La Covid-19: El Rábano por las Hojas

La pandemia de COVID-19 que no es un juego de muchachos, porque es una enfermedad provocada por un virus que pasaría de otras especies a los seres humanos, aunque queda por confirmarse, cuando pasó a nuestra especie mutaría. Es muy contagiosa esta variante humana del coronavirus. Además, con una importante tasa de letalidad en los contagiados y muchos de estos que rebasan el virus o los síntomas de este sufren grandes lesiones en órganos importantes como pulmones, corazón, cerebro, etc. Sin embargo, la estulticia de muchas personas, incluyendo a jefes de Estado, ha llevado a las mismas a creer que se trata de un juego de muchachos o se han llegado a creer que ahora más que nunca es que hay que pensar en las actividades lúdicas u ociosas, como teteos o las libaciones de bebidas alcohólicas, las fiestas recreativas, baños de sol, etc. La pandemia tenemos que tomarla muy en serio y no como lo hemos estado haciendo, pero también se nota una incertidumbre en las autoridades en nuestro país y en otros países, al tomar decisiones en relación a cómo enfrentar la pandemia.

Es notoria la improvisación en las decisiones, claro por el desconocimiento, pero las autoridades públicas no consultan a la comunidad científica y no se nota un interés por ello. Los galenos, especialmente los epidemiólogos, virólogos, neumólogos e infectologos, como colectivos de especialistas en las ciencias de la salud y el Colegio Médico Dominicano no cuentan al tomar las decisiones, lo que puede estar pasando en otros países. Hay muchas personas que todavía no asumen que con la pandemia se nos avisa que hay un antes y un después, que estamos ante una crisis ecológica y sanitaria, frente a la cual tenemos que saber actuar para salvar la existencia de la vida misma en el planeta azul, ya que estamos ante una emergencia.

Hay que pensar y actuar respecto a los ecosistemas, para preservar la vida en la madre tierra, los animales salvajes están trasmitiendo enfermedades a los animales domésticos y a los humanos, pero al enfermar los animales domésticos suelen enfermar a los seres humanos también, por lo que las especie no domesticadas no deben ser tocadas y no violársele su hábitat. Un parasito que por sus efectos es parecido al cáncer comienza a propagarse en Estados Unidos y se han registrados casos en otros países. El parásito es una variedad de tenia y puede provocar la muerte, ya que puede afectar órganos importantes, entre ellos el hígado. Ese parásito se ha encontrado en animales salvajes de la familia canina y ha pasado a los perros domésticos y de ellos al ser humano, por lo que es una zoonosis.

Esta crisis, ecológica y sanitaria, no se va a resolver con la globalización neoliberal, porque sin la intervención de Estado y las regulaciones que este debe imponer en la economía, con controles de precios, regulaciones de importaciones y de cambio de monedas, no va haber solución, sin un nuevo orden en la sociedad política y desde la sociedad política, orden que implica una ruptura sistémica, porque el mismo implica la no participación del gran capital financiero privado y la nacionalización de la banca privada. Mientras tenemos las crisis ecológica y sanitaria, gobiernos como el nuestro sigue promoviendo el turismo masivo. Ahora bien, no hay que haber hecho un PHD en ecología para darse cuenta de que estamos en una crisis ecológica y peligra la existencia de la vida en el planeta, la cual nos ha sumergido en una crisis sanitaria que los médicos más que nadie saben y no hay que ser PHD en edafología para saber de la gran degradación de los suelos que amenaza la vida.

No me atrevo a hacer afirmaciones categóricas, pero con las decisiones que se toman con respecto a cómo enfrentar la pandemia parece haber improvisación. Ante una crisis sanitaria, si no se le toma la palabra a la comunidad científica a la hora de tomar las decisiones, estamos antes un serio peligro de enfermarnos muchos de los habitantes y de morir de la COVID-19. De otro modo no podemos entender la situación en que vivimos, porque aunque no soy de los pesimistas y amo la vida, la realidad es que esta está muy amenazada. No debemos creer que todo se resuelve con la tecnología. Debe tenerse Armonía con la naturaleza y preservar ecosistemas, no hay otra salida.

No menos de 60 millones monos en La India que tienen amenazado su ecosistema entran en marquesinas y garajes porque se le ha reducido su hábitat en la selva, amenazan la salud de seres humanos, antes y no sabemos si todavía, se exportaban muchos millares de esos animales a Estados Unidos y en algunos restaurantes se consume su cerebro sin cocer. Hipopótamos comprados por Pablo Escobar habitan en Colombia, en un ambiente en que parece no pueden adaptarse, amenazan la salud de los seres humanos y hasta con agredir a estos. En Australia, camellos salvajes que no se ha podido domesticar, llevados allí desde La India en el siglo XIX, contaminan las fuentes de agua. En China, elefantes alojados en parque nacional se escapan y se desplazan cientos de kilómetros fuera del mismo, al parecer no se adaptan a ese ecosistema, tal vez porque se han agotado recursos del medio ambiente. Debe perseguirse a los cazadores de fauna salvaje. Un grave problema es el consumo de carne y huevo de aves en el Sudeste Asiático, en Norteamérica y otros países por la trasmisión de enfermedades virales, ya que las aves de las grandes granjas se contaminan masivamente de virus que mutan y contagian a los seres humanos, antes de que se produzca la mutación. Con esta última el virus ataca la salud del ser humano.

Lo anterior implica la necesidad de un cambio sistémico, porque no habrá la armonía que necesitamos tener con la naturaleza con la vigencia del capitalismo salvaje y neoliberal. Hace un tiempo, no muchos meses, cuando llegaron las vacunas, parte del personal médico llegó a decir que una segunda dosis (debe suponerse que cualquier dosis adicional) debe ser del mismo laboratorio o procedencia de la vacuna. Ahora se ha dicho lo contrario (en ese sentido sorprende que se le atribuye haber dicho la Sociedad Dominicana de Infectologia que se reseña en el Diario Libre digital de hoy, por ser entidad a la que debe reconocérsele autoridad en este caso, salvo que sea la simple opinión personal de un vocero por conveniencias personales) y el autor cree haberlo escuchado de un médico al que conoce y estima mucho. Ahora bien, ese médico aunque por su especialidad debe saber sobre vacunas del segmento más joven de la población, ni es infectologo, ni neumólogo y ni virólogo, hasta donde el autor sabe.

Con la pandemia el interés social general está por encima del mercado, por encima del interés pecuniario y la crematística en los negocios de las grandes farmacéuticas que producen las vacunas y por encima de los negocios de los hoteles turísticos. El interés social con esta pandemia colide con los intereses del capital financiero, propiciador del modelo neoliberal de regir la economía con el que se fomenta el anatema del llamado Estado de Malestar o Capitalismo Salvaje. Las vacunas son parte de la solución del problema, si se aplican adecuadamente, pero no por intereses comerciales, pero la solución de estas crisis (que puede ser hasta civilizatoria) va más allá de los medicamentos.

Francisco Rafael Guzmán F.

