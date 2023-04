La Coordinadora Electoral Opositora (El triunfo electoral del 2024)

Varios amigos me han solicitado que les explique el porqué del apresuramiento de construir la Coordinadora Electoral Opositora, plataforma de concertación que busca unir a las organizaciones políticas opositoras, con el fin de formar una coalición electoral que presente candidatos comunes en algunos niveles de elección.

Todo porqué, en nuestro país se avizora que tendremos tres procesos electorales en el año 2024, el primero, en el plano municipal, que se llevará a cabo el domingo 18 de febrero, ahí se escogerán a los candidatos ganadores en 4 niveles de elección con boletas separadas, en 158 demarcaciones (157 municipios más el Distrito Nacional), donde saldrán electos en una boleta los Alcaldes (as) con sus respectivos Vicealcaldes (sas), y en otra boleta a los (as) regidores (as) presentados en una lista cerrada y desbloqueadas, donde se escogerán de manera preferencial los mismos con su respectivo suplente.

En el caso de los 235 distritos municipales se escogerán en una boleta a los directores distritales con su respectivo subdirector (a), y en otra boleta a los vocales, que serán electos de igual manera que los regidores de los municipios, en una lista cerrada y desbloqueada bajo el método proporcional de d’hondt y de selección preferencial.

El segundo proceso electoral, se llevará a cabo el tercer domingo de mayo, o sea el día 19 de ese mes, y se escogerán con el mecanismo preferencial a 185 diputados (as), el cual es un nivel de elección con boleta separada y a 32 senadores (as) candidatura uninominal, que representan igual número de provincias, 31 más el Distrito Nacional. Igualmente se escogerán por el voto nacional a 5 diputados nacionales y 20 diputados representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), escogidos ambos en una lista cerrada y bloqueada, dichos diputados por los votos nacionales en el nivel de diputaciones, y los del PARLACEN por la suma del voto nacional en el nivel senatorial.

Ese mismo día 19 de mayo se realizará la primera vuelta electoral del nivel presidencial, donde partidos y alianzas presentaran al electorado su dupla presidencial, compuesta por el candidato (a) a Presidente de la República con su respectivo compañero (a) de fórmula como candidato (a) a la Vicepresidencia.

Pero, creo, que todo indica al día de hoy, que es posible que se celebre una tercera elección en el nivel presidencial, que se decidirá entre los dos candidatos (as) más votados en la primera vuelta del domingo 19 de mayo, esta se llevaría a cabo el último domingo del mes de junio, que será el día 30 de ese mes.

En las elecciones municipales próximas se escogerán 158 Alcaldes (as) y 158 Vicealcaldes (as) más un total de 1,164 regidores (as) con igual número de suplentes. Así como, 235 directores (as) más igual números de Subdirectores (ras) más 735 vocales. El plano municipal con sus 4 niveles de elección se postulará el 94% del total de las candidaturas a elegir en los procesos electorales del año entrante.

Pasamos, después de identificar que en nuestro país habrán 7 niveles de elección (vocalías, regidurías, alcaldías, direcciones distritales, diputaciones, senadurías y el presidencial), a explicar el porqué del apresuramiento de la selección inmediata por parte de los partidos de las comisiones negociadoras para fines de alianzas o coalición, veamos:

