La cortina de hierro abierta de par en par

Me pregunto: «¿Hasta qué punto yo, una inexperta en situaciones bélicas, en geopolítica, en

relaciones internacionales, soy legítima para tomar parte o expresarme frente a un tema que

va más allá de lo que mis ojos jamás hayan visto en veinte años de vida?»

Quisiera antes que nada ser una más del montón que se une en solidaridad, desde la lejanía, y

aplaude la valentía que han tenido todos los civiles ucranianos, en especial los hombres que

han tenido que luchar por la defensa de su país; la mano amiga tendida por la comunidad

internacional que ha brindado soporte, acogida y refuerzos y, por último, los mismos rusos

que, con coraje, se han levantado en oposición a un presidente que se vanagloria de ser

defensor de la autodeterminación de los pueblos y quien próximamente pasará a ser el

dirigente más duradero de Rusia, después de Stalin.

Pero la primera afirmación es tan falsa como él mismo lo demostró cuando en vez de tratarse de un exestado vasallo, fue el pueblo

checheno, esta vez perteneciente a Rusia, en querer independizarse; desde entonces, ha estado

orquestando torturas, crímenes de guerra y la muerte de más de sesenta mil chechenos.

Hoy, como si todo esto quedara en el olvido, pretende ser el héroe con capa en ayudar a otro

pueblo a “independizarse” (si así podríamos denominar lo que resultaría eventualmente en

una extensión de su hegemonía imperial).

Desde el 2014, ucranianos y separatistas prorusos del Donbás libran una guerra civil por la disputa de esta región (ucraniana). Pero esta vez no iban a permitir que se repitiera la historia así como cuando, meses antes, los rusos les habían arrancado a Crimea. A modo de ejemplo,

imagínense que, de repente, un estado vecino decida apropiarse de Samaná, lo mínimo a esperarse es que el presidente vele por nuestra integridad territorial. Sin embargo, unilateral y arbitrariamente, Putin se apropió de dos provincias del Donbás, Donetsk y de Lugansk, y las

declara independientes, cuando ni el Estado al que geográficamente pertenecen ni la comunidad internacional han reconocido su soberanía.

Por más lamentable que parezca el curso de los hechos hoy en día, el remate vendrá tras las sanciones tales, que serán los ciudadanos mismos, inocentes, a tener que pagarlas, con más hambre, frío y penuria.

¿Ahora, qué comporta todo esto, en sustancia? Reafirma, una vez más, la intransigencia de este zar en cumplir su voluntad y, ¿no será esto acaso muestra de un posible as debajo de la manga para apropiarse, a su vez, del resto de Ucrania?, manteniendo de este modo su neutralidad diplomática y el impedimento de una posible alianza con la OTAN y el resto de los países de la UE? Tratar de lograr que el único país que le queda al otro lado de la frontera esté de su parte, sería su única garantía para tener al enemigo alejado y contar con el tiempo apenas necesario para prepararse en caso de que se desate el enésimo conflicto bélico.

El bienhechor quiere supuestamente “mantener la paz” y otorgar legitimidad a su gobierno que, dicho sea de paso, se ha mantenido en pie durante más de dos décadas, con el presidente títere Medvédev en el medio y constitucionalmente habilitado para continuar en el poder hasta el 2036. Pero como dijo Rémi Lefebvre en su libro de introducción a las Ciencias Políticas : «La legitimidad no se da de una vez por todas, sino que es objeto de un constante trabajo de acreditación y renovación». Olivier Nay agregará: «Este consentimiento que da forma a la legitimidad se refiere a todos los regímenes políticos en los que los dirigentes pretenden gobernar en nombre de los valores que son los de la sociedad y en los que no son

apenas, o del todo, rebatidos en esta pretensión».

Su labor de “paz” empezó con la premisa de que no atacaría zonas ocupadas por civiles, sino que se limitaría a objetivos militares. Atacó hospitales, escuelas, zonas residenciales, oficinas de medios de comunicación, aeropuertos, encarceló a todo aquel que trató de manifestarse

contra la guerra, llevó a cabo nada más y nada menos que la mayor operación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Una guerra nos reduce a nada. Trae consigo despojo, ruinas, miseria y atraso.

En ella, se fusionan todas las clases sociales; al rico, el dinero ya no le alcanza para estar a salvo, todos ocupan el último eslabón de la jerarquía social. Concluyo resaltando que sería solo de ingenuos creer que el objetivo principal de todo estado es la persecución del bien común y el interés general de sus ciudadanos; hay intereses materiales que se anteponen a ese principio social. De lo contrario, algunos países no se hubiesen opuesto a las sanciones contra Rusia.

Las teorías sobre la génesis misma del estado nos recuerdan, según la perspectiva de varios autores, que este surgió por factores socioeconómicos, a causa de fenómenos guerrilleros, según resistencias encontradas frente a los poderes tradicionales ya coexistentes o, incluso,

como respuesta de su propio dinamismo y determinantes tras su modernidad administrativa.

Hoy somos testigos de cómo la mínima movida en falso de una potencia causa un efecto dominó en el orden mundial.

Esa misma potencia se rige por la Constitución en vigor del 12 de diciembre de 1993, la cual dispone que Rusia es un Estado de derecho, democrático, republicano, social, pluralista y funciona según las reglas de la separación de poderes, de la soberanía popular y el respeto de

los derechos y las libertades.

Esto no es más que una ilusión, porque en la práctica el sistema permanece como en los tiempos zaristas, alienada con el modus operandi soviético y erigida por dos pilares fundamentales de la antigua U.R.S.S.: la propaganda y la represión.

Hoy resulta ser una oligarquía al mando de magnates que velan por y para sus intereses únicamente, en la que los derechos y las libertades de individuos conforman una burla.

Quisiera tomarme el atrevimiento de pedirle a mi pueblo que, aunque no tengamos conocimiento de causa detalle por detalle, no permanezcamos indolentes ni ajenos a lo que pasa del otro lado del mundo, porque así como a ellos, en proporción a la magnitud de los hechos, a nosotros nos tocó vivir una realidad similar, hace cincuenta y siete años. La Guerra de Abril nos recuerda cómo, análogamente, el entonces presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, intervino militarmente el país para “garantizar la seguridad” y constituyó nuestra segunda ocupación. Hace pocos días conmemorábamos con orgullo el 178 aniversario de nuestra aclamada independencia, gracias a la cual, como nunca me cansaré de decir, hoy

somos un Estado «libre, soberano e independiente de toda dominación extranjera».

Si algún día se llegara al punto de perder la sensibilidad, cualquier buena intención de acción ciudadana quedaría extirpada, nuestro norte se desvanecería y seríamos títeres de un destino a la merced del mal.

Por Isabella Guglielmetti

