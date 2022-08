La Death Note, el peligro de colocar el poder en manos equivocadas

Hace algunos años estuve viendo un anime que me gusto mucho, debo decir que me mantuvo atado por varios capítulos debido a la inteligencia de su elaboración y la trama psicológica que traía consigo. En suma, la trama se fundamenta en la idea de que existe un cuaderno llamado Death Note o cuaderno de la muerte, cuaderno este que era guardado por los dioses, los cuales de alguna manera podían escribir el nombre de una persona, fecha y hora de su muerte; además podría establecer las condiciones de su muerte, entre otras cosas que no vienen al caso.

De alguna manera uno de los cuadernos cae en manos de un ser humano, el joven Light Yagami, estudiante de mérito, hijo de un funcionario policial de alto nivel, un joven brillante y con capacidades inigualables. Sucede que en inicio Light toma el cuaderno para darle muerte a personas que habían comprometido su responsabilidad por acciones antijurídicas, es decir que eran “delincuentes” o dicho en otros términos infractores de la ley. En la mente de ese personaje estaba haciendo una buena acción, donde se convertía en acusador y juez, además de ejecutor de la condena, violentando así todas las reglas sociales que eran de conocimiento amplio. De alguna manera la respuesta al criminal era una respuesta más criminal, pero para no sentir culpa como todo ser humano el referido personaje cubría sus acciones negativas en la idea de un fin superior: “el bien de todas las personas”.

La realidad es que eso sucede con todos los humanos cuando se les da un gran poder sin fiscalización, máxime cuando trae consigo situaciones personales y las quiere expresar a través de acciones que hagan sentir a los demás que quien tiene el poder es el. Hoy día vemos que muchas personas insisten en montarse en olas populistas y tratan de ganar espacios a través de discursos hipócritas y la promoción de soluciones que a la postre pueden ser usadas como herramientas de persecución personal por ideas o por cualquier otro elemento que a alguien particular le parezca contrario a su idea de un mundo mejor.

Los delitos existen porque los seres humanos lo cometen, sino no existieran, no existen actos malos ni buenos, desde el punto de vista de la física, sino acciones, la diferencia esta en si la sociedad elige que esos actos sean conceptualizados entre buenos y malos, colocándole consecuencias a las que quiere considerar como malas, por lo que, la sociedad en conjunto se debe manejar sobre la base de esas ideas. En principio, la búsqueda de la creación de parámetros de comportamientos, se hacen en procura de mantener la sociedad lo mas controlada posible, sin que unos pocos se erijan en el perjuicio de las mayorías; sin dejar de lado que todavía hoy día existe una lucha que es normal dentro del dinamismo social. Los de arriba pretenden quedarse arriba y los de abajo ante la falta de oportunidades tratan de conseguir acomodarse como su medio se lo permita.

Como Light con su cuaderno de la muerte existen muchas personas que en algún momento se pueden encontrar en la posición de matar en vida a una persona o varias debido a que, por el grado de afectividad el daño causado a esa persona se extiende a sus congéneres. Así como paso con el personaje de la serie, debemos cuidar no solo a quien le damos el cuaderno, sino además que cuaderno le damos.

Nos encontramos en una ola creada de la lucha contra la corrupción y la impunidad a pesar de que en nuestra sociedad están creados una serie de garantías a los fines de que se limite el ejercicio del poder y que de alguna manera aquellos que están llamados a perseguir estén fiscalizados, la realidad que nos arropa es que existe en estos momentos una fuerte instrumentalización de la justicia, sabiendo que, como expresa Alejandro Nieto en la Balada de la justicia y la ley: “…el juez indócil no puede ser cesado ni postergado, ciertamentamente , pero con toda seguridad no será fulgurante su carrera; mientras que al juez dócil se le abren todas las posibilidades de promoción y destinos apetecibles.” Algo que no es de desconocimiento de los jueces, ellos lo conocen y lo practican en sus decisiones, sabiendo que existen sentencias que son constitucionales, como lo fueron: sentencia caso bahía de las águilas y pues caso pulpo, todos quieren que sus decisiones también sean llaves que abran puertas.

Crear limites al ejercicio del poder debe ser cada día un elemento de discusión y que nos lleve a entender que los funcionarios de justicia en procura de saciar olas toman decisiones en pos de no generarse ruidos y que existen perversos con conocimiento de causa que practican el conocimiento que tienen sobre el miedo de los actores. Uno de los primeros elementos que se utiliza es la prensa, donde se colocan los casos como si fueran enormes estructuras, colocando los nombres de los jueces que se encuentran juzgando los casos para generar morbo y ante cualquier decisión, si es gananciosa a los intereses del órgano acusador entonces el titular seria: “El órgano acusador consigue de manera CONTUNDENTE tal o cual decisión”, si la decisión no le es favorable a las pretensiones del órgano acusador, el titular seria: “La juez o el Juez decidió tal o cual cosa, lo cual no se corresponde con la acusación CONTUNDENTE”, de manera que, si gano el triunfo es mío, si pierdo, no fue que me equivoque, sino que la Juez obro mal. Lo peor de esta retorica que se esta creando es que existe una línea de comentaristas que están montados en la misma, donde antes de cualquier decisión establecen que: “hay que observar a los jueces que toman esas decisiones, cuidado con eso, ahí queremos decisiones contundentes” ¿será que esos “periodistas” no conocen de la independencia judicial? O ¿son ellos los únicos que son independientes? Ah claro, el juez es independiente y atinado y da la razón y tiene razón, cuando favorece los dictámenes del investigador.

Al igual que en la Death Note, en la persecución de los delitos existe un poder enorme, máxime sino se tienen jueces conscientes de su rol que apliquen las garantías, porque lamentablemente tienen una cultura de alinearse con el poder o con la línea del momento. Por lo tanto, en manos equivocadas, y sin la supervisión debida, con herramientas populistas y con la inamovilidad asegurada podríamos vernos ante lo que llamaba Javier Solís en una canción un cataclismo, perseguir los hechos criminosos siempre debe ser apoyado, pero no debemos perseguir a los criminales como criminales, violentando nuestras propias leyes y garantías impuestas. A la postre podría pasar que al igual que Yagami, como dice Alejandro Nieto en la balada sobre la justicia: “Si la justicia es el fundamento del Estado, habrá que admitir que, donde no hay justicia, el Estado, perdida su justificación, se convierte en una simple, aunque gigantesca, cuadrilla de bandoleros.”

Por: Shesnel Calcaño Mena

