La Década del 60: La Revuelta Estudiantil en los Quintos Costados

El movimiento juvenil no comenzó en las universidades, más bien comenzó en las calles, parques y plazas, sin que los sujetos fueran necesariamente estudiantes. Esto comenzó en Inglaterra en el 1964, fue un movimiento juvenil contra la Guerra de Vietnam, donde había una participación masiva de jóvenes; esto se propaga con el movimiento Hippies en los Estados Unidos, quienes al igual que los jóvenes ingleses se oponían a la Guerra de Vietnam. A ese movimiento hay que sumarle la influencia del grupo musical los Beatles.

El mayo francés del 68 fue una gran revuelta estudiantil contra la autoridad en la universidad, una lucha contra la universidad elitista y tradicional. Los trabajadores apoyaron el movimiento contestatario contra la vieja autoridad académica. Las protestas estudiantiles continuaron hasta alcanzar el umbral de la década de 1970.

En España, en enero del 68, antes del mayo francés de ese año, se escenifican las primeras protestas de ese año contra el franquismo en la Universidad de Madrid1). Una protesta había comenzado en realidad en noviembre de 1967, ante una orden autoritaria del decano de la Facultad de Ciencias de desmantelar el local de la delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias. Sin embargo, ya en febrero del 1967 se estaban escenificando protestas en la universidad de Valencia, en contra de los arrestos de 10 estudiantes que participaron en el ”Congreso Democrático de Universitarios Españoles”2). Los estudiantes celebraron una asamblea para protestar por el hecho. No sólo no se quedaron las protestas limitadas a la Universidad de Madrid, si no que se extendieron a otras universidades como la Universidad de Barcelona, Salamanca y Valladolid. En el mes de diciembre había unos 30,000 estudiantes que se habían declarado en huelga en protesta por la medida adoptada por el decano de ciencia de la Universidad de Madrid, medida que fue asumida el día 29 de noviembre. Las protestas se convirtieron en una lucha contra el régimen dictatorial del General Francisco Franco.

Se planteaba en las protestas en las universidades españolas el acceso de todas las clases sociales a las mismas, es decir, se planteaba la inclusión social en la educación superior de todos los sectores sociales y que no hubieran excluidos. Algo semejante se reclamaría en el mayo francés unos meses más tarde. También se planteaba en España que los estudiantes universitarios participaran activamente en los organismos de gobierno universitario, así como la no intervención gubernamental en los asuntos de las universidades.

En el mismo mes de mayo del año de 1968 estudiantes pro-chinos ocuparon una universidad católica en Milán, Italia, la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Protestaban los estudiantes pro-maoístas de que a los estudiantes no se le consultaba lo suficientemente, en relación al manejo de la Universidad. Es decir, es una rebelión contra el autoritarismo tradicional en las universidades, contra la no participación de los estudiantes en la toma de decisiones en los asuntos universitarios. El grupo que protestaba alcanzaba la cifra de un total de sesenta estudiantes de dicha universidad3).

La revuelta abarcó a gran número de países de todos los continentes, extendiéndose desde 1967 -principalmente- hasta los inicios de la década del 1970. Hubo protestas estudiantiles hacia el mes de enero de 1969 cercano a la fecha de la llamada primavera de Praga, cuando las tropas soviéticas irrumpieron en la capital checoslovaca, en España, Francia, Inglaterra, Italia, Checoslovaquia, Japón, Kenya, Pakistán y Filipinas. En Paquistán entre 3 y 5 estudiantes murieron y unos quince resultaron heridos o lesionados4). Durante la ocupación rusa de Checoslovaquia un joven, Jan Palach, se inmoló en protesta contra dicha ocupación, convirtiéndose en una antorcha humana, al pegarse fuego en su propio cuerpo en señal de protesta5).

Es preciso consignar aquí que en el 1971 se produce protestas de estudiantes universitarios en Buenos Aires, en Argentina y en la ciudad de la Plata6). En el mes de mayo de 1970 matan dos estudiantes universitarios varones negros en el Estado de Mississippi, en una residencia universitaria para jóvenes femeninas. En México en agosto de 1968 hubo protestas de los estudiantes universitarios, donde por lo menos un estudiante perdió la vida, alrededor de 400 heridos y unos 1,100 estudiantes detenidos, en lo que fue una violación de la autonomía universitaria y fuero de que gozaban las universidades mexicanas, en respuesta a las protestas de los universitarios que parece eran como una suerte de emulación de las que se dieron en mayo de ese mismo año en Francia. En la Universidad de Kent, Ohio, Estados Unidos el 4 de mayo de 1970 cuatro estudiantes perdieron la vida y otros nueve resultaron heridos, cuando la Guardia Nacional intervino en dicha universidad. La tragedia ocurrió en dicha universidad, luego de que los estudiantes protestaran por la invasión de Estados Unidos en Camboya (Kampuchea) dentro del marco de la guerra del país de Norteamérica en el sudeste de Asia, la cual se venía dando desde 1964.

En el 1967, en Uruguay, se celebraría un Congreso Latinoamericano de Estudiantes, al cual se le impidió acudir como delegado al estudiante dominicano José Bujosa Mieses7). Para la misma época (noviembre del 1967) había protestas en Chile en las universidades de Chile contra el gobierno de Eduardo Frei. Había unos 213,000 estudiantes matriculados en las universidades chilenas.

Todo esto se daba en muchos países del mundo, lo de la rebelión de los estudiantes contra la autoridad en las universidades, un rechazo a la guerra desde 1964, mientras en los Estados Unidos se calculaba que unos 1,000 estudiantes universitarios se suicidarían en el 1966 8). Se estimaba que 90,000 estudiantes universitarios en los Estados Unidos amenazarían con suicidarse, aunque muy pocos lo intentarían realmente.

Otra universidad en América Latina en la que hubo protesta en el 1967 fue la Universidad de Bogotá. Los tanques de guerra fueron usados por las Fuerzas Armadas de Colombia, ocupando la ciudad universitaria de dicha universidad. En esa universidad estudiaban unos 10,000 estudiantes, las protestas de los universitarios era por el alza en el precio del transporte urbano. Unos 1,500 soldados ocuparon la ciudad universitaria 9).

En España la revuelta estudiantil comenzó en los inicios de 1967 y por lo menos al entrar el 1969 había protestas en las universidades, el régimen del General Francisco Franco suprimió garantías por tres meses en este último año. En Granada, España, hubo también lucha en la universidad. La Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), fue una organización estudiantil fundada en 1961 por miembros del Partido Comunista Español. Fue decretada su disolución en el año 1965.

Lo importante, amigo lector o amiga lectora, es saber si la vía para un cambio social necesario -porque la sociedad requiere de grandes transformaciones a escala planetaria que no son tecnológicas precisamente- es que se levante un fuerte movimiento juvenil, porque no desde los universidades públicas sobre todo, contra todo lo que sea amenaza a la vida y al medio ambiente, contra el uso abusivo de la tecnología que amenaza la naturaleza. Debemos preguntarnos si no haría falta un movimiento juvenil como el de los años sesenta, sabiamente orientado por líderes adultos, pero que la fuerza social motriz principal sean los jóvenes.

