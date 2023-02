La conciencia social y la necesidad del cambio revolucionario

Desde antes de que la pandemia de la COVID-19 cumpliera su primer año de haber eclosionado dijimos que el mundo no se iba a quedar igual que antes, los acontecimientos más recientes parecen darnos la razón. El ocaso de la Gran Nación del Norte parece que está a la orden del día. Ciertamente que corremos el peligro de una gran hecatombe, con la existencia de grandes arsenales nucleares, lo que con la exacerbación de los conflictos por parte de la gran burguesía podría conducir al colapso de la especie y de la vida en el planeta.

Sin embargo, si se impone antes la razón, el mundo puede cambiar y puede ocurrir que un cambio revolucionario sistémico se produzca con un costo de sangre muy bajo, menos sangriento que en otros tiempos. Verbigracia, lo que está ocurriendo ahora en Colombia parece dar cuenta de que en ese emblemático país latinoamericano se está produciendo un cambio revolucionario, ya que en el mismo se está rompiendo con las políticas neoliberales y se está produciendo un cambio revolucionario en el sistema de salud. Esto implicaría una ruptura con el modelo neoliberal y el gobierno parece, con el apoyo popular, impondrá un modelo de salud que colide con los intereses del gran capital, acabando con las ARS y las AFP privadas.

Se trata de la salud para todos, cubriendo todo el territorio colombiano con los centros de atención primaria, rompiendo con el paradigma vigente en el sistema de salud que se basa en la cura con recetas farmacológicas fundamentalmente y de no prevención. Se trataría de prevenir más que recetar, con el nuevo modelo. Por otra parte, el nuevo gobierno colombiano busca salvar y proteger la parte colombiana de la Selva Amazónica, con lo que estaríamos antes un gran aporte para la gran revolución ambiental que necesitamos para salvar el planeta, la vida humana y la vida en general.

Para cumplir con ese último legado para las futuras generaciones es necesario una conciencia social nueva, especialmente en los jóvenes y las mujeres, no sólo en Colombia, si no el resto de los países latinoamericanos y del mundo. Los jóvenes y las mujeres constituyen la levadura de ese cambio revolucionario, pero sobre todo no ignorando los jóvenes a los adultos y los de la tercera edad y obviando sus experiencias, porque los jóvenes (especialmente los que nacieron en este milenio) no tienen memoria vivencial directa del cambio que ha dado la sociedad a partir de mediados de los años 80.

El individualismo en las conciencias de jóvenes y de todas las generaciones ha reinado desde entonces en casi todas las sociedades, con la crisis económica, las reformas neoliberales que destruyeron el Estado de bienestar, al provocar el desempleo local y la expansión de las inmigraciones internacionales por motivo de trabajo especialmente desde el Tercer Mundo al Mundo Desarrollado, la desaparición de grupos corporativos (sindicatos, asociaciones campesinas y los clubes culturales), aumento de la delincuencia (surgimiento de pandillas y crimen organizado), incremento del alcoholismo y del tráfico y consumo de drogas.

Con esa revolución o cambio social sistémico que comienza a producirse en Colombia, las fuerzas sociales (clases, sectores, sujetos y organizaciones sociales) al poner en práctica una revolución ambiental y una revolución de la salud y en el paradigma de la medicina coliden con los intereses del gran capital y tendrán que enfrentarse con este.

Ahora bien, los acontecimientos históricos, que no son las mismas cosas que las personalidades que las protagonizan, no ocurren nunca por puro azar, pues tienen plexos o vasos comunicantes con otros que han ocurrido antes. En mayo 2021 ocurrió en Colombia algo parecido a lo que en Francia 1968, protesta desde una universidad, pero en el caso del primer país en reclamo entre otras cosas de la salud pública y contra de las ARS privadas. Quien escribe, el 08 de mayo del 2021 escribió en este diario un artículo, el cual se tituló: Un Mayo Francés Colombiano en el 2021.

Realmente, quien ahora dos años después escribe este articulo sigue creyendo que lo que se produjo en Colombia fue como una réplica de lo que pasó en Francia hace casi 55 años, pero con la diferencia de en Francia aunque se produjo la renuncia de Charles de Gaulle y la descentralización de la Universidad de Paris no hubo una revolución social. Pero el Bogotazo de 1948, en que cayó el líder político Jorge Eliecer Gaitán, repercute en los actuales acontecimientos, al igual que repercute la guerra revolucionaria de tantos años y que hasta hace poco tenía ese país. Además, para aquel entonces había en Colombia reclamos de las mujeres por sus derechos, por lo que ya tenían un alto nivel de conciencia social tal como en ningún otro país de América Latina. Creemos que lo que estaba por tomar curso en Colombia en mayo del 2021 y sigue tomando ese curso si es una revolución social, pese a que no se ve asomo de violencia ahora.

Es que Colombia está abocada a una revolución social ahora, pero ya muchos revolucionarios y reaccionarios colombianos hace mucho tiempo y más recientemente también, han caído por esa revolución social. Y todavía podrían ocurrir hechos violentos, porque puede haber sujetos de las clases poseedoras, terratenientes y grandes burgueses que se resistan al cambio, pero ya está bueno de derramar tanta sangre de los colombianos sin que se produzca el cambio social o la revolución social, y se cambio tiene ir ahora en Colombia y en el resto del mundo. Parodiando una expresión de Allende: Es hora de que los representantes del gran capital se amarren las tripas.

Lo que pasa en ese país suramericano tendrá que pasar en el resto del mundo en lo inmediato, porque hay que frenar al gran capital y a toda la burguesía financiera. Lo que si hace falta es una conciencia social clara en jóvenes y mujeres, adultos jóvenes y adultos mayores, trabajadores asalariados (proletarios) del comercio, la industria, los servicios, la agropecuaria y los bancos, las capas medias, los pequeños y medianos productores, los chiriperos, artesanos y los estudiantes.

Hay que ser tolerantes con las diferencias, pero no podemos promover lo que no va en armonía con la madre naturaleza y no protege la vida y el planeta. Hay que darle un no al consumismo que destruye, pero también al individualismo y la ostentación. Hay que destruir todo el modelo neoliberal y expropiar las grandes fortunas y destruir las garras del poder de la gran burguesía, la gran responsable de la corrupción.

Lo que no podemos es pretender ahora, repetir errores del pasado, porque así no salvaremos la vida y el planeta y lograremos la felicidad del ser humano, no podemos creer en que podremos barrer con todas las desigualdades, porque para eso nos hace falta mucha conciencia social en los humanos. No podemos caer en el igualitarismo ahora. Lo que no podemos es transigir con el capital financiero.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado