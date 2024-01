La décima espinela… “del campo y la ciudad” (3 de 3)

Continuando con variables que son aceptadas en la construcción de décima espinela, sin dejar de recordar que su estructura formal no debe sufrir, en ningún caso, alteración alguna; concluyo con este entretenido formato al que he bautizado con el nombre de PIE FORZADO ALTERNADO, que consiste en finalizar las estrofas alternando los versos de cierre, en este caso, una conversación entre dos cibaeños usando su jerga regionalista en New York:

Compái yo me quiero di

(César Sánchez Beras)

Ayéi me puse a sacái

balance a mi situación

y llegué a la conclusión

de que vine a mai pasái;

pue no e podío lográi

dende que yo llegué aquí

y que to jeste sufrí

en ei suelo americano

e como trabajái en vano…

Compai yo me quiero di.

Compái recuéidese uté

de que ei campo ta atrasao

y en ei suico dei arao

ya no pare ni la fe.

Compái recuéidese uté

de que la miseria aflora

y la cosa se empeora

poi la faita de juticia

no coja pa la inmundicia…

Compai no se vaya ahora.

Tan fáci que era la cosa

en ei tiempo que pasó

pero ei desoiden llegó

con su foima desatrosa.

Tan fáci que era la cosa

pero se fuño ei paí

y manque pude salí

yo quisiera regresái

manque sea pa mai pasái…

Compai yo me quiero di.

Era tan fáci tenéi

un cunuco y un arao,

tre cabeza de ganao

y ei amói de su mujéi

era tan fácil tenei,

lo que tu ei probe atesora

pero no aparece agora

ni que pecai en ei río

y ya no hay na en ei bojío…

Compai no se vaya ahora.

Aquí me mata ei dolói

de viví poi la vigilia

de pensái en la familia

que me epera con amói.

Aquí me mata ei dolói

poique yo no soy de aquí

manque diga por aí

que me jise americano

ei doloi e’ inhumano…

Compai yo me quiero di.

Trabajando como un buey

deterrao de su bojío

y tan solo a conseguío

cupones y mediquéi.

De qué le valió sabéi

trabajái ora poi ora

si la sueite se enamora

tan solo di aiguna gente

y allá no vale ei decente…

Compai no se vaya ahora.

En este trabajo completo, todas las décimas espinelas que han fungido de ejemplo han sido escritas por dominicanos, salvo la de la imagen inicial que es producto del maestro Vicente Espinel.

RECOMENDACIONES:

a) Recuerda que lo que distingue a una espinela es su estructura. b) No la publiques de inmediato… déjala reposar unos días. c) Revisa tu espinela por completo, con cuidado, antes de publicar.

POR RAMÓN SABA