desgracia del pueblo, es una misión extraordinaria y que sólo líderes trascendentales pueden vencer y sobrepasar.

Nosotros podemos apreciar de antemano que los obstáculos a las aspiraciones presidenciales de Ramfis D. Trujillo, han confirmado que es la única y verdadera esperanza de los dolientes de la República Dominicana. Este aspira a poner orden en nuestro país en relación a la corrupción, el narcotráfico y la invasión pacífica de Haití, entre otros.

El oficialismo sabe que no se podía dejar certificar la candidatura presidencial del nieto de Trujillo, porque este representa el final al desorden público en el gobierno. Por esta razón, el presidente Danilo Medina dio órdenes directas de impedir su postulación porque tienen la certeza que se le dará castigo con cárcel a todo político que haya robado al estado dominicano.

Los corruptos nos han dado cátedra de lealtad para mantenerse en poder, sin importar que tan grande sea la mentira y el daño que causan a nuestro país. Estos seres indolentes se abrazan a lo malo para no soltar las mieles del poder. Las manipulaciones, los engaños y mentiras son las herramientas fundamentales para conquistar a un electorado sometido en su mayoría a la esclaviud mediática y sin ninguna educación.

Todos los dolientes de nuestro país tenemos valores patrióticos que están por encima de un apellido de marca política, como lo es el apellido Trujillo. Nosotros que entendemos la necesidad de rescatar el país, seguiremos firmes con el proyecto político que enmarque los mejores intereses para el pueblo. Si Ramfis fuera apellido Pérez, nosotros estaremos apoyándolo, porque su plan de gobierno y coherencia política lo han enmarcado como la esperanza nacional y no por su descendencia sanguínea.

El único político que ha demostrado ese desprendimiento y congruencia en su plan de gobierno es Ramfis D. Trujillo. Por esta razón, nosotros vamos a ser prudentes y leales a su capacidad de tomar las mejores decisiones en nuestro proyecto y para el país.

Mi abuela decía que “ si no sale de la boca del caballo, no asumas, ni supongas”. La intensidad que jala la flecha hacia atrás, a pesar de la distorsión y fuerza implementada es solo para asegurar que haga impacto en el blanco. Por eso sabemos que primero estamos encaminados por Dios y segundo que la decisión tomada por nuestro líder no se debe asumir o suponer; sino confiar en que la misma nos llevará al más importante objetivo.

Por Elvin Dominici