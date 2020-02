La crónica de hoy: vuelo al tiro

“Who let the dogs out.” Baha-Men

¿Quién anda vendiendo este mundo puto a puro plomo contra sangre

cuentan la historia con fraude

cegados por el resplandor de la avaricia?

¡Ah!-los mandatarios

¿que mancha han dejado enredada en la hambruna y el engaño de la ignorancia?

en la carnada ustedes los tiburones trepan la verja de nuestra piel hasta dejarnos el esqueleto como un desierto mutilado por tus primos los buitres

con la necesidad de avanzar

venden la coincidencia comprando dignidad mientras nuestros hijos

no comen el lodo que dejan tus botas

¡Ah-políticos!

su dedo metido hasta el ombligo

de fetos cercenados

cuchara desgajada peinando huérfanos

avecinan los portaaviones

¿a que sabrá el deja-vu (del ’65)

conocen el camino

donde el tiempo pasado llego

al presente?

¡Ah-los políticos!

su concierto de pica pollo

despotrica al pueblo

lo convierte en pico-y-pala

Peinan el ambiente

cortando la luz y atentando

con la democracia

No os preocupéis

las rejas esperan pacientemente

por sus autores

mientras las palomas defecan

y aprenden a defender su pueblo.



Rafael Panamá de México

Por: María Palitachi

*La autora es Escritora, conferencista y editora. (B A) Hunter College, NY. (MA) Fordham University. (P D) Long Island University, CWP). Autora de los libros: My Little Paradise, Entre voces y espacios-Amongst Voices and Spaces, De cuerpos y ciudades-Bodies and Cities, Las horas de aquel paisaje, Once puntos de luz-(Eleven) Spotlight, Infraganti y las antologías Voces de America Latina I, II. Sus textos han sido incluidos en un sinnúmero de antologías desde España hasta el cono sur. En Bolivia recibió el galardón de ‘Embajadora universal de la cultura’ avalado por la UNESCO, 2014. Algunos poemas han sido traducidos al Inglés, Francés y Serbio.