El 2 de junio de este año es la fecha límite para la determinación de las reservas de candidaturas para alianzas o fusiones a los partidos que deciden la modalidad de primarias o cualquier mecanismo de elección, según decisión ratificada por la Junta Central Electoral, y se tiene un plazo de 15 días, ósea hasta el 17 de junio para notificar por escrito las decisiones tomadas por los organismos autorizados sobre las reservas. Estos plazos legales nos obligan a los partidos de oposición en este caso, a acordar los espacios que se establecerán y que se negociarán, a fin de que las reservas de las candidaturas que se harán respondan al interés real, acordado por los partidos participantes; Es muy difícil o intrincado hacer acuerdos asertivos sin el uso de las reservas, para definir las candidaturas que les tocará a cada partido miembro de la coalición opositora; Las reservas de alianzas se hará mediante la escogencia por parte de los partidos de los espacios de las candidaturas que le serán cedidos a los otros partidos que participarán unidos en los niveles de elección, previamente acordados; Las condiciones del momento sólo están dadas para conformar la unidad opositora en los niveles senatorial, alcaldías y direcciones distritales, y en el nivel de diputaciones en demarcaciones de dos diputados, dónde le conviene a la oposición no llevar boletas separadas para que el método de asignación de escaño d’hondt no nos afecte, ya que este privilegia siempre a la primera mayoría; El acuerdo que presentamos a través de la plataforma de concertación Coordinadora Electoral Opositora, es que solo vayamos unidos en los niveles arriba descrito y que los partidos mayoritarios PLD, FP, PRD y el PRSC (si estos entrasen en la coalición) y una representación única de los partidos minoritarios o emergentes presenten sus propuestas de candidaturas a los cargos de elección plurinominales y preferenciales, que son las diputaciones, regidurías y vocalías, ya que las mismas se ganan con un porcentaje de la totalidad de los votos válidos emitidos, en un complejo sistema de sumatoria de los votos al partido y a los candidatos (as), bajo el criterio de que serán electos los postulados más votados de los partidos con mayor nivel de votos; El peligro mayor para la oposición es asistir dividida en las uninominales, porque estas se ganan por mayoría simple de votos, he visto perder senadurías y alcaldías hasta por 2 o 3 votos, el voto-gobierno irá unido a las elecciones, y sería un verdadero matadero electoral presentarnos divididos; En la propuesta que hace la Coordinadora Electoral Opositora queda claro que cada partido opositor podrá postular su candidato presidencial hasta la primera vuelta electoral, a celebrarse el 19 de mayo, si los partidos estuvieran de acuerdo, lo adecuado sería que hubiese un pacto de apoyo previo en que los partidos y candidatos opositores para la segunda vuelta del 30 de junio del 2024 respalden a quién de la oposición resultase clasificado, para competir con la candidatura presidencial del oficialismo; Una negociación que definirá las candidaturas a pactar por medio de las reservas en 425 demarcaciones suma del total de las candidaturas uninominales, más 14 demarcaciones de 2 diputados nos obliga a tener tiempo, para acordar tantas candidaturas en alianza, por eso la necesidad de que se designe lo antes posible las comisiones de alianzas por parte de los partidos opositores; Una comisión jurídica electoral, compuesta por representantes de todos los actores, deberán manejar todo lo relacionado a las decisiones de los organismos superiores que deberán determinar cómo se presentarán las reservas ante la JCE de cada partido, para evitar errores u omisiones que dificulten posteriormente la inscripción de los candidatos en alianza; Hasta que todos los partidos opositores interesados en participar en la coalición no designen su comisión de negociación, no podremos iniciar los trabajos de la comisión de mediación, negociación y arbitraje para la asignación de candidaturas a los partidos que hemos decididos participar en la misma, porque después de acordada en favor de un determinado partido o alianza de minoritarios, una reserva de candidatura no se podría echar hacia atrás esa decisión.

En el caso del PLD, reconozco la aprehensión de su virtual candidato presidencial Abel Martínez Durán con el tema de las alianzas, cuando su equipo de campaña busca posicionar en el mercado electoral su candidatura, cosa entendible, mas no le recomiendo negarse a una alianza que favorezca el liderazgo local de los morados, porque al identificarse con los aspirantes a candidatos de su partido, entiendo fortalece su candidatura, a sabiendas que cualquier postulación uninominal en solitario tiene oportunidades mínimas de ganarle al oficialismo.

Creo que si hay un partido que le es conveniente pactar es precisamente al PLD, que tiene los dirigentes de mayor reconocimiento público en las demarcaciones, por los largos años de estos como senadores, alcaldes, directores de distritos, diputados o al frente de importantes instituciones públicas, sobre todo en las dos últimas gestiones de gobierno del PLD, encabezada por mi estimado amigo el expresidente Danilo Medina.

Apreciaríamos que todos los partidos opositores participen, y, es por ello, que también motivaremos al PRSC para su integración en este acuerdo opositor, que le sería beneficioso a los aspirantes locales de ese partido que gocen de buena aceptación en sus distritos, municipios o provincias.

No le aconsejo a ningún partido opositor que se sustraiga del frente opositor, porque deprimiría a sus aspirantes que sin posibilidades reales de ganar no tendrían interés en ser candidatos o terminarían cooptados por el oficialismo.

La naturaleza humana es así, es difícil que alguien le sea leal a un líder, candidato u organismo que les niegue la posibilidad a los líderes locales de su partido el poder accesar a cargos públicos de elección popular.

Para que nadie mal interprete mis palabras, les diré que eso nos pasó a nosotros en el PRD en el año 1994, mi padre que no pudo llegar a la presidencia, producto del comprobado fraude, cedió al mismo, entre otras importantes razones, a la no repetición de una nueva elección como procedía, en solidaridad con los electos del PRD y sus aliados, ya que habíamos alcanzado la mayoría de los senadores, de los alcaldes y de los diputados.

Ninguna organización política puede oponerse al sentimiento mayoritario de su militancia, y peor aún, de los aspirantes a las candidaturas que al final y al cabo son los verdaderos dueños de los votos de cualquier franquicia política.

Los tiempos se acortan y el 2 de junio está al doblar de la esquina, en la Coordinadora Electoral Opositora no desmayaremos en el interés de hacer conciencia de la unidad de la oposición, pero al final la misma la haremos con los partidos que estén dispuestos a coaligarse, creo que aquellos que de manera incomprensiva mantengan su posición anti alianza en este momento solo benefician al oficialismo, y afectaran con ellos a sus propios dirigentes, por lo cual la unidad opositora en los niveles uninominales al día de hoy, ¡más que una necesidad, es una obligación!.

Por José Francisco Peña Guaba

