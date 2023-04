La consistencia

“Siempre hay buen viento para el que sabe a dónde va”

– Enrique Rojas en su libro El Hombre Light

“Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría”

-Anatole France

La consistencia tiene tanta fuerza que la gota de agua constante es capaz de hacer un hoyo a la piedra que impacta, a base de paciencia y persistencia, lo que evidencia que como rasgo, la consistencia denota una fuerza de carácter superior, más allá de todo entendimiento.

Por lo que puedes tener inteligencia, conocimientos y destrezas ilimitadas, pero si no tienes consistencia, estos atributos pierden su valor, dado que nada podrás consolidar con el devenir del tiempo por la falta de seguimiento.

Esta última línea me vino a la mente a propósito del mensaje que Pablo envió en 1 Corintios 13:1-7, donde dice que “si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los ángeles.

Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso …de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes”.

Con este pasaje que exalta el valor supremo del amor, se puede hacer una analogía perfecta con la consistencia pues si se carece de la misma, de nada sirven los planes, proyectos, estrategias e ideas que se tracen, si no se llevan a cabo.

Tampoco servirá de nada planificar si no se da el correspondiente seguimiento hasta llevar el proyecto a feliz término. Es bueno tomar en cuenta también que durante el seguimiento a cualquier iniciativa, debe irse enriqueciendo la misma con los saberes y conocimientos que se van construyendo durante su ejecución.

Usar el tiempo como recurso

El tiempo es nuestro mayor activo, pues como no es renovable, debe ser usado de manera inteligente. Es por ello que para las personas que saben el valor de la consistencia, el tiempo es su mayor aliado y lo consideran sagrado dado que supone una herramienta infalible, que a su paso se traduce en obras terminadas y proyectos consolidados, amén de la confianza que genera en ti mismo y en los demás tu alta efectividad.

Por consiguiente, la mejor manera de usar el tiempo a nuestro favor es desarrollando la paciencia como si de un músculo se tratara, el cual por medio de la práctica se va fortaleciendo hasta convertirse en uno de nuestros rasgos característicos, es tanta la efectividad de la paciencia, que hasta los perversos la exaltan a lo sumo usando aquella frase de que “la venganza es un plato que se sirve frio, se disfruta lento y tiene un sabor dulce”.

Se Necesita un plan de vida

En ese orden se debe decir que a veces no se es consistente porque simplemente no se tiene un proyecto o plan de vida firme, un norte a seguir, ni un propósito definido que permita encadenar todos nuestros pasos diarios a esa meta trazada.

Por lo que la falta de consistencia es una muestra clara de la falta de metas, haciendo esto honor a la frase acuñada por una amiga que dice que “quien no sabe para donde va, en el camino se pierde”.

Y es que la consistencia labra el camino para la consecución de los objetivos y es el mayor combustible para arrasar con todas las inseguridades internas que puedas tener, dado que, con ella cuentas con la certeza de que proyecto que te propones, proyecto que llevas a su final, y eso mi amiga o amigo, es una fuerza de voluntad indetenible.

Ello así porque te permite alcanzar todos los propósitos sin excepción a razón de que por medio de la consistencia desarrollas otras cualidades que puedan al inicio faltar para la consecución de cualquier objetivo por inalcanzable que al principio parezca, al tiempo que sin proponértelo, invocas fuerzas espirituales que en su momento se alinean poniendo el viento a tu favor.

La mayoría de las veces no es suerte, sino consistencia, la cual es una muestra suprema de fe.

Y es que de la fe se desprende también la perseverancia y la perseverancia de la sabiduría y la sabiduría de la fe en Dios, que es a su vez el principio de toda fuente de conocimiento y sabiduría.

Como escribe Enrique Rojas en su libro El Hombre Light “siempre hay buen viento para el que sabe a dónde va”, y el que sabe para donde va, es consistente en cada paso que da.

Relacionado