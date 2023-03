La convocatoria del presidente Abinader y la urgencia de un gran pacto del liderazgo nacional

El presidente Luis Abinader, al observar cómo la Comunidad Internacional se ha vuelto tan solo promesas con el caso de Haití, decidió convocar al liderazgo nacional para definir cuáles estrategias deberíamos asumir como país pues se observa que ya no es un secreto que nos quieren dejar el problema a nosotros.

Ya el presidente había hecho un llamado parecido, pero también ante su clamor en eventos internacionales por un momento se animaron las conversaciones y el mismo Haití solicitó a la comunidad internacional que acudieran en su auxilio.

Lo que conllevó a que en el país dejáramos el tema de lado, volviendo de alguna manera a la pasividad de solo responder ante las crisis, sin darle prioridad a la diplomacia preventiva, la planificación y ejecución de acciones de Estado dirigidas a garantizar los cambios y ajustes en materia de las políticas migratorias y defensa en república dominicana, sin que dependan de la realidad haitiana y la comunidad internacional.

Todavía es la fecha de que ningún plan con Haití se ha concretado, todo ha quedado en palabras huecas al viento, visitas de exploración de Caricom, Canadá, Estados Unidos, entre otros países.

Todo el que llega a Haití da a conocer la enorme calamidad que se está viviendo, pero no pasan de ahí, mientras nos exigen a nosotros colaborar más de lo que hacemos, p[podemos y de lo que por una razón de Estado no debemos, ya que la naturaleza misma de nuestra relación con Haití, parte de una fricción histórica, que nos obliga a ser cautos en cuanto a nuestra participación en cualquier acción de ayuda o cooperación, ya que son las mismas elites políticas y empresariales de Haití, quienes no desaprovechan ninguna oportunidad para cuestionarnos.

En octubre del año pasado el primer ministro Ariel Henry, en un discurso televisado, solicitó ayuda a la Comunidad Internacional, pero nada ha pasado. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU, a considerar el “despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria” en Haití, pero tampoco ha pasado nada.

El 21 de diciembre la jefa adjunta de la ONU, Amina Mohammed, instó a los países a considerar urgentemente la solicitud de Haití de una fuerza armada internacional especializada, para ayudar a restablecer la seguridad en el Estado caribeño y aliviar su crisis humanitaria, pero tampoco pasó nada.

También el embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodríguez, insistió ante el Consejo de Seguridad el 24 de enero, que Haití no podía seguir esperando a esa fuerza armada internacional, debido a la grave situación que enfrentaba el país y tampoco sucedió nada.

¿Debía el presidente Luis Abinader convocar al liderazgo nacional?

Ante el llamado del presidente los dos principales partidos de oposición (PLD y Fuerza del Pueblo) decidieron no acudir sobre la base de que es al gobierno a quien le corresponde definir la política exterior del país y que también entienden que todo obedece a una trama del partido de gobierno.

Si en realidad fuera así, tampoco está de más recordarle a estos dos partidos (aunque yo creo que son uno solo) que cuando se produjo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad de haitianos en nuestro país el presidente Danilo Medina decidió visitar a los líderes políticos y empresariales para escuchar su parecer sobre qué debía hacer.

Todo los políticos y altos empresarios lo recibieron porque, a diferente de Luis Abinader que ha convocado a todos, Danilo decidió visitarles personalmente, entonces ¿para ellos no era estrategia y para este gobierno sí?

Yo aclaro que en una parte concuerdo con la idea de que quien debe fijar y trazar el camino es el gobierno, pero si también se necesita del apoyo del liderazgo nacional este no es un momento para politiquería, sino para unirnos en favor de la nación.

Mi recomendación al presidente Abinader es que continúe adelante con el proyecto de convocar a un pacto, quienes no quieran colaborar la patria se los cobrará, pero en la actual coyuntura lo único válido es que somos dominicanos, y todos nos debemos al sagrado compromiso de proteger nuestra soberanía, y salir airosos de la mayor amenaza que ha enfrentado en los últimos tiempos la republica dominicana, y es, la crisis del hambre y la desintegración de Haití como pueblo y como nación.

Por Francisco Tavárez

El Demócrata

Relacionado