Aunque pueda parecer alarmista y esto sume mas cansancio al cansancio que se tiene con el tema del covid, la República Dominicana no escapará de la realidad que sigue golpeando a los demás países del mundo. Algunos de ellos con procesos avanzados de vacunación. Esto significan de que con alta probabilidad tendríamos la Cuarta Ola del Covid en el país.

Las estadísticas no mienten, aunque muchas veces las queremos interpretar según con el cristal preferido.

Así como un vaso de agua lo podemos ver medio lleno y a la vez medio vacío, así mismo se podrían interpretar las estadísticas de los últimos boletines.

Una percepción que se tiene se relaciona a la necesidad de hacer acompañar el contenido de algunas variables de los boletines, a las decisiones anunciadas de apertura, para justificarlas, sobre todo aquellas que aplauden la apertura y el regreso a las aulas. Dos grandes decisiones y de gran impacto a nivel nacional y que tienen una incidencia en lo económico como en lo sanitario.

La apuesta que hemos seguido es la de la inmunidad de rebaño. Y que todo dependerá de que tan responsables seamos individualmente.

La inmunidad de rebaño vía la vacunación es la apuesta lógica de cualquier gobierno. Sin embargo, aún falta un trecho por recorrer para que ese porcentaje de la población tenga aplicada las dos dosis y prácticamente estamos en el inicio de la aplicación de una tercera dosis, que al parecer será totalmente necesaria.

A propósito hoy precisamente la OMS (organización mundial de la salud) ha dicho que aún no se tienen estudios que avalen la decisión de aplicar una tercera dosis, y que las personas de manera individual no deberían tomar esa decisión, sino consultar y apoyarse en la decisión que tomen las agencias de salud locales.

Sobre todo, la OMS subraya el desconocimiento que se tiene de los efectos probables que podrían causar las combinaciones de vacunas.

Avanzó, que con estudios que se vienen realizando con la combinación Astra Zeneca con Pfizer cabe esperarse el síntoma de la fiebre y otros síntomas más que aún no se especifican, estarían ocurriendo, pero que serían síntomas leves.

Este dato es importante, ya que aunque no se especifica la relación Sinovac con Pfizer, si existe una relación del tipo de vacunas entre Astra Zeneca y la Sinovac, aunque no se puede partir a la ligera para deducir que se tendría el mismo tipo de efectos secundarios.

A propósito, la científica que hacia los ensayos con la Sinovac, falleció recientemente en Indonesia presumiblemente de Covid.

Hay personas localmente que se han venido vacunando de la tercera dosis, muchos de ellos se supone se vacunaron las dos primeras con Sinovac. Hasta ahora no se han reportado o hecho públicos cualquier situación no deseada con la aplicación de la tercera dosis.

Esto implica que si no hay manipulaciones con la data, se tendría un tendencia para que se gane confianza y al final las mismas personas que se han vacunado ya completen este proceso reforzando su nivel de protección con la tercera dosis anunciada.

En paralelo a estas realidades y mientras se logra avanzar a tener el 70% o más de la población con la tercera dosis aplicada, transcurrirá un tiempo, y el proceso de contagio continuará y se podría amplificar como está ocurriendo en otros países. Esto debido a la existencia de nuevas variantes que como la Delta y la Delta Plus y ahora con la IOTO y la EPSILON (triple mutante), que comienzan a tener mucho crecimiento en diferentes regiones y continentes.

La relación causa y efecto es la misma. Es lo que ha ocurrido en las pasadas primeras tres olas del covid en el país.

Surge una creencia de que se aplanó la curva, de que se ha controlado el virus y se flexibilizan las medidas. Y se dirá que la tercera es la vencida.

Eso estamos de nuevo haciendo y ampliando en su aplicación en el día de hoy.

No basta con vacunarse. Hay que mantenerse con los protocolos que se han sugerido desde un principio. Es más, me parece que se tendrá que volver en cualquier momento, cuando esto arrecie nueva vez al toque de queda y se requerirá de una nueva extensión de la emergencia nacional.

Dicen que para muestra un botón y aquí les doy la muestra: Si nos fijamos en los últimos boletines hemos tenido cifras que en comparación con momentos clave de las tres olas sufridas no distan mucho en cuanto a la agresividad del momento:

La positividad ha estado por encima del 14% y en algunos casos ha estado en un 16%.

El número de casos activos ha estado por encima de 55 mil casos como en los peores momentos de la

La ocupación en camas UCI muy cercano al 50%, aunque haya bajado la ocupación hospitalaria. Esto significa que de esas personas un porcentaje importante (sin están entubados) morirá. En el último boletín que vi teníamos 319 personas en camas UCI y 204 en ventiladores. De acuerdo a Ciudad Sanitaria y el Director de Cedimat, entre un 70 y 90 por ciento de los entubados

Si a esto le sumamos comenzar las clases en las escuelas y comenzar las clases en las universidades y mucho más personas por más tiempo en las calles, entonces la relación causa-efecto se enardece. Y sería lógico: Más contagios, mas hospitalizados, mas en camas UCI, mas entubados, mas



Como vemos, no existe aún un país en el mundo que haya podido cantar victoria frente al Covid 19 y me parece que la República Dominicana no será el pionero.

Nuestra realidad sanitaria no es realmente plausible, aunque sabemos que se han hecho esfuerzos máximos por lograr la vacunación del país. Es la estrategia correcta, hay que vacunarse!.

Es la vacunación, la única salida de corto plazo que tiene el país y una decisión correctísima emprendida por el Gobierno Dominicano.

Sin embargo, el plan B debe estar sobre la mesa, estando atentos. Pues en cualquier momento la situación del covid se vuelve a complicar y me temo que estaremos lidiando con este virus todavía en esta misma fecha el próximo año 2022.

Por Julián Padilla

