“La condición de ser madre”

“El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio” Simone de Beauvoir (1949).

Aún hoy, se sigue imponiendo el matrimonio en la sociedad sin embargo es más primordial ser madres, pero en un mundo donde ser madre y superarse profesionalmente continúa siendo un esfuerzo extrahumano, cualquiera comprendería que habría que elegir entre ser madre o trabajar. La situación actual continúa siendo casi igual a la de principios del siglo XX, donde la mujer, para sentirse realizada y cumplir con su género, perseguía estar casada y tener hijos como meta principal en su vida, o al menos sufría por no serlo o estarlo, minorizando así, alguna otra vocación; y tal parecería que una debería de elegir si opta por ser soltera y exitosa (sin hijos) o casarse y hacerse de familia en detrimento de lo que le gustaría, y si esta escogiese lo primero o lo primero la escogiese a ella ( es decir, por destino), lo que seguiría debería de ser sentirse plenamente realizada sin importar lo que la sociedad pensara, sin embargo posiblemente sea tachada de frustrada por no tener ni esposo ni hijos. Este es el escenario de la mujer dominicana, crecida y educada para asumir su rol de esposa y madre primero, desde el momento en que se le compra una muñeca y se juega a la casita, como si le implantaran un chip y donde si no lo logra se piensa que algún defecto tendría.

Hace unos meses celebramos el tan esperado día de las madres tanto aquí en la República Dominicana como en otras partes del mundo, reflexionando al respecto me pregunto: ¿Qué estamos celebrando? ¿Cuál es el triunfo de nosotras? ¿Cómo se sienten otras madres que no han decido serlo por su propia voluntad o convicción?

En la actualidad muchas mujeres, generalmente jóvenes, reciben responsabilidades disfrazadas de bendiciones, a destiempo y a veces no deseadas, como consecuencia de una violación (asaltos sexuales, asaltos sexuales dentro de una relación, incestos entre otros.) mal planificación como consecuencias de los tabúes sociales, falta de orientación sexual o bajo circunstancias a las que podemos denominar “accidentes inesperados” (los cuales si pueden suceder) y encima de todo este trauma son juzgadas por sus congéneres y la sociedad en general, provocando en ellas episodios depresivos y exclusión social, muchas deben renunciar a sus metas y sueños. Entiendo que bajo estas circunstancias no habría nada que celebrar.

Por otra parte, también me cuestiono como incitar a la mujer a que tenga muchos hijos cuando no hay condiciones sociales que la asista, además de la segregación laboral que sufren por causa que pueden procrear debido a que, desde el punto de vista de un empleador, es preferible contratar hombres que mujeres, porque son más productivos, no se embarazan y no hay que darle una licencia de maternidad y contratar a un personal que sustituya esta ausencia por 3 meses. Entonces: ¿Cómo continuar celebrando el hecho de ser madre? ¿Cómo exigirle a una mujer socialmente que ella debe completar esta etapa de su vida cuando se le cierra el camino? y necesariamente ¿Debería ella sentirse realizada por completar está fase? ¿Es necesariamente el rol de ser madre para todas? ¿Quieren todas ser madres?

Es una hipocresía social exigirle tanto a un ser humano (ser esposa, ser madre, tener profesión diversos títulos, ocuparse de la casa etc.) para luego discriminar la oportunidad de que se desarrolle profesionalmente, que tal si ella optara por no tener estos compromisos y desea sentirse en la autonomía de elegir solo uno de ellos, puesto que el hombre “lo puede” y no es juzgado, se estima que su propia existencia está justificada y nadie lo presiona ni le adhiere apelativos de : “Jamón o intenso” porque solo se dedica a estudiar o a trabajar, y/ o frustrado porque ni está casado, ni tiene hijos. Todo esto lo recibimos nosotras, porque tenemos la imposición social de construir nichos familiares: “El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio (…) La soltera se define con relación al matrimonio, ya sea una mujer frustrada, sublevada o incluso indiferente con respecto a esa institución” (…) “Socialmente, el hombre es un individuo autónomo y completo; ante todo, es considerado como productor, y su existencia está justificada por el trabajo que proporciona a la colectividad” (1949, Simone de Beauvoir).

Finalmente, si nuestra opción es ser madre, que la misma sea elegida por convicción propia concienzudamente. Eduquémonos para educar nuevas generaciones de personas más abiertas, progresistas, tolerantes, donde exista menos sexismo y discriminación donde la equidad de género pueda ser una realidad no una utopía.

Por Perla Naftalí Rodríguez Minaya

