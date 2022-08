La crítica de Paquita la del Barrio a las mujeres con cirugías: “El hombre no merece tantos sacrificios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – La reconocida cantante mexicana, Paquita la del Barrio, envió este jueves un impactante mensaje a las mujeres que se realizan cirugías estéticas “para gustarle más a los hombres”.

“Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre”, criticó la intérprete de “Rata de dos patas” al ser entrevistada por el programa “Venga la Alegría”.

Agregó que, en su opinión, “el hombre no merece tantos sacrificios”.

La cantante, quien ha sido conocida por su postura firme contra el machismo, tanto en sus letras como en su vida personal, siempre ha estado en contra de los procedimientos estéticos, manteniendo siempre su postura de amor propio y de decirle no al bisturí, si el objetivo es “atraer a un hombre”.

“Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota. Uno, a los 60 años de edad, ya no se cuece al primer hervor”, dijo la cantante en una entrevista para la revista TV Notas en el 2011.

