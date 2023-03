La Crisis Bancaria de EEUU

Tengo varios años desde que se «superó» la crisis bancaria y financiera del 2008, en los Estados Unidos, leyendo y escuchando economistas, incluyendo los del programa: Keiser Report (RT). De hecho invito a que traten de verlo. Advirtiendo y anunciando lo que podría venir otra vez: un desplome financiero dado que «Estados Unidos es prisionero de terroristas financieros que lo tienen secuestrado». ( 2 febrero 2022).

Estos economistas hablan de una burbuja especulativa y de los bonos basuras, por no tener respaldo desde 1975, 2022).

Hay teorías que dicen que el colocar tanto dinero en las manos de ciudadanos, ésto aumentó las demandas de bienes y servicios que ha disparado la inflación y que la Reserva Federal necesitaba aumentar la tasa de interés para lograr controlarla y el objetivo ulterior bajarla.

Ahora bien las distintas guerras, la pocas regulaciones y un capital especulativo ha llevado a que exista un sistema parásito con bonos basuras y la huida a los paraísos fiscales y a China.

Me explico, es que el dinero de Estados Unidos se invierte en especular, no en actividades

reproductivas. Voy a tomar lo que escribió el analista de Asia Times, Spengler (seudónimo de David Goldman), titula su columna «La corrupción imperial de las élites estadounidenses se compara con la Guerra del Opio» (16 de febrero 2022).

En éste artículo él explica lo siguiente:

Spengler sostiene que «China se encuentra hoy con respecto a los Estados Unidos como lo estaban los Estados Unidos y Alemania con respecto a Gran Bretaña a fines del siglo XIX».

«Recuerda que fue Inglaterra quien descubrió la bombilla eléctrica, pero que no pudo comercializarla por «la corrupción del imperio». «Los mejores y más brillantes de Gran Bretaña se dedicaron al servicio colonial y amasaron fortunas con la venta de textiles británicos a la India, opio indio a China y té y sedas chinas a Occidente.

Mientras estadounidenses y alemanes construyeron fábricas a principios del siglo XX, los británicos se dedicaron a ganar fortunas con métodos que él define como «corruptos», razón del declive de la isla; Inglaterra».

Adicionalmente a eso, la psicóloga de la Universidad Estatal de San Diego, Jean Twenge, en un artículo que publicó en The Atlantic, ya en 2017, «¿Los teléfonos inteligentes han destruido una generación?» Plantea la idiotización de la nueva generación lo que se supone que no tendrán capacidad inventiva en poco tiempo. Vamos a leer lo que escribió: «Según la profesora, en su país los adolescentes «están al borde de una crisis de salud mental», no tienen opción de una vida sin iPads o iPhones y pasan la mayor parte del día solos en sus habitaciones pegados a los teléfonos. Está investigando las diferencias generacionales durante 25 años y llega a conclusiones dramáticas. En comparación con los llamados Millenials, Twenge dice: «Las experiencias que tienen todos los días son radicalmente diferentes a las de la generación que llegó a la mayoría de edad unos años antes que ellos».

La generación posterior a la crisis de 2008 es la primera que fue formada por los teléfonos inteligentes. «La llegada del teléfono inteligente ha cambiado radicalmente todos los aspectos de la vida de los adolescentes, desde la naturaleza de sus interacciones sociales hasta su salud mental».

Aunque encuentra aspectos positivos, cree que psicológicamente son más vulnerables ya que «las tasas de depresión y suicidio en adolescentes se han disparado desde 2011». Agrega que el auge del teléfono inteligente y las redes sociales ha provocado «un terremoto de una magnitud que no habíamos visto en mucho tiempo», y que «están teniendo efectos profundos en sus vidas y los están haciendo muy infelices».

Duermen menos, socializan poco, son más susceptibles a las enfermedades, al aumento de peso y la presión arterial alta, y sobre todo tienen escaso o nulo compromiso. Es evidente que una sociedad anclada en estos comportamientos tiene poco futuro, por lo cual China decidió desatar una «guerra contra los videojuegos», imponiendo serias restricciones a los menores ya que los considera «el opio de la mente».

Qué quiero significar al citar estos autores; que este país no está produciendo los relevos generacionales capaz de gerenciar empresas ni industrias y mucho menos la creación de patentes de nuevos inventos y sistemas tecnológicos por estar divorciado de éstas actividades.

Muy correctamente el profesor

Dennis Small, gráfica cómo este capital financiero especulativo es la garrapata más grande que el perro y nos educa presentando que los cuatro mayores bancos Estadounidenses tienen un activo de 8 mil millones de millones en cuanto a los derivados es 173 millones de millones. ¿Que dice ésto? Que tal sistema no es sustentable por estos bancos y que anda internacionalmente dinero sin ningún respaldo. El Tesoro y la Reserva Federal sacaron 350 mil millones para el rescate de un «banco pequeño».

Yo mismo pensé al principio cuando algunos amigos me llamaron para preguntarme que yo opinaba y muy ligeramente acuse a los mayores bancos de querer con ésto beneficiarse del más pequeño. Pero no es por ahí, después de investigar bien. Mi conclusión es lo especulativo, aumento de la tasa de interés y de dinero fiduciario. Estos bancos son JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup y American. Tienen la garrapata más grande que el perro.

Esto no llevaría a preguntar ¿por qué? Y la respuesta es simple y rápida: han destruido lo que se conoce como economía física y no tienen patria ni bandera.

Los cuatro principales bancos Chinos, nos dice el Profesor Dennis Small, tienen un activo de inversión del 19 mil millones de millones y 7 mil millones de millones especulativo.

Noten la diferencia de Activo y Derivado.

Mientras en China el capital es para inversiones de desarrollo. Aquí es parasitario

Los principales economistas por años lo han estado advirtiendo, aun después de la crisis financiera del 2008. Pero no crean que esto se detiene. Ahí, seguirá Europa yéndose al rescate de sus bancas y aunque parezca extraño llegará a América latina.

Anda un dinero basura flotando por el mundo haciendo daño.

