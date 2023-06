¿La cubeta es la vuelta?

Definitivamente el caso está cerrado, la actual alcaldesa del DN Carolina Mejía, tal y como le recomendó su padre, optará por no seguir en el ayuntamiento de la capital. En tal sentido , el presidente Luis Abinader que contaba con ella para retener la tan difícil plaza del DN( que con ella estaba segura) , tendrá que buscar otro que pueda conquistar a los capitaleños como ella lo hizo , y para esto el sector de Hipólito ha recomendado a Neney Cabrera (parece que no hay otro).

Digo que parece que no hay otro, porque todavía en la memoria a corto plazo de los dominicanos, recordamos a Neney por el LIASO de la supuesta corrupción que hubo con el programa “Pinta tu barrio”, que destapó la periodista Alicia Ortega y en el que estuvo involucrado el bautizado como “Neney Cubeta”, no obstante, también sonó con unos vertederos que ya estaban construidos antes de ser licitados (el mundo al revés), este es el más reciente recuerdo que tenemos de Neney. ¿Cómo decirle ahora a los capitaleños que Neney es la vuelta? ¿En serio? ¿No hay otro en el PRM por el cual gastar la millonada que se está gastando con el señor “cubeta”?

En lo personal, pienso que Carolina Mejía demostró que la mujer puede hacerlo, que puede hacerlo bien y que puede hacerlo mejor que un hombre, inclusive. Por esto, entiendo que debe seguir una mujer gestionando y administrando la alcaldía del Distrito Nacional, para esto me vienen dos nombres a la mente. Dos mujeres que demostraron capacidad y gerencia de la cosa pública, en primer lugar Janet Camilo ex ministra de la mujer, y también Margarita Cedeño, que si se lo dispone gana la alcaldía del DN sin ninguna duda. En las elecciones municipales que se encuentran a la vuelta de la esquina, la oposición debe jugar con sus mejores cartas y los partidos políticos poner a correr sus mejores recursos humanos. El oficialismo en el transcurrir de estos 3 años en el poder ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar dinero prestado para gasto corriente, esto quiere decir que si tiene que quebrar aún más el país para alzarse con todo, lo hará con toda la desfachatez que le caracteriza y sin el más mínimo remordimiento de conciencia, porque a la piñata le están dando en la madre, más que nunca.

“Aun cuando digan la verdad, los mentirosos no son creídos”. Cicerón

¿En serio? ¿Neney “cubeta” es la vuelta?

Por: Pedro René Almonte M.

