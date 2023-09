La cuota de la juventud como vehículo para fortalecer la democracia

La participación activa de la juventud en la política es vital para el desarrollo democrático de cualquier nación, principalmente cuando estos conforman la mayor parte del electorado. Uno de los mecanismos utilizados para fomentar esta participación es la implementación de cuotas de juventud en las leyes electorales. Esta cuota implica reservar un porcentaje específico de escaños o puestos electivos para candidatos menores de cierta edad, generalmente entre 18 y 35 años. La implementación de esta cuota varía de un país a otro y puede aplicarse a nivel local, regional o nacional.

En República Dominicana, la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (Ley 33-18) establece la cuota de juventud como una forma de promover la inclusión de jóvenes en la vida política. Según esta ley, al menos un 10% de las candidaturas presentadas por los partidos políticos deben ser reservadas para candidatos menores de 35 años. Esta medida busca garantizar que los jóvenes tengan una voz significativa en el proceso electoral y en la toma de decisiones.

En nuestro país se estableció esta herramienta a partir del año 2018, implementándose por primera vez en las elecciones generales del 2020, donde la JCE no admitió listas de candidaturas que no cumplieran con este requisito porcentual. El establecimiento de esta política de reserva de cuotas ha permitido que en la República Dominicana se afiance la cultura de garantizar la participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisión, haciendo extensiva y no limitada la cuota únicamente a los cargos de elección popular, sino que incluso la Junta Central Electoral ha promovido y priorizado la participación activa de los jóvenes en todo el proceso previo, durante y después de la celebración de los comicios.

En ese sentido, han crecido las expectativas para los jóvenes de cara a las elecciones a celebrarse en 2024, puesto que, para estos comicios, la juventud dominicana representará el 39.6% del padrón electoral, es decir, de toda la población habilitada para ejercer el voto. Definitivamente estas elecciones se determinarán a través de quién pueda hablarle y conectar para conquistar el voto joven.

Pero seguro surge la pregunta: ¿Por qué es importante que se garantice la participación de la juventud? En primera instancia es imperante señalar que, en el plano político, los jóvenes constituyen un grupo vulnerable puesto que regularmente compiten en desigualdad económica, de reconocimiento y con serias barreras de desconfianza únicamente basadas en su edad. En ese sentido, se hace necesario que se implementen este tipo de medidas de discriminación positiva que permitan nivelar la balanza hacia aquellos jóvenes que quieren incursionar en la vida política y partidaria. Este tipo de barreras hacen que los jóvenes pierdan el interés o incluso se alejen para siempre de la política, como refleja el Estudio sobre el Voto Joven realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), donde se arroja que un 28% de los encuestados no está interesado en política ni pretende ejercer su derecho al voto.

Visión regional.

Al abordar un tema de tanta relevancia como este, siempre es imperante realizar un análisis comparado que permita identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en nuestro sistema electoral. Al realizar una investigación superficial nos arroja que la República Dominicana va por la dirección correcta respecto a la inclusión de los jóvenes y la participación de estos en cargos de elección popular, puesto que esto responde a una tendencia regional que cada vez se hace más extensiva, como se muestra brevemente a continuación:

Argentina: Argentina aprobó en 2019 una Ley de Paridad de Género que, entre otras disposiciones, establece cuotas de género y edad para las listas de candidatos. Esto significa que un porcentaje de los candidatos debe ser joven (menores de 35 años).

Ecuador: Ecuador ha tenido cuotas electorales para jóvenes en el pasado. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas establecía cuotas para candidatos jóvenes en elecciones locales y nacionales.

Costa Rica: Costa Rica implementó una cuota electoral del 50% para candidatos menores de 35 años en las elecciones municipales en 2016.

Perú: El Sistema Electoral Peruano establece una reserva de un 20% de espacios para candidatos menores de 29 años para las elecciones municipales.

Bolivia: En el caso de Bolivia, se implementó cuotas para jóvenes en las elecciones generales y subnacionales. La Ley de Régimen Electoral establece una cuota del 15% de candidatos menores de 30 años en las listas electorales.

Honduras: Este país también ha implementado cuotas electorales para jóvenes en elecciones locales y generales. La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras establece un porcentaje de candidatos menores de 30 años en las listas electorales.

Rescatando la pregunta que planteábamos anteriormente, defender y promover la participación de los jóvenes en cargos de elección popular e involucrarlos en la toma de decisiones fortalece nuestro sistema democrático a través de:

Representatividad: Los jóvenes conforman una parte significativa de la población en la mayoría de los países. Permitirles tener una presencia activa en los órganos de gobierno garantiza una representación más equitativa y diversa de la sociedad, lo que fortalece la legitimidad de las instituciones democráticas. Renovación política: La inclusión de jóvenes en los cargos electivos puede ayudar a renovar la política y aportar nuevas ideas y enfoques a los desafíos que enfrenta una sociedad. Los jóvenes a menudo tienen una perspectiva fresca y están más dispuestos a abordar cuestiones que afectan a su generación de manera directa, como el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y el cambio climático. Compromiso cívico: Involucrar a los jóvenes en la política desde una edad temprana puede fomentar el compromiso cívico y la conciencia política. Esto puede llevar a una ciudadanía más informada y activa a lo largo del tiempo, lo que es esencial para el funcionamiento saludable de una democracia. Prevención del desencanto político: La falta de representación y oportunidades políticas para los jóvenes puede llevar al desencanto político y la apatía. Al proporcionarles una vía para participar y tener un impacto real en la toma de decisiones, se puede reducir la alienación de esta población. Visión a largo plazo: Los problemas globales, como el cambio climático y la degradación ambiental, a menudo requieren soluciones a largo plazo. Los jóvenes tienen un interés inherente en abordar estos desafíos, ya que afectarán su futuro de manera significativa. Incluir a los jóvenes en la toma de decisiones políticas puede contribuir a una planificación más efectiva y sostenible.

La cuota de juventud en la región se presenta como una estrategia importante para promover la participación activa de los jóvenes en la política y asegurar que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones. En última instancia, la efectividad de estas cuotas dependerá de su implementación y del compromiso de los jóvenes en el proceso político. El desafío radica en garantizar que la inclusión de la juventud no sea solo una obligación legal, sino una realidad palpable en la toma de decisiones y en la construcción del futuro político de nuestras sociedades.

En la República Dominicana se hace menester que los partidos políticos no olviden la importancia de la correcta aplicación de la cuota de juventud, en aras de que estos cargos no sean ocupados por una persona cuya única condición sea ser joven, sino que su elección devenga del análisis 360 sobre sus capacidades, virtudes y preparación que permitan que los mejores jóvenes sean los beneficiados con la oportunidad de ser elegido para ocupar cargos de elección popular representando a su comunidad.